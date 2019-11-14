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 Політика України
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Все про:законопроект (851) Голос партія (93) ринок землі (24)

 "Голос" запропонував 3 кроки для поліпшення земельного закону: дешеве фінансування фермерів, технічне забезпечення, цільове використання отриманих коштів

На думку партії "Голос", в ухваленому вчора за основу законі про ринок землі існує низка проблем, для вирішення яких є три кроки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

Так, в політсилі переконані, що основними бенефіціарами земельної реформи мають стати українські малі і середні фермери, а закон (про ринок землі. - Ред.) і нова концепція повинні дати поштовх до розвитку малого і середнього бізнесу в селі.

Однак, як йдеться у заяві, проголосований закон №2178-10 разом із коментарями президента цього не передбачає.

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"Щоб вирішити проблему потрібно:

  1. Забезпечити чіткий і зрозумілий доступ до дешевого фінансування для викупу землі фермерами на наступні 5-10 років. Це необхідно передбачити на законодавчому рівні
    2. Забезпечити прозору та справедливу імплементацію земельної реформи на технічному рівні: роботу геокадастрів, роботу реєстрів, роботу інших державних органів. Для всього цього необхідно передбачити значні кошти.
    3. Переконатися, що гроші від продажу державної землі будуть скеровані на розвиток сільських територій: дороги, газ, садочки, школи. Це теж має бути прописано в законі", - зазначають у "Голосі".

Голос запропонував 3 кроки для поліпшення земельного закону: дешеве фінансування фермерів, технічне забезпечення, цільове використання отриманих коштів 01

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Голос запропонував 3 кроки для поліпшення земельного закону: дешеве фінансування фермерів, технічне забезпечення, цільове використання отриманих коштів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159629
 
   
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Вважаю,що справжній українец воював з агресором за свою,рідну землю і має право бути її власником.Не за якусь віртуальну землю віртуального народа-лоха він платив ціну на фронті,а за власний наділ землі,яку за 28-м років спритно прихватизовували привладні вилупки голів колгоспів,радянських червоних директорів та наживаються на ній,барижачи та спекулюючи.Тому українська земля сьогодні стала величезною цінністю і людям на референдумі та Парламенті вирішувати-кому її продавати,скільки продавати і по яким цінам.Головне,українець сьогодні став власником землі,а не кріпаком у рейдера-прихватизатора,навіть не заручником у можновладця олігарха.Сьогодні Держава стає Гарантом там,де раніше панував клан феодалів,який 28-м років був володарем тіньового ринку землі де-факто.Держава повинна вийти на цей ринок з розумним пакетом законiв по кадастровій політиці,фермерству навіть латифундизму.Тому виття гнид совкових,котрі бояться,що Держава продасть землі Криму,чи окупованого Донбасу,(було б розумно оцінити)бо має і на них право за міжнародно визначеними державними рубежами,-мене не обходить.Земля є цінність,а цінність-це вартість,тож мусить мати українського власника з правом володіння та продажу.
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Вважаю,що справжній українец воював з агресором за свою,рідну землю і має право бути її власником. всё верно как можно защищать квадратные метры на четвёртом этаже в хрущёвке, когда настоящий украинец и ХОЗЯИН СВОЕЙ ЗЕМЛИ должен защищать свою Родину,свою землю и семью не в хрущёвке ,а на своей земле.
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З України вивели $1,5 млрд прибутку з експорту зерна - Європарламент ....так могут потом новые хозяева земли ,вывезти чернозём в обшоры...ну что скажешь кругом у нас дикий капитализм... нет хозяина страны,земли многоэтажного дома, кругом колхозы,граждане советской ориентации и воры в законе
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Ага щас. За мой счет еще будут фермеров финансировать? А не пойти ли вам нах.
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Евреи обещают открыть финансирование,а что у вас есть 1300 грн?
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Дешевое финансирование фермеров?!!! Легко!!! Насколько хватит зряплаты депутатов "голоса", гонораров Славка и щедрости Пинчука.
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Утопической херней "коммунизма" рабов страдают, нужно только две вещи - свободный рынок земли и высокие на нее налоги, чтоб покупали не спекулировали землей (будет обузой), а те кто действительно будет получать стабильную прибыль с земли. Нет денег, возьми кредит, если увпренмв себе и своих силах, а нет. так молча сиди в сторонке!
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