 "Люди завжди були і будуть нашим пріоритетом", - Зеленський подякував Мінфіну за погашення заборгованостей із зарплати перед шахтарями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Заборгованість із заробітної плати шахтарям погашено! Дякую Міністерству фінансів України за те, що почули та вирішили проблему. Вчора шахтарям Донбасу, Луганщини, Волині та Львівщини перераховано 1 млрд грн. Гроші вже на рахунках державних шахт. Керівництву залишилося переказати їх на рахунки своїх працівників", - йдеться в повідомленні.

Зеленський підкреслив, що люди завжди були й будуть нашим пріоритетом, а забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції є надважливим для енергетичної незалежності України.

Нагадаємо, раніше президент підписав зміни до Держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям.

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