 Робоча група при Комітеті з прав людини напрацювала план дій щодо повернення українців із в'язниць Греції, - Лубінець

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України, голова робочої групи і Комітету з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, розроблений план передбачає застосування Конвенції про передачу засуджених осіб, підписання двосторонньої угоди про передачу Україні умовно-достроково звільнених, посилення адвокатського захисту українців під час суду і передачу грецькій стороні інформації, яка доводить, що ув’язнені українці є жертвами транснаціональної організованої злочинності.

"Наразі майже 6180 наших громадян перебувають за ґратами в чужих країнах. Але сьогодні мова піде про Грецію. У Греції в тюрмах - 168 українців, яких звинувачують у транзиті нелегальних мігрантів. Організовані злочинні групи дуже часто обманом вербували їх, нібито, для роботи на туристичних судах, а насправді, втягували в протизаконні оборудки. Строки відбування покарання - від 20 і до 280 років! Саме тому ухвалили рішення створити робочу групу із залученням представників МЗС, Мін’юсту, Нацполіції та Мінсоцполітики. Вона покликана в найкоротші терміни напрацювати конкретні кроки для повернення українців на батьківщину", - заявив Лубінець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 сирійських мігрантів, які вдавали волейбольну команду з України, затримано в Греції. ФОТО

За його словами, робоча група вже напрацювала попередній план дій.

"По-перше, ми пропонуємо застосувати Конвенцію про передачу засуджених осіб. Тобто дати можливість відбувати покарання в Україні. По-друге, слід актуалізувати роботу щодо підписання двосторонньої угоди про передачу Україні умовно-достроково звільнених осіб. Наразі таких 29. Зараз вони змушені періодично відмічатися в органах правопорядку Греції, а щоб там жити мають шукати роботу та житло. В їхньому статусі це зробити надзвичайно важко. По-третє, необхідно посилити адвокатський захист українців під час суду. Вже є два прецеденти, коли якісний юридичний захист на стадії апеляції дозволив виправдати українців Віктора Мельника й Дениса Щербину. По-четверте, в рамках угоди між урядами України та Греції 2008 року про боротьбу з організованою злочинністю розглянути можливість надання грецькій стороні додаткової інформації про розслідування щодо злочинних груп, які втягують простих громадян в нелегальний транзит мігрантів. Такі факти будуть свідчити, що ув’язнені українці є лише жертвами транснаціональної організованої злочинності", - повідомив Лубінець.

Він висловив упевненість, що питання повернення ув’язнених українців з в'язниць Греції може бути вирішене після напрацювання інституційного механізму і дуже чіткої координації дій між усіма відповідальними установами.