 Рада планує підняти акциз на айкос, - Арахамія

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Айкоси зараз не вважаються сигаретами, і вони платять набагато менший акциз. У нас є пропозиція це прирівняти, тому що частка айкосів істотно зростає, а частка звичайних сигарет зменшується і таким чином ми отримуємо набагато менші надходження до бюджету", - розповів Арахамія.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України запустив проєкт з детінізації алкоголю і тютюну.
😁
😬
Нужно срочно ввести налог на непьющих и некурящих.
😁
нада с етіх тоже содрать акцизс етім тоже надо бароцца
Да, акциз обязателен!
Поджигает - оно тлеет.
Автовиробництво в Україні у жовтні порівняно з вереснем скоротилося на 13% - до 913 одиниць автотранспортної техніки, інформує Асоціація автовиробників України "Укравтопром".
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Виробництво молока в Україні у 2019 році вперше за роки незалежності опуститься нижче 10 млн тонн, повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром".
Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що сім-картки потрібно продавати за паспортом, що полегшить роботу із пошуку людей, які повідомляють про замінування об'єктів інфраструктури. Про це він сказав в інтервʼю Главкому.
попытка номер 5 ))
Только на погашение кредитов, которых, как ***** блох, нахваталась жуля и Азимов.
InfoResist
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Фото: iPhones.ru
Бывший народный депутат Украины Борислав Береза предложил партии «Слуга народа» заставить торговые площадки AliExpress и Amazon покупать лицензию на право присылать товары в Украину. Об этом он написал у себя в Facebook.
По его словам, после идеи обложить налогами Netflix в Украине «слуги народа» должны задуматься о введении налогов для YouTube за показ рекламы в Украине, а также компании Sony за продажи игр онлайн для Playstation.
«И на закуску надо не забыть Порнохаб. Им же тоже в Украине пользуются. В общем с интересом смотрю, как после ФОПов занялись стриминговыми сервисами и соцсетями. Правда ситуация тут предсказуемая. Будут посланы. «Слуги», - написал Береза.
Он также напомнил, что на Netflix демонстрируется сериал «Слуга народа», при этом поинтересовался, сколько налогов заплатили собственники сериала за его трансляцию на американском стриминговом сервисе.
«Начните с себя, слуги. А то рассказывать о борьбе с незаконными стройками в Киеве и жить в незаконно построенном доме - это норма для «Слуги народа» Александра Ткаченко. Кстати он же и автор инициативы по Netflix. Видимо так же и с историей с сериалом? Совпадение? Не думаю», - резюмировал экс-нардеп.
Как сообщалось ранее, парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики разрабатывает законопроект, в рамках которого планируется налогообложение стриминговых платформ и соцсетей.