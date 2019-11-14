EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  517  46
Все про:заробітна плата (586) Зеленський (3550) Мінфін (381) шахтарі (127)

 "Люди завжди були і будуть нашим пріоритетом", - Зеленський подякував Мінфіну за погашення заборгованостей із зарплати перед шахтарями

Президент України Володимир Зеленський подякував Міністерству фінансів України за виділення 1 млрд грн на виплату заробітних плат і погашення заборгованості перед шахтарями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Заборгованість із заробітної плати шахтарям погашено! Дякую Міністерству фінансів України за те, що почули та вирішили проблему. Вчора шахтарям Донбасу, Луганщини, Волині та Львівщини перераховано 1 млрд грн. Гроші вже на рахунках державних шахт. Керівництву залишилося переказати їх на рахунки своїх працівників", - йдеться в повідомленні.

Зеленський підкреслив, що люди завжди були й будуть нашим пріоритетом, а забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції є надважливим для енергетичної незалежності України.

Нагадаємо, раніше президент підписав зміни до Держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплати шахтарям виплатять сьогодні, - Мінекоенерго

Люди завжди були і будуть нашим пріоритетом, - Зеленський подякував Мінфіну за погашення заборгованостей із зарплати перед шахтарями 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159639
 
 
 Топ коментарі
 
ага.. особенно люди с израильским подданством и с фамилией начинается на "Ко"..
 показати весь коментар
 
"Люди всегда были и будут нашим приоритетом"

я навіть бачив декотрих з цих людей
здається, вони полюбляють швидкість, вчитись в елітних школах за 600К на рік, і таке інше...
 показати весь коментар
 
Дать з/п шахтерам - это обязанность, а не подвиг. Только что проголосовали за то, чтобы оставить хоть какую-то копейку местным бюджетам. Разумков так огорчился, что собрал несогласных слуг на сходняк. Но ты прав в одном, я ошибся в числе существительного. Не гнида, а гниды. У власти. Вот так правильно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ага.. особенно люди с израильским подданством и с фамилией начинается на "Ко"..
 показати весь коментар
 
 
Тебе только израильское подданство стоит голом в горле, или польское, венгерское, кипрское, мальты и т.д тоже?
 показати весь коментар
 
 
Каломойского не интересует польское или мадьярское гражданство..
Сейчас дохера прав появилось у Каломойского, который в случае шухера сдрыснет в Израильщину, как это было все год назад..
 показати весь коментар
 
 
а причому тут коломойша до шахтерів, можна дізнатися?)))
 показати весь коментар
 
он сейчас при всем в Украине - где деньги - шо зря он монику презиком сделал ?
 показати весь коментар
 
Знаешь чего я не понимаю.
Почему такие как ты, не способные жить без царя в голове, которые просто взяли и короновали именно Коломойского, и при этом не любите Царя Путина?
Путин же настоящий царь в отличие от Коломойского, и может как принято у царей, плеткой пройтись, а может и отсыпать щедрой рукой так что мало не покажется. Чем же плох настоящий царь, если без царя жить не можете никак?
 показати весь коментар
 
бред какой-то.. какие-то взаимопротиворечащие сентенции в одном абзаце..
даже отвечать не буду на этот абсурд..
 показати весь коментар
 
Не кіпішуйте, йдеться тільки про одну людину, яку Ізраїль в супереч своєму законодавству був готовий видати США.
 показати весь коментар
 
 
Те вроде не вредятУкраинцам,так что не за что.
 показати весь коментар
 
у шахтеров израильское гражданство? Межушный ганглий не свербит от мудрости?
 показати весь коментар
 
 
Конечно приоритет за них 100 лярдов запрошено
 показати весь коментар
 
он этого не обещал. это раздутый грамотный фейк
 показати весь коментар
 
хорош - без скрина диплома и договора от монике про защиту - больше туточки его не абвакотируй))))
 показати весь коментар
 
Вся Зюзя - раздутый фейк (грамотный, не спорю)...
 показати весь коментар
 
дали зп шахтерам. реакция соевого существа - Гнида.
"Люди всегда были и будут нашим приоритетом", - Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами - Цензор.НЕТ 9586 эта вся ваша сущность.
 показати весь коментар
 
 
Дать з/п шахтерам - это обязанность, а не подвиг. Только что проголосовали за то, чтобы оставить хоть какую-то копейку местным бюджетам. Разумков так огорчился, что собрал несогласных слуг на сходняк. Но ты прав в одном, я ошибся в числе существительного. Не гнида, а гниды. У власти. Вот так правильно.
 показати весь коментар
 
 
так называемое преступное сообщество - слуги воши народные))))
 показати весь коментар
 
ааа, понял. Ну , это привычка. наследие от старой власти, соевых паразитов, вшей и гнид. Нужно с этим бороться. активно бороться.
 показати весь коментар
 
а просветите меня, любезный ? дали зп шатерам - гниды, не дали - гниды. А в чем разница?
 показати весь коментар
 
В тотальном вранье. Вот в чем разница. Еще раз. З/п - обязанность. Если правильно помню, з/п - защищенная статья расходов любого предприятия. Она первична, все остальное - потом. А тут это преподносится "отцом всенародным" как подвиг, что есть лицемерие. З/п - будни и норма. Не справляешься с выплатами зарплаты - убирайся. И это тоже норма. А вот корчить из себя героя по этому поводу - гнилье. Вот отсюда и "гнида".
 показати весь коментар
 
 
Данеужели ? В задницу подпекло. Кинул чёрствый пряник.
 показати весь коментар
 
"Люди всегда были и будут нашим приоритетом"

я навіть бачив декотрих з цих людей
здається, вони ********** швидкість, вчитись в елітних школах за 600К на рік, і таке інше...
 показати весь коментар
 
 
насчет скорости - не все - я бы не обобщал ))))
 показати весь коментар
 
 
а так он не издох сученок. Коментирует. А Беню прокоментируешь и дрыстайка своего?
 показати весь коментар
 
це мабуть в ного від покращень "в зобу дихань'є спьорло"
 показати весь коментар
 
Это настоящий, геройский поступок президента, отдать зарплату людям. Браво!
 показати весь коментар
 
 
И подал это за победу,надо просто не давать честно заработанные деньги людям,а потом отдать когда люди конечно будут счастливы
 показати весь коментар
 
 
А вот кстати хорошо. он заручается поддержкой рабочего класса. Отличный сработано, пан президент!
 показати весь коментар
 
ты на коленях или на бутылки? - герой отдал заработанную и не плаченную несколько месяцев зарплату - послушал бы ты какой он у них херой)))))))
 показати весь коментар
 
 
ты на коленях или на бутылки?

типичное мокшанское представление о власти. Либо так - либо на бутылку "Люди завжди були і будуть нашим пріоритетом", - Зеленський подякував Мінфіну за погашення заборгованостей із зарплати перед шахтарями - Цензор.НЕТ 74 Про бутылку - Это же чисто кацапская фищка, какцап! не пались так!
 показати весь коментар
 
У одних людей забрал, другим дал, так и живем. А недоторканисть так и не снята
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то за невыплату зарплаты предусмотрена уголовка. Похоже, однако, что никто из чиновников не пострадал. Деньги взяли не у тех, кто украл, а из бюджета, и немало. "Государство не обеднеет!"
 показати весь коментар
 
Пока Украина
спокойно работала, шахтеры регулярно майданили. В 1993 году... в 1996-м.. В 1998-м:
в Луганске шахтерский майдан разгонял луганский "Беркут" с
применением слезоточивого газа и дубинок. Один из луганских шахтеров в знак
протеста сжег себя возле здания Луганской ОГА. И что примечательно, шахтеров
избивали не бандеровцы или американцы, а луганский "Беркут", в
котором служили жители Донбасса. Кто же в то время был кровавой хунтой, если в
Луганской области было свое областное правительство, избранное жителями
Луганской области? "Беркут" в 1998 году на Донбассе выполнял свой
"долг" - избивал мирных жителей Донбасса и доводил их до
самоубийства, а в настоящее время из этого "Беркута" героев сделали…
Далее майданы в 1999-м году, в 2002-м: шахтерский майдан в Киеве. Шахтеры, не нашедшие поддержки от своих же местных
региональных властей и депутатов, которых они сами же и выбирали, пошли стучать
касками на площади в Киеве… В 90-е годы трудно жилось всей стране, но вот
почему-то жители Донбасса считали себя каким-то особенным, богоизбранным
народом, вот вынь да положь всё для них, оторви у других..
 показати весь коментар
 
То есть он постит только комфортные посты в фейсбуке чтоб ставили лайки и аплодировали,а по поводу шефа Коломойского ничего не хочет написать?
 показати весь коментар
 
О чем думает гарант продающий землю, надра, активы и суверенитет стран? Что он бессмертный Янелох нет он думает что быдлу все равно
 показати весь коментар
 
А те, кого ты предлагал "бить эбонитовыми палочками" - просто НЕ ЛЮДИ, да?

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору