 Місія МВФ почала роботу в Києві

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомили в постійному представництві Фонду в Києві.

"Місія МВФ розпочала свою роботу в Києві згідно з планом", - заявив представник фонду.

Зазначимо, очікується, що місія продовжить дискусії з українською владою щодо нового траншу.

Нагадаємо, чергова оціночна місія МВФ працювала в Києві 12-26 вересня. За підсумками місії в МВФ заявили, що обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування для України продовжиться в найближчі тижні. У Нацбанку України оцінювали потенційний обсяг нової програми в 5-10 мільярдів доларів і прогнозували отримання перших двох мільярдів до кінця року.

Також читайте: Новий уряд має посилити зусилля у сфері боротьби з корупцією та очищення банківського сектора, - директор управління МВФ Томсен

The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, повідомив, що МВФ нібито призупинив фінансову допомогу Україні через занепокоєння, що президент Володимир Зеленський не зможе відшкодувати мільярди доларів з "розграбованих банків"

Своєю чергою прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував інформацію про замороження фіндопомоги МВФ, і назвав це "маніпуляцією".

Раніше директор управління Міжнародного валютного фонду з питань Європи Пол Томсен розповів, що фонд сподівається на досягнення швидкого результату в переговорах з українським керівництвом.