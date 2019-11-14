 Закон про імпічмент президента - це просто насмішка, - нардепка від "Голосу" Устінова

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У нас, щоб змінити Конституцію, потрібно 300 голосів. Щоб оголосити імпічмент президенту, за цим законом, треба 337. Ну це ж просто насмішка. Тільки називається - закон про імпічмент. Я вже мовчу про всю цю тривалу процедуру, яку до 337- ми голосів треба пройти", - зазначила Устінова.
Нагадаємо, 10 вересня Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента. Спочатку нардепи 337 голосами ухвалили законопроєкт у першому читанні, потім, попри на заперечення і попередження представників опозиційних партій, закон був прийнятий у цілому 245 голосами.
Закон передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Президент, зі свого боку, відповідно до закону, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.
Повний текст інтерв'ю з Олександрою Устіновою читайте тут.
ГЕНИАЛЬНО!
Закону уже несколько месяцев и то, что это профанация, а не закон было видно сразу.
Там еще нужно одобрение Высшего Суда и Конституционного Суда.
(привет Портнову)
Я уже давно писал, что проще разломать трон, чем оторвать клоуна от него.
Порохоботы, можете не злорадствовать. До уровня Мародера ему еще лет 10 неустанно трудиться и расти!