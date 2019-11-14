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 Політика України
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 "Політичної волі щось радикально змінювати в структурі СБУ немає", - нардепка від "Голосу" Устінова

Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардепка від "Голосу" Олександра Устінова вважає, що підрозділ з боротьби з організованою злочинністю і корупцією та підрозділ контррозвідувального захисту економіки потрібно ліквідувати.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Перше, що потрібно зробити в цій країні, це ліквідувати два так звані корупційні крила: це підрозділ з боротьби з організованою злочинністю і корупцією і підрозділ контррозвідувального захисту економіки. Це всі ті, хто чморить бізнес, влаштовує маски-шоу і щодо яких уже є багато журналістських розслідувань про автомобілі, маєтки тощо", - вважає нардепка.

За словами Устінової, в перший тиждень роботи депутатом вона подала законопроєкт, який не торкався комплексно реформи СБУ, але вирішував важливі речі, про які говорив президент і "Слуги народу", коли йшли на вибори.

Вона зазначила, що це, мабуть, єдиний законопроєкт у Верховній Раді, щодо якого досі немає висновку Головного науково-експертного управління. При тому, що він невеликий за обсягом і доволі простий.

"Щодо інших проєктів законів відбувається так: сьогодні реєструють, завтра вже є висновок, післязавтра – комітет. Навколо ж цього відбуваються якісь словесні баталії, мовляв, перекиньмо його на інший комітет. Тобто політичної волі щось радикально змінювати у структурі СБУ немає. Я це зрозуміла тоді, коли почула два різні виступи пана Баканова: коли його призначали виконувачем обов’язків і коли за нього голосували як за голову СБУ. Спочатку він казав, що ці підрозділи потрібно ліквідувати, а вже за кілька місяців його риторика кардинально змінилася. Коли я його послухала, зрозуміла, що потрібно швидко реєстрували законопроєкт, бо ці хлопці нічого не зроблять", - заявила Устінова.

Повний текст інтерв'ю з членом Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександрою Устіновою читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За закон про прокуратуру ми не голосували, тому що він дає карт-бланш одній людині в цій країні, - нардепка від "Голосу" Устінова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159628
 
 
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На посаду керівника СБУ поставили не реформатора, а свою людину, тому і немає політичної волі щось змінювати! Якби була політична воля щось змінювати потрібно було б шукати команду фахових реформаторів, запрошувати фахівців з США, Великобританії, Ізраїлю і створювати нову спецслужбу по новим лекалам! У Зеленського немає таких зв'язків щоб залучити таких фахівців для роботи в Україні по реформуванню СБУ, тому на СБУ поставили кореша Зеленського, який і просре всю роботу!
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