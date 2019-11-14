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 Політика України
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 Робоча група при Комітеті з прав людини напрацювала план дій щодо повернення українців із в'язниць Греції, - Лубінець

Робоча група з пошуку шляхів повернення українських громадян, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Греції, напрацювала план першочергових кроків щодо запуску процесу повернення їх на батьківщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України, голова робочої групи і Комітету з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, розроблений план передбачає застосування Конвенції про передачу засуджених осіб, підписання двосторонньої угоди про передачу Україні умовно-достроково звільнених, посилення адвокатського захисту українців під час суду і передачу грецькій стороні інформації, яка доводить, що ув’язнені українці є жертвами транснаціональної організованої злочинності.

"Наразі майже 6180 наших громадян перебувають за ґратами в чужих країнах. Але сьогодні мова піде про Грецію. У Греції в тюрмах - 168 українців, яких звинувачують у транзиті нелегальних мігрантів. Організовані злочинні групи дуже часто обманом вербували їх, нібито, для роботи на туристичних судах, а насправді, втягували в протизаконні оборудки. Строки відбування покарання - від 20 і до 280 років! Саме тому ухвалили рішення створити робочу групу із залученням представників МЗС, Мін’юсту, Нацполіції та Мінсоцполітики. Вона покликана в найкоротші терміни напрацювати конкретні кроки для повернення українців на батьківщину", - заявив Лубінець.

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За його словами, робоча група вже напрацювала попередній план дій.

"По-перше, ми пропонуємо застосувати Конвенцію про передачу засуджених осіб. Тобто дати можливість відбувати покарання в Україні. По-друге, слід актуалізувати роботу щодо підписання двосторонньої угоди про передачу Україні умовно-достроково звільнених осіб. Наразі таких 29. Зараз вони змушені періодично відмічатися в органах правопорядку Греції, а щоб там жити мають шукати роботу та житло. В їхньому статусі це зробити надзвичайно важко. По-третє, необхідно посилити адвокатський захист українців під час суду. Вже є два прецеденти, коли якісний юридичний захист на стадії апеляції дозволив виправдати українців Віктора Мельника й Дениса Щербину. По-четверте, в рамках угоди між урядами України та Греції 2008 року про боротьбу з організованою злочинністю розглянути можливість надання грецькій стороні додаткової інформації про розслідування щодо злочинних груп, які втягують простих громадян в нелегальний транзит мігрантів. Такі факти будуть свідчити, що ув’язнені українці є лише жертвами транснаціональної організованої злочинності", - повідомив Лубінець.

Він висловив упевненість, що питання повернення ув’язнених українців з в'язниць Греції може бути вирішене після напрацювання інституційного механізму і дуже чіткої координації дій між усіма відповідальними установами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159643
 
 
 Топ коментарі
 
а нахера нам преступники из греческих тюрем?
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Тобто: хтось має злочинний бізнес, потрапляє в руки правосуддя, а український платник податків має оплачувати їх звільнення? Та ви з глузду з'їхали, блаЗЄнські. Нехай, принаймні, Греція годує цю наволоч.
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украинских моряков, которые перевозили мигрантов, прговорили к сотне лет каждого.. Они преступники??!
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Идиот - в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, несведущий человек. Человек, который не видит разницы в контрабанде и незаконной миграции либо идиот либо кретин. Я привык думать о людях всегда лучше, чем они есть. Предпологаю, что ты, все-таки идиот!
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Тобто: хтось має злочинний бізнес, потрапляє в руки правосуддя, а український платник податків має оплачувати їх звільнення? Та ви з глузду з'їхали, блаЗЄнські. Нехай, принаймні, Греція годує цю наволоч.
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Пане, ви дурень?! Марків теж повинент сидіти в Італіїї?!
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пане, Ви дурень? А Марків сидить за контрабанду в Греції?
Бо Ви таки точно дурень.
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А Ви -- шмат лайна собачого кацапського.
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Чепухой не занимайтесь ! Пусть сидят в Греции! Наши тюрьмы-сплошное нарушение прав человека! Вы даже реформы полиции настоящей не в состоянии сделать, а не то что пенетенциарных заведений.
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180 лет за незаконную миграцию. Пусть сидят???
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В Греции украинских моряков, музыкантов ивано-франковской группы "Перкалаба", Сергея Шваюка и Петра Литвинчука приговорили к 180 годам за решеткой тюрьмы . Суд над украинцами состоялся 20 июля, обоих признали виновными в перевозке нелегальных мигрантов. Родные моряков говорят, что мужчины принудительно оказались в этой ситуации и не имели умысла совершать преступление. По словам матери Петра Литвинчука, они поехали работать в Турцию, где им предложили быть помощниками капитана на прогулочной яхте. Но, уже в Турции, работодатели заставили украинцев перевозить на яхте мигрантов. Неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.
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Заметь турки в это дерьмо не полезли, а наняли украинцев ...
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Зовсім не дивно, що кацапи переграють нас на всіх фронтах, - аналітичні здібності ЛОХторату дозволяють маніпулювати дурними людцями, які навіть не розуміють, що таке солідарність і пропонують посидіти 180 років в грецькій тюрмі людям які випадково потрапили в халепу. А вот русскіє своіх не бросают і Цемаха з Вишинським визволили...
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