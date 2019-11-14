 ДБР перевіряє факти закупівлі продуктів харчування для армії в межах справи про бронежилети, - Труба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу підкреслити, що ми перевіряємо не тільки закупівлю неякісних бронежилетів ... це угруповання здійснювало й інші закупівлі, в тому числі, закупівлю харчування для армії", - сказав Труба журналістам у середу в Києві.

Він додав, що за результатами перевірки буде дана оцінка всім високопоставленим чиновникам Міноборони, які були до цього причетні.

Директор ДБР нагадав, що зараз відбуваються судові засідання щодо затриманих чиновників Міноборони.

"Сподіваюся, що суд сьогодні остаточно винесе рішення щодо перших п'яти високопосадовців Міноборони", - додав Труба.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом топчиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.