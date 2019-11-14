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 Політика України
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Все про:закон (790) імпічмент (151) Голос партія (93) Устінова (3)

 Закон про імпічмент президента - це просто насмішка, - нардепка від "Голосу" Устінова

Нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова заявила, що закон про імпічмент президента – повна профанація.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У нас, щоб змінити Конституцію, потрібно 300 голосів. Щоб оголосити імпічмент президенту, за цим законом, треба 337. Ну це ж просто насмішка. Тільки називається - закон про імпічмент. Я вже мовчу про всю цю тривалу процедуру, яку до 337- ми голосів треба пройти", - зазначила Устінова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Політичної волі щось радикально змінювати в структурі СБУ немає", - нардепка від "Голосу" Устінова

Нагадаємо, 10 вересня Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента. Спочатку нардепи 337 голосами ухвалили законопроєкт у першому читанні, потім, попри на заперечення і попередження представників опозиційних партій, закон був прийнятий у цілому 245 голосами.

Закон передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Президент, зі свого боку, відповідно до закону, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.

Повний текст інтерв'ю з Олександрою Устіновою читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За закон про прокуратуру ми не голосували, тому що він дає карт-бланш одній людині в цій країні, - нардепка від "Голосу" Устінова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159635
 
   
 Топ коментарі
 
Какая насмешка? Это божья роса. Зебилы вон ее натощак принимают, что бы пукалось хорошо.
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Не поздновато проснулась?
Закону уже несколько месяцев и то, что это профанация, а не закон было видно сразу.
Там еще нужно одобрение Высшего Суда и Конституционного Суда.
(привет Портнову)
Я уже давно писал, что проще разломать трон, чем оторвать клоуна от него.
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Точно ... "А вот у папередников ... А вот "слуги" приняли. Ну и что, что херов.й, такой херов.й, что лучше бы его и небыло, так ведь приняли". Мадам, а що робити з тим справжнім "Законом про імпічмент" , який попередня Рада віддала бубочці на підпис, а він не повернув на доопрацювання і не підписав?
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А кто-то сомневался, что там будет как швейцарские часы? Идийоты.
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ДЛЯ ИМПИЧМЕНТА НУЖНО 337 ГОЛОСОВ, А ДЕПУТАТОВ НУЖНО СОКРАТИТЬ ДО 300 ...
ГЕНИАЛЬНО!
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Какая насмешка? Это божья роса. Зебилы вон ее натощак принимают, что бы пукалось хорошо.
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так ты понимаешь, СЕЙЧАС КОГО НЕ СПРОСИ - ЗА НИХ НЕ ГОЛОСОВАЛ!
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кароче, если зеля все время будет сидеть на измене, его могут попереть из гарантов Закон об импичменте президента - это просто насмешка, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 950
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Не поздновато проснулась?
Закону уже несколько месяцев и то, что это профанация, а не закон было видно сразу.
Там еще нужно одобрение Высшего Суда и Конституционного Суда.
(привет Портнову)
Я уже давно писал, что проще разломать трон, чем оторвать клоуна от него.
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"... проще разломать трон, чем оторвать клоуна от него.")) И сколько же ты времени уже отрываешь от него трон? Аж 7 месяцев из 5 лет? Ты ничего не попутало, может это мы порохатого вальцманоида до сих пор отогнать от трона не можем, так уцепился своими ратицями...Зе сразу сказал, что пришел на 1 срок, и он во вранье замечен не был, в отличии от брехливого Барыги.
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Посмотрим как Зеленский будет отрываться от трона, что-то мне подсказывает, что может войти во вкус.
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Посмотрим через 4 года и 5 месяцев...Сейчас вообще говорить не о чем..
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При Потрохе этого закона вообще не было, он только врал про него и боялся его, как огня...
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Точно ... "А вот у папередников ... А вот "слуги" приняли. Ну и что, что херов.й, такой херов.й, что лучше бы его и небыло, так ведь приняли". Мадам, а що робити з тим справжнім "Законом про імпічмент" , який попередня Рада віддала бубочці на підпис, а він не повернув на доопрацювання і не підписав?
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Не пояснюйте цій блаЗЄнсько-кацапській свині нічого. Вона тут не для цього.
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Це ти тупа й потворна нікчема, ще й до того тупе й триздливе. Свинота порохоботська.
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Такую хрень, какую сейчас вытворяет главный зебил с командой, делал только контуженный яйцом овощ в свои последние дни.
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Конечно насмешка. И чтоже собирается с этим делать проститутская партия певца Славка, котрая пролезла в парламентари чтобы "изменить все"? Что они могут изменить в этом совершенно конкретном случае?
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Ну так клоунов и выбирали чтоб поржать 🤪
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Вот и пришел к власти "честный" человек. Мда. Печаль.
Порохоботы, можете не злорадствовать. До уровня Мародера ему еще лет 10 неустанно трудиться и расти!
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