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 Політика України
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Все про:Байден (178) США (5812) Пристайко (246) Сондленд (12)

 Я ніколи не бачив прямого взаємозв'язку між розслідуваннями щодо Burisma і військовою допомогою від США, - Пристайко

Українська сторона не чула від посла США в ЄС Гордона Сондленда про наявність взаємозв'язку між затримкою військової допомоги Україні та проведенням розслідуванням справи щодо компанії "Burisma Holdings", в якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантер.

"Посол Сондланд не говорив нам, і точно не говорив мені, про наявність зв'язку між допомогою та розслідуваннями. Вам слід запитати його. Я не пригадаю жодної розмови зі мною як з міністром закордонних справ, то це були не ми - офіційні представники влади" , - сказав Пристайко журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, він не мав контактів із Сондлендом як офіційна особа.

"Я ніколи не бачив прямого взаємозв'язку між розслідуваннями і допомогою у сфері безпеки. Так, розслідування згадувалися, ви знаєте, в розмові президентів. Але не було чіткого зв'язку між цими подіями", - розповів міністр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159636
 
 
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у Пристайко в МИДе погоняло "Кот Базилио"

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Сралин тоже не видел связи между голодом и массовым мором рабов.
Можид самогоном перепились? - думал Вяликий Вошъдь и присылал умирающим "зеленку". Искренне удивляясь, как тот цыган шо коня учил не есть - только-только научился не кушать, правда сдох почему-то.
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"Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями и помощи в сфере безопастности."
Источник: https://censor.net.ua/n3159636
А такие пассажи никто на бумаге не прописывает... На то ты и дипломат, чтобы видеть связи там, где другие их не видят... Приставака, на хрена тебе голова дадена?
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шмарклю безусловно нужно было отхерчить еще в марте - 14go
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