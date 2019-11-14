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 Політика України, Суспільство
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Все про:Росія (20609) артисти (127) Бородянський Володимир (34)

 "Ця людина не відстоює української позиції", - Бородянський про українських артистів, які виступають у РФ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що українські артисти, які гастролюють на території Росії, не відстоюють української позиції і не розуміють, що РФ напала на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на міжнародному форумі "Креативна Україна" в четвер у Києві.

"Я вважаю, що культура є важливою частиною політики. Кожна людина робить вибір... Якщо співак або артист їде до Російської Федерації та виступає там, не в Криму, Крим - це Україна, то на мій погляд, це означає, що ця людина не відстоює української позиції, не розуміє, що Росія - країна, яка на нас напала", - сказав він.

Міністр зазначив, що держава має сформулювати своє ставлення до таких гастролей.

Також Бородянський додав, що підтримує ініціативу Суспільного телебачення не відправляти на міжнародний конкурс "Євробачення" артистів, які виступають або мають намір виступати у Росії.

"Ми маємо чітко визначити, що є добром, а що злом, і вміти відрізняти добро від зла", - наголосив Бородянський.

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Нагадаємо, раніше Бородянський назвав "сміливими" тих українських артистів, які їдуть виступати в окупований Росією Крим, не порушуючи водночас українське законодавство щодо правил перетину адмінмежі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159641
 
   
 Топ коментарі
 
А вот презЕдент другое дело. Он и о проститутках вспоминал и порноактрис не обидел и о границах на западе красиво говорил. Сразу видно отстаивал национальную позицию 73%.
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газ не агрессорский, а природный

и куплен не у агрессора
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Это он про зебила с фортепьяно или о слугах наРота
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Да все они прекрасно понимают, просо деньги атристам нужны
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А вот презЕдент другое дело. Он и о проститутках вспоминал и порноактрис не обидел и о границах на западе красиво говорил. Сразу видно отстаивал национальную позицию 73%.
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Ну одно и тоже ,что другого текста не подвезли?
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так формально эти артисты никаких законов не нарушают - законодательного запрета ведь на выступления в стране-агрессоре нет!
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Формально ТАК, артисти не порушують закон.
Закон порушує президент, який не піднімає народ (оголошує воєнний стан), коли на країну напав ворог. Тому і всі непорузуміння
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газ не агрессорский, а природный

и куплен не у агрессора
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у меня нет шефа.

а тебе сказали, что есть ?
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...расскажи об этом своему припизеденту, чувак... "Этот человек не отстаивает украинскую позицию", - Бородянский о выступающих в РФ украинских артистах - Цензор.НЕТ 8750
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Это он про зебила с фортепьяно или о слугах наРота
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Россия это рынок СНГ, дорогие корпоративы. То есть востребованность и большое бабло. Если артист котируется, он не станет себя хоронить из-за мнимого патриотизма. Никто их за это в лобик не поцелует и денег не даст. На западе никто не нужен. Исключение наверно те самые мальчики на каблуках. То же самое с актерами.
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В интервью изданию «Главком» руководитель Служб безопасности Украины Иван БАКАНОВ назвал манипуляцией слоган пятого президента Петра Порошенко
«Армія, мова, віра».
«С моей точки зрения, «Армія, мова, віра» - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Звучали слоганы о том, что язык - это душа.
А если человек говорит на русском, то он что, без души?», - рассказал Баканов. По словам высокопоставленного чиновника, его мать является русскоязычной, хотя ее родственники - выходцы из западных регионов Украины.

«Точно так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы.
Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к Богу, а не к патриархату», - высказался Баканов.
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значит землю принадлежащую всем украинцам продать можно! а зарабатывать на своем таланте к которому принадлежность страни сомнительна -нельзя! завязывай бородянский курить что подсовывают а то так досвистеться можно......
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Респект Бородянському! Артистов выступающих в московии,, лишать званий!
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Для этого морального урода Армія, мова, віра - это манипуляция.
А язык это слоган.
Значит армия - это манипуляция?
Вера - это манипуляция?
А язык - это не душа народа, это просто слоган


73% вы с этим согласны?
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