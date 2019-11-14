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Все про:армія (2604) їжа (102) Бронежилет (24) Труба (174) ДБР (624)

 ДБР перевіряє факти закупівлі продуктів харчування для армії в межах справи про бронежилети, - Труба

В межах розслідування справи про закупівлю неякісних бронежилетів для Міністерства оборони України перевіряються також факти закупівлі продуктів харчування для української армії, зазначає директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу підкреслити, що ми перевіряємо не тільки закупівлю неякісних бронежилетів ... це угруповання здійснювало й інші закупівлі, в тому числі, закупівлю харчування для армії", - сказав Труба журналістам у середу в Києві.

Він додав, що за результатами перевірки буде дана оцінка всім високопоставленим чиновникам Міноборони, які були до цього причетні.

Директор ДБР нагадав, що зараз відбуваються судові засідання щодо затриманих чиновників Міноборони.

"Сподіваюся, що суд сьогодні остаточно винесе рішення щодо перших п'яти високопосадовців Міноборони", - додав Труба.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом топчиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159626
 
 
 Топ коментарі
 
Поїли трохи нормальних продуктів в армії? Досить. Гнила капуста ака "овощноє рагу" і слизь з шматками чогось що не розжуєш ака "тушонка" велкам знову!
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Це така любов до Армії, чи щось інше? чому у ніяких інших силових структурах подібних перевірок не роблять?
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Для него ДА. Это же заРЫГаное существо. Для него как в фильме, или оно идет в ЗАГс с Портновым, или едут на Ростов.
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Сходити в твітер поковиряти паличкою півсосисочного Фалкона, чи шо? 😉
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с этого фалкона-полсосиски до сих пор все ржут)))
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Це така любов до Армії, чи щось інше? чому у ніяких інших силових структурах подібних перевірок не роблять?
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Потому что бюджет Армии раздули в десятки раз. А куда на самом деле уходили эти деньги становится понятным из таких расследований. Армия больше всего пострадала от схематозников, прикрывающихся патриотическими лозунгами.
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Поїли трохи нормальних продуктів в армії? Досить. Гнила капуста ака "овощноє рагу" і слизь з шматками чогось що не розжуєш ака "тушонка" велкам знову!
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Скорее всего и там воровали. Просто поставили цену в несколько раз выше нужным фирмам, а бюджет резиновый - оплатит. А чуть что выяснится - всегда ведь можно скиглить как комментаторы выше "А что, вы хотите чтобы было как раньше?"
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О, а вот и наш зебил. Скорее всего воровали - это квартал 95, которому деньги вкладчиков привата переводили. А вот с марченко - чисто сведение счетов и наезд на армию. Мешает зебилам сдаоться рашке.
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дай инициативному дураку власть, и он уничтожит всё вокруг себя..
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Группировка осуществляла закупки продуктов питания и естественно воровала.
Группировку отодвинули от корыта и почему-то не приняты новые стандарты питания и оно стало хуже.
А лучше вообще Онотоле вернуть и его стандарты питания
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зешобле дай волю -вообще Армию кормить перестанет
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Поки "приймаються рішення", вчора в Гайсині склад з бронежилетами згорів. І їх вже немає. А "на "нет" и суда нет".
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хто подписывал тендер на сухпай зеленый ЗСУ проверьте.
это-ж есть нельзя....хуже только консервы в 14ом.от которых останавливалось все-и желудок.и кишечник.
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да-да. Эти жилеты пробивает даже перловка, в армии дробь 16.
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