 "Ця людина не відстоює української позиції", - Бородянський про українських артистів, які виступають у РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на міжнародному форумі "Креативна Україна" в четвер у Києві.

"Я вважаю, що культура є важливою частиною політики. Кожна людина робить вибір... Якщо співак або артист їде до Російської Федерації та виступає там, не в Криму, Крим - це Україна, то на мій погляд, це означає, що ця людина не відстоює української позиції, не розуміє, що Росія - країна, яка на нас напала", - сказав він.

Міністр зазначив, що держава має сформулювати своє ставлення до таких гастролей.

Також Бородянський додав, що підтримує ініціативу Суспільного телебачення не відправляти на міжнародний конкурс "Євробачення" артистів, які виступають або мають намір виступати у Росії.

"Ми маємо чітко визначити, що є добром, а що злом, і вміти відрізняти добро від зла", - наголосив Бородянський.

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Нагадаємо, раніше Бородянський назвав "сміливими" тих українських артистів, які їдуть виступати в окупований Росією Крим, не порушуючи водночас українське законодавство щодо правил перетину адмінмежі.