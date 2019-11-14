 "Люди завжди були і будуть нашим пріоритетом", - Зеленський подякував Мінфіну за погашення заборгованостей із зарплати перед шахтарями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Заборгованість із заробітної плати шахтарям погашено! Дякую Міністерству фінансів України за те, що почули та вирішили проблему. Вчора шахтарям Донбасу, Луганщини, Волині та Львівщини перераховано 1 млрд грн. Гроші вже на рахунках державних шахт. Керівництву залишилося переказати їх на рахунки своїх працівників", - йдеться в повідомленні.
Зеленський підкреслив, що люди завжди були й будуть нашим пріоритетом, а забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції є надважливим для енергетичної незалежності України.
Нагадаємо, раніше президент підписав зміни до Держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям.
Сейчас дохера прав появилось у Каломойского, который в случае шухера сдрыснет в Израильщину, как это было все год назад..
Почему такие как ты, не способные жить без царя в голове, которые просто взяли и короновали именно Коломойского, и при этом не любите Царя Путина?
Путин же настоящий царь в отличие от Коломойского, и может как принято у царей, плеткой пройтись, а может и отсыпать щедрой рукой так что мало не покажется. Чем же плох настоящий царь, если без царя жить не можете никак?
даже отвечать не буду на этот абсурд..
эта вся ваша сущность.
я навіть бачив декотрих з цих людей
здається, вони ********** швидкість, вчитись в елітних школах за 600К на рік, і таке інше...
ги
типичное мокшанское представление о власти. Либо так - либо на бутылку Про бутылку - Это же чисто кацапская фищка, какцап! не пались так!
спокойно работала, шахтеры регулярно майданили. В 1993 году... в 1996-м.. В 1998-м:
в Луганске шахтерский майдан разгонял луганский "Беркут" с
применением слезоточивого газа и дубинок. Один из луганских шахтеров в знак
протеста сжег себя возле здания Луганской ОГА. И что примечательно, шахтеров
избивали не бандеровцы или американцы, а луганский "Беркут", в
котором служили жители Донбасса. Кто же в то время был кровавой хунтой, если в
Луганской области было свое областное правительство, избранное жителями
Луганской области? "Беркут" в 1998 году на Донбассе выполнял свой
"долг" - избивал мирных жителей Донбасса и доводил их до
самоубийства, а в настоящее время из этого "Беркута" героев сделали…
Далее майданы в 1999-м году, в 2002-м: шахтерский майдан в Киеве. Шахтеры, не нашедшие поддержки от своих же местных
региональных властей и депутатов, которых они сами же и выбирали, пошли стучать
касками на площади в Киеве… В 90-е годы трудно жилось всей стране, но вот
почему-то жители Донбасса считали себя каким-то особенным, богоизбранным
народом, вот вынь да положь всё для них, оторви у других..