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 Політика України
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Все про:МЗС (1952) мінські угоди (1652) Пристайко (246)

 Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації

Глава МЗС України Вадим Пристайко допускає, що Київ може вийти з Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю українській службі Бі-Бі-Сі.

"Так, це можливо. Якщо ми побачимо, що цей процес йде безкінечно. Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ - не самоцінність. Самоцінність - наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що вони не спрацьовують, і це веде нас у постійне затягування безкінечного процесу, то рано чи пізно буде ухвалено рішення про вихід з мінського процесу", - сказав міністр.

За його словами, мінський процес не був запланований як безкінечно довгий. "Він був запланований на перший рік. Чому тогочасне керівництво нашої держави вирішило намагатися продовжити Мінськ, а не чесно сказати, що він не працює і треба шукати інше? Зіграли свою роль санкції, які були прив'язані до Мінська. Був цілий клубок пов'язаних з цим проблем. Відмовитися від Мінська - дуже складне політичне рішення", - пояснив міністр.

На запитання, чи є дедлайн або що має статися, щоб Україна відмовилася від Мінська, Пристайко сказав: "Я думаю, що дедлайн існує. Він не прописаний чітко, але якщо оця зустріч, яка відбудеться, покаже відсутність прогресу, це, безумовно, поставить під сумнів можливість досягнення миру в мінському процесі. От коли ми повернемося (з нормандських переговорів - Ред.), тоді і буде правильно запитати нас про це. І якщо нічого не привеземо, то логічним буде питання, наскільки цей Мінськ все ще нам потрібен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Мінську щодо Донбасу зняті всі перешкоди для проведення зустрічі в "нормандському форматі". - Оліфер

За його словами, санкції щодо РФ можуть бути скасовані і без виходу з Мінська. "Ми можемо з вами виконувати Мінськ до кінця нашого життя і до кінця життя наших онуків, а санкції можуть бути скасовані кожні пів року. Складна еквілібристика між тим, як зрозуміти і відчути настрої, і чи можуть санкції все ще відіграти стримуючу роль, чи нам потрібно все-таки вийти з Мінська і шукати мир якимось іншим шляхом - це і є відповідальність глави держави і теперішнього уряду, і всього суспільства", - сказав він.

Пристайко зазначив, що в разі виходу з мінського процесу, "у Києва є бачення кількох можливих варіантів".

"Наприклад, якщо не Мінськ, то нам тоді треба звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping - місією з підтримання миру. Цього елемента немає в Мінську, і це можливий апгрейд Мінська у новому форматі. Тобто якщо ми бачимо, що воно не спрацьовує, тоді, напевно, треба звертатися за допомогою третьої сили. Хоча розмови ці ведуться ще з 2015 року, але до цього часу Росія як член Ради безпеки ООН не дозволяла таку місію. Більше того, вони вносили свій варіант - ви пам'ятаєте - розташувати миротворців вздовж лінії дотику. Нас це не влаштовує. А от компромісний варіант - наприклад, миротворці на лінії між Україною і Росією, - нас влаштував би", - сказав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159627
 
   
 Топ коментарі
 
Никто не сомневается что выйдете. Цель выхода снятие санкций с параши ибо санкции привязаны к Минску. И это ваша цель.
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Давно пора. Петро столько лет дурака валял.
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Откуда вас ЗЕбилов столько взялось! НУ вышли, и что дальше??? Если ничего по нему не делаешь, это тоже самое! Разница только, что санкции сохраняются. А извергать такую хрень-"не понравится нашим западным партнерам", может полный идиот! "Западным" вообще ПОХ, перекрестятся, снимут санкции и будут жить счастливо с засРашкой в обнимку. .
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Давно пора. Петро столько лет дурака валял.
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Откуда вас ЗЕбилов столько взялось! НУ вышли, и что дальше??? Если ничего по нему не делаешь, это тоже самое! Разница только, что санкции сохраняются. А извергать такую хрень-"не понравится нашим западным партнерам", может полный идиот! "Западным" вообще ПОХ, перекрестятся, снимут санкции и будут жить счастливо с засРашкой в обнимку. .
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Если бы "минский процесс" по Порошенко продолжался, партнеры бы поняли что Украина не хочет никакого мира, во всяком случае по минским лекалам.
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Минский процесс не предполагает возвращение Дебальцево под контроль Украины согласно линии разграничения?
А так же ликвидации администраций республик?
Партнерам это не так очевидно?
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Хотели но только после вывода росийских войск и получения контроля за границей
А поскольку это в принципе невозможно то вялотекущая война пока или ишак не сдохнет или император
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Почему это в принципе не возможно?
Может быть это просто не особенно нужно нашим партнерам?
Украина как буферная зона между дикой рашкой и цивилизованной европой их вполне усраивает.
Тем более через забор можно делать передачки.
Они попуасам бусы а попуасы им камушки желтенькие и прозрачные...
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Соромлюся запитати , а про яку націю йдеться? Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 8292
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оттуда, откуда-же столько вас ДЕБИЛОВ взялось...
Минский процесс предполагал конечную дату исполнения принятых обязательств...это примерно 17 - год...то что Петинг положил на этот факт и не стал обострять ситуацию, а это нужно было делать и переносить все эти прения на более высокий уровень, говорит о его тупости или нежелании что либо решать!
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Так Петя и не собирался никакой Минск выполнять)). Просто был хороший повод для наложения санкций. Отмена Минска означает отмену санкций. Зе-билу трудно это понять?
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Да почему не собирался?
Собирался на условиях Украины.
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Никто не сомневается что выйдете. Цель выхода снятие санкций с параши ибо санкции привязаны к Минску. И это ваша цель.
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А цель Минска - особый статус Донбасса и закрепление его в Конституции. Выбирай что тебе ближе.
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А выход - это снятие санкций с роисси и особый статус для малоросского федерального округа ращмером с Украину.

Выбирай что...Хотя кули тебя,малоросса конченого, спрашивать? И так все знают что ты выберешь.
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Что, уже в порохоботских страшилках Украину даже не по Днепру делят, а всю забирают? И только смелые порохоботы стоят на страже границ?
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А шо бєня тільки по Дніпро пропонує? Тоді не домовиться,бо зуйлу потрібна вся Україна. І лише зелені долбо...би,ось як ти, цього не розуміють. Бо ніколи про це замислитися на концерті Успжрсеой, правда ж,малоросс?
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Похоже что соевые долбо..би никак не поймут, что Зеленский, Слуга Народа, Коломойский, или кто угодно якобы пророссийский, имея конституционное, и главное - абсолютно законное большинство в Раде вместе с зажопом - за несколько месяцев могли бы слить Украину ***** под чистую и по-настоящему, а не только в ваших страшилках, например отменить ассоциацию, евроинтеграцию, интеграцию в НАТО, принять федерализацию, признать Крым, что угодно. И главное - все бы было по закону и даже ввод российских войск на всю территорию Украины и подавление ими любых протестов по желанию законной власти не привел бы ни к каким санкциям.
Но так как Зеленский и СН этого не делают, а страна продолжает жить своей жизнью - вам и приходится выдумывать все новые и новые страшилки чтобы разгонять зраду.
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Как это не делают?
Покажи где в минских соглашениях написано об отводе воиск?
Там написано об отводе больших калибров.
Поэтому это сдача территорий.
И это пробный шар.
Сейчас во всю идет инфоподготовка к полной сдаче отсюда появляются "мнения портнова" и т.д.
Типа вот смотритн есть в обществе такое мнение и вот ведется дискуссия....
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А они не делают? Ты б ссанину зелёную из глаз вымыл, малоросс. Или ты лечишься уриной?
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Сивоха со своей заботой о лугандонцах бежит впереди "минского" паровоза.
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Это не правда..

Вот текст минска 2.

Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»

Внимание : временный порядок.
Обращаю Ваше внимание что на момент подписания соглашения феврале 2015 года этот Закон уже был принят.

Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.

Статья 1. В соответствии с этим Законом временно, на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяющиеся решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
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Стесняюсь спросить, без Минска ОРДЛО станет совсем украинским и будет выполнять украинские законы и быстренько "интегрируется", одев вышиванки?
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Цель Минска затягивание времени за которое мы качаем Армию (Петя делал), обкладывание одичалых санкциями (Петя делал), поправка экономики (Петя делал). При наступлении удобного момента опрокидывание алкашей и выход на границу. Зачистка алкашей. Сурков к которому ***** прислушивается сказал что еще 5 лет Порошенко Россия не выдержит. Посему кацапам это было жизненно важно. Снять Петю, санкции. Ну а зебилы есть зебилы. Говностадо Г+Г и бени
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дристайка, про яку націю йдеться мова?
от бурятіна богдан нещодавно казав, що він "стараєцца" для ********.
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А санкции, привязанные к Минским договоренностям?
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"Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций мировых стран, в частности Соединенных Штатов, против России ради восстановления территориальной целостности Украины. -Волкер."

Источник: https://censor.net.ua/n3097390
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Ну це трактовка Ценора.
А, треба перевірити, бо санкції до Россіі, були за за збройну аннексію Криму.
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это раздельные пакеты санкций и вам говноботам это хорошо известно.
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Приведена ссылка на твиттер Волкера. Можете почитать оригинал.


Kurt Volker
@SpecRepUkraine

I also highlighted the utility of the Minsk agreements, which while signed at a difficult time, reaffirm Russia's commitment to Ukraine's territorial integrity and is a key vehicle for maintaining sanctions.
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За крым почти никаких санкция нету. Все что есть ето санкции за не выполнение РФ минских договоренностей, которые и ***** и его ЗЕ-команда пытаются снять. Для Украины сейчас выгодно как никогда держаться зубами за минские договоренности и как бы не было странно, Украине в первую очередь выгодно чтобы они продолжались годами. Дрыстайко же работает на ***** и пытается заменить минские договоренности на более выгодную для ***** формулу Штанмаера.
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а это по желанию.... кто кому может запретить санкции за Крым скажем, но только настоящие
а не ограничение въезда садовникам и конюху.....
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Речь о санкциях по Донбассу.
Впаривание Украине Кремлем на его условиях и по согласию нынешней властью двух гангрен снимет санкции с россии. Они ведь уже будут "наши".
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а почему речь о санкциях по донбасу ??? а потому что так задумано, потому что воткнуть
донбас это размен за Крым........
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Да. Поэтому власть, если она украинская, не должна идти на это.
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Можем выйти, а можем и 100 миллиардов взять
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Та вы ради этого "Минска" уже на самое ДНО легли!
ПАСЕ слили.

Цемаха и еще сотню террористов отпустили.
Войска отвели.
Города террористам сдали.
Что осталось?
Только всех этих "пушилиных" в РАДУ завести, что вы прекрасно и делаете.
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А с санкциями против рф как? Или 100 лярдов илюзорних хотите?
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и статью не читал!!судя по оглавлению!!всё по коломойскому!! Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. Источник: https://censor.net.ua/n3159627эти идиоты(кому полезные и безполезные без разницы!!)судя по их логике!!,,главное ,,выжить"(или выжать кому как нравится)теперь!!и погибнуть потом(или в ближайшем будущем!!)плять!! слава!!зелебобам!!сделавших самих себя и всю нацию ОПТОМ!!тьфу!! Для нас Минск - не самоценность. Важно наше выживание как нации, - Пристайко допускает выход Украины из минского процесса - Цензор.НЕТ 9384 Для нас Минск - не самоценность. Важно наше выживание как нации, - Пристайко допускает выход Украины из минского процесса - Цензор.НЕТ 7945
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Як кажуть - пізно всрався! Цей ушльопок уже наговорив на свою відставку!
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хто ж його відставить?
він дуже корисний і зєлєні, і бабусі козломойше
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Нужно подкинуть эту идею буряту - было бы весьма оригинально: Лох в кремле заявляет об отставке Приставки Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 8828
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Как нация выживали и в составе империи, хотите снова туда?
А как независимое европейское государство можете обосраться опять
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Чувак пробує взять на понт, але ХЛО не проймеш таким
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...нация в трудные годы своей истории выживала только благодаря патриотам, которые не жалели своей крови и жизни. А Пристайко то каким боком здесь, со своим наркоманом президентом ?
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он к счастью без наркомана-мародера - вора на доверии - 20 лет стажа))
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Про Будапешт ни слова! Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 5388Чего боимся почти 6й год!? Надо тыкать гарантов в их же обязательства! Пошлют, значит пошлют. Ничего ведь уже не потеряем. Они лицо потеряют!
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нет там никаких обязательств. это пустая бумажка
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а что тогда минск-2 и кем он подписан ??? а кем кроме кучмы подписана формула
капитуляции им.шайтамайера ???
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Я говорю только за меморандум - там нет никаких гарантий. Единственное, что там гарантируется - это созыв совещания, консультации сша, британия, россия в случае нападения на Украину и обсуждение этого вопроса в Совбезе ООН. И больше ничего! От консультаций россия отказалась, в Совбезе ООН этот вопрос неоднократно поднимался, но у россии там вето. Если говорить языком подворотни - это развод лоха на ядерное оружие за рулон туалетной бумаги.
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ну и где эти самые совещания и консультации ??? хоть одна была ??? так отож..........
всё учтено могучим ураганом.................
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так а я тебе о чем говорю? рашка от консультаций отказалась! военные гарантии-это когда прописывается военная помощь и объявление войны агрессору в случае его нападения на Украину, но ничего такого в меморандуме нет! это туалетная бумага, ничтожный договор! и Кучма виновен в том, что отдал ядерное оружие за пустую бумажку.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
- это штаты англия с францией и китай так ссцут великого ПУ шо даже не удосужились собрать
хоть чтото мало мальски напоминающее совещание или консультации...... это значит что нужна
была именно минская липа....... там хоть подписи глав государств хоть и никаких гарантий.
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а причем тут франция и китай? он поддержали меморандум лишь устно, подписей их вообще нет. Все дело еще и в том, что кроме так называемого международного права есть еще и право сильного, которое действовало и действует всегда. То есть нельзя остановить агрессию ядерного государства против неядерного военными методами без угрозы ядерной войны. Вот и все
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касылёк касылёк.... какой касылёк... (С) - то есть если никому нет дела до сохранения
своего лица какого мы вообще ДОЛЖНЫ хоть комуто хоть чтото ??? минску шайтанмай
еру кому ешё.......... ???? бене ????
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если прописано и отказались нужно хотябы подавать в международный трибунал и как
минимум требовать констатацию факта денонсации рашкой ну хотя бы и меморандума
но блин он подписан главами государств а не какойто контактной группой
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"в Совбезе ООН этот вопрос неоднократно поднимался"
А я утверждаю. что ни разу, ни с одной международной трибуны этот вопрос не поднимался! Ни Порошенко, ни Зеленским. Есть другие данные - в студию. Кто, когда и где.
Меморандум это не бумажка, как мечтают рашистские троли. Это международный документ, регулирующий отношения между странами подписан первыми лицами! Сразу отвечу на следующий вопрос. Он не требует ратификации парламентом.
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Эти сепары Бенины сдают Украину с потрохами Путину! Пора собирать МАЙДАН!
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Ну и времечко: что ни день -- то совершеннейший бред от ЗЕкоманды.

"В общем, молодці громадяни. Уж выбрали, так выбрали." - что характерно, когда народу доходчиво объясняли с биллбордов "либо Порох либо Путин", шутили, веселились: да что вы в самом деле какой путин...
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Зубожіння плавно перейшло у виживання.
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выживание петюнчиков - оттесняют от карыта - караул свины захрюкали!!!
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А тем временем, пока суд да дело:
Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 1229

Президент воюющей страны, где ежедневно от выстрелов оккупантов и наемников страны-агрессора проливается украинская кровь, где три области испытывают русскую оккупацию торгует со страной-агрессором. Это еще не державна зрада, га? Или, может, коллаборационизм?

Олег Денисенко
До сюжетів російського шовіністичного телебачення прибуло. Продукт Зеленського "Ліга Сміху" буде тепер і на Росії на телеканалі "ТНТ". Посміємось над Україною разом із старшим братом?
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Ну что не сделаешь, чтобы помочь снять санкции с уважаемых русских друзей и партнёров. Очень просили.
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90% всех санкций-за Крым,так что на и на **** не надо этот Минск,да и Нормандский квартал. Надо ********* эту тварь кацсвинрыльную через Гаагу и Стокгольм пока она не утонет в своем гавне. И обезательное подключение США как генерального союзника.
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шо такое петюнчики - снова зрада Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 3771
великий лучезарный только обещал - а тут делается - обыдна да
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а у нас всё готово что бы из неё выйти ???
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главное из ***** вышли - уже немало
как бы секта 9% не волала ))
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какой вы проказник однако батенька
как там ваша подшефная *******? Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 8656 Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 8656 Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації - Цензор.НЕТ 8656
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и ***** с папиком отправить на заслуженые нары ))
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Крыса манипулирует опять сознанием лохтората. С минского процеса хочет выйти чтобы выручить ***** из тупика и снять с Рашки санкции а так же вместо минского формата подписать с Рашкой более выгодный формат Штанмаера. Ни о какой выгоде для Украины и не пахнет.
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Гнида продажная, санкции против РФ действуют пока еще существует минский договор. Если Украина его разорвет ето сразу же развяжет руки и ***** и его европейским ************** которым етот минский формат давно как кость в горле чтобы востановить Рашку во всех правах.
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