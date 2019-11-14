 Закон про імпічмент президента - це просто насмішка, - нардепка від "Голосу" Устінова

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У нас, щоб змінити Конституцію, потрібно 300 голосів. Щоб оголосити імпічмент президенту, за цим законом, треба 337. Ну це ж просто насмішка. Тільки називається - закон про імпічмент. Я вже мовчу про всю цю тривалу процедуру, яку до 337- ми голосів треба пройти", - зазначила Устінова.

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Нагадаємо, 10 вересня Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента. Спочатку нардепи 337 голосами ухвалили законопроєкт у першому читанні, потім, попри на заперечення і попередження представників опозиційних партій, закон був прийнятий у цілому 245 голосами.

Закон передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Президент, зі свого боку, відповідно до закону, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.

Повний текст інтерв'ю з Олександрою Устіновою читайте тут.

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