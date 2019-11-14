 Рада планує підняти акциз на айкос, - Арахамія

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Айкоси зараз не вважаються сигаретами, і вони платять набагато менший акциз. У нас є пропозиція це прирівняти, тому що частка айкосів істотно зростає, а частка звичайних сигарет зменшується і таким чином ми отримуємо набагато менші надходження до бюджету", - розповів Арахамія.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України запустив проєкт з детінізації алкоголю і тютюну.

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