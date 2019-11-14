 Пристайко допускає вихід України з мінського процесу: Для нас Мінськ - не самоцінність. Важливим є наше виживання як нації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю українській службі Бі-Бі-Сі.
"Так, це можливо. Якщо ми побачимо, що цей процес йде безкінечно. Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ - не самоцінність. Самоцінність - наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що вони не спрацьовують, і це веде нас у постійне затягування безкінечного процесу, то рано чи пізно буде ухвалено рішення про вихід з мінського процесу", - сказав міністр.
За його словами, мінський процес не був запланований як безкінечно довгий. "Він був запланований на перший рік. Чому тогочасне керівництво нашої держави вирішило намагатися продовжити Мінськ, а не чесно сказати, що він не працює і треба шукати інше? Зіграли свою роль санкції, які були прив'язані до Мінська. Був цілий клубок пов'язаних з цим проблем. Відмовитися від Мінська - дуже складне політичне рішення", - пояснив міністр.
На запитання, чи є дедлайн або що має статися, щоб Україна відмовилася від Мінська, Пристайко сказав: "Я думаю, що дедлайн існує. Він не прописаний чітко, але якщо оця зустріч, яка відбудеться, покаже відсутність прогресу, це, безумовно, поставить під сумнів можливість досягнення миру в мінському процесі. От коли ми повернемося (з нормандських переговорів - Ред.), тоді і буде правильно запитати нас про це. І якщо нічого не привеземо, то логічним буде питання, наскільки цей Мінськ все ще нам потрібен".
За його словами, санкції щодо РФ можуть бути скасовані і без виходу з Мінська. "Ми можемо з вами виконувати Мінськ до кінця нашого життя і до кінця життя наших онуків, а санкції можуть бути скасовані кожні пів року. Складна еквілібристика між тим, як зрозуміти і відчути настрої, і чи можуть санкції все ще відіграти стримуючу роль, чи нам потрібно все-таки вийти з Мінська і шукати мир якимось іншим шляхом - це і є відповідальність глави держави і теперішнього уряду, і всього суспільства", - сказав він.
Пристайко зазначив, що в разі виходу з мінського процесу, "у Києва є бачення кількох можливих варіантів".
"Наприклад, якщо не Мінськ, то нам тоді треба звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping - місією з підтримання миру. Цього елемента немає в Мінську, і це можливий апгрейд Мінська у новому форматі. Тобто якщо ми бачимо, що воно не спрацьовує, тоді, напевно, треба звертатися за допомогою третьої сили. Хоча розмови ці ведуться ще з 2015 року, але до цього часу Росія як член Ради безпеки ООН не дозволяла таку місію. Більше того, вони вносили свій варіант - ви пам'ятаєте - розташувати миротворців вздовж лінії дотику. Нас це не влаштовує. А от компромісний варіант - наприклад, миротворці на лінії між Україною і Росією, - нас влаштував би", - сказав міністр.
А так же ликвидации администраций республик?
Партнерам это не так очевидно?
А поскольку это в принципе невозможно то вялотекущая война пока или ишак не сдохнет или император
Может быть это просто не особенно нужно нашим партнерам?
Украина как буферная зона между дикой рашкой и цивилизованной европой их вполне усраивает.
Тем более через забор можно делать передачки.
Они попуасам бусы а попуасы им камушки желтенькие и прозрачные...
Минский процесс предполагал конечную дату исполнения принятых обязательств...это примерно 17 - год...то что Петинг положил на этот факт и не стал обострять ситуацию, а это нужно было делать и переносить все эти прения на более высокий уровень, говорит о его тупости или нежелании что либо решать!
Собирался на условиях Украины.
Выбирай что...Хотя кули тебя,малоросса конченого, спрашивать? И так все знают что ты выберешь.
Но так как Зеленский и СН этого не делают, а страна продолжает жить своей жизнью - вам и приходится выдумывать все новые и новые страшилки чтобы разгонять зраду.
Покажи где в минских соглашениях написано об отводе воиск?
Там написано об отводе больших калибров.
Поэтому это сдача территорий.
И это пробный шар.
Сейчас во всю идет инфоподготовка к полной сдаче отсюда появляются "мнения портнова" и т.д.
Типа вот смотритн есть в обществе такое мнение и вот ведется дискуссия....
Вот текст минска 2.
Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»
Внимание : временный порядок.
Обращаю Ваше внимание что на момент подписания соглашения феврале 2015 года этот Закон уже был принят.
Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.
Статья 1. В соответствии с этим Законом временно, на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяющиеся решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
от бурятіна богдан нещодавно казав, що він "стараєцца" для ********.
Источник: https://censor.net.ua/n3097390
А, треба перевірити, бо санкції до Россіі, були за за збройну аннексію Криму.
Kurt Volker
@SpecRepUkraine
I also highlighted the utility of the Minsk agreements, which while signed at a difficult time, reaffirm Russia's commitment to Ukraine's territorial integrity and is a key vehicle for maintaining sanctions.
а не ограничение въезда садовникам и конюху.....
Впаривание Украине Кремлем на его условиях и по согласию нынешней властью двух гангрен снимет санкции с россии. Они ведь уже будут "наши".
донбас это размен за Крым........
ПАСЕ слили.
Цемаха и еще сотню террористов отпустили.
Войска отвели.
Города террористам сдали.
Что осталось?
Только всех этих "пушилиных" в РАДУ завести, что вы прекрасно и делаете.
він дуже корисний і зєлєні, і бабусі козломойше
А как независимое европейское государство можете обосраться опять
капитуляции им.шайтамайера ???
всё учтено могучим ураганом.................
- это штаты англия с францией и китай так ссцут великого ПУ шо даже не удосужились собрать
хоть чтото мало мальски напоминающее совещание или консультации...... это значит что нужна
была именно минская липа....... там хоть подписи глав государств хоть и никаких гарантий.
своего лица какого мы вообще ДОЛЖНЫ хоть комуто хоть чтото ??? минску шайтанмай
еру кому ешё.......... ???? бене ????
минимум требовать констатацию факта денонсации рашкой ну хотя бы и меморандума
но блин он подписан главами государств а не какойто контактной группой
А я утверждаю. что ни разу, ни с одной международной трибуны этот вопрос не поднимался! Ни Порошенко, ни Зеленским. Есть другие данные - в студию. Кто, когда и где.
Меморандум это не бумажка, как мечтают рашистские троли. Это международный документ, регулирующий отношения между странами подписан первыми лицами! Сразу отвечу на следующий вопрос. Он не требует ратификации парламентом.
"В общем, молодці громадяни. Уж выбрали, так выбрали." - что характерно, когда народу доходчиво объясняли с биллбордов "либо Порох либо Путин", шутили, веселились: да что вы в самом деле какой путин...
Президент воюющей страны, где ежедневно от выстрелов оккупантов и наемников страны-агрессора проливается украинская кровь, где три области испытывают русскую оккупацию торгует со страной-агрессором. Это еще не державна зрада, га? Или, может, коллаборационизм?
Олег Денисенко
До сюжетів російського шовіністичного телебачення прибуло. Продукт Зеленського "Ліга Сміху" буде тепер і на Росії на телеканалі "ТНТ". Посміємось над Україною разом із старшим братом?
великий лучезарный только обещал - а тут делается - обыдна да
как бы секта 9% не волала ))
как там ваша подшефная *******?