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 Політика України
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 Рада ухвалила відхилену комітетом поправку про акциз від пального до Бюджетного кодексу: в засіданні оголошено перерву

Рада підтримала нерекомендовану комітетом поправку №209 до законопроєкту 2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", яка пропонує залишити в місцевих бюджетах гроші на ремонт доріг, отримані від податку на пальне.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 275 народних депутатів, з яких 156 - члени фракції "Слуга народу".

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко розповів, що такі результати голосування викликали "істерику" у керівництва монобільшості.

"Учора на комітеті ця поправка була відхилена ... А сьогодні більшість фракції "слуг" - 156 депутатів, ну і звичайно, наша фракція в повному складі та інші проголосували за цю правку до бюджетного кодексу, яка передбачає пункт про те, щоб залишити гроші в місцевих бюджетах на ремонт доріг. Це викликало істерику, не голосував Разумков та інші. Це викликало істерику у керівництва "слуг" і вони зупинили засідання Верховної Ради на 5 хвилин і зараз там розбираються, що тепер з цим робити", - сказав Гончаренко.

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Нардеп від фракції "Голос" Володимир Цабаль пояснив, що ця поправка пропонує залишати кошти від податку на пальне в місцевих бюджетах.

"Це поправка №209 Про акцизний збір від пального - де він має залишатися. Минулі роки цей акциз - 13,4% від нього (це приблизно 7 млрд гривень) йшло до місцевих бюджетів. Цього року, у зв'язку зі створенням Дорожнього фонду, цей акциз у змінах до Бюджетного кодексу запропонували перенести в Дорожній фонд. Це означає, що за фактом місцеві бюджети мають недоотримати 7 млрд гривень. Позиція Міністерства фінансів і уряду - ці 7 млрд грн підуть у Дорожній фонд і потім вже будуть розподілятися між місцевими бюджетами, щоб на місцях будували дороги. Позиція багатьох депутатів, які підтримали цю поправку, - ні, треба залишити це в місцевих бюджетах", - розповів Цабаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159631
 
   
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Слуги взбунтовались, говорят- "сЦарь ненастоящий!")))))))
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Т. н."слуги народа"-мажоритарщики, понимают, что Беня-Беней ,вместе з зе сцкуном, а дома народ может и порвать,как Тузик газету.
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Зато не будет киевских посредников Рада приняла отклоненную комитетом поправку об акцизе от горючего в Бюджетный кодекс: в заседании объявлен перерыв - Цензор.НЕТ 8690
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А что разумков не успел выкрикнуть: "Зупиніть голосування!"?
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Десь Чечетов з його безцінним досвідом посміюється з блаЗЄнських з того світу Рада ухвалила відхилену комітетом поправку про акциз від пального до Бюджетного кодексу: в засіданні оголошено перерву - Цензор.НЕТ 6521
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