 За закон про прокуратуру ми не голосували, тому що він дає карт-бланш одній людині в цій країні, - нардепка від "Голосу" Устінова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

"Ми не голосували за цей закон, тому що він дає карт-бланш одній людині в цій країні. Його виписано так, що зрозуміло: рішення про те, кого звільняти, буде одноосібним", - заявила Устінова.

Вона зазначила, що хорошим показником став принцип формування кадрових комісій, до яких увійшли представники громадських організацій. Таке залучення людей не із системи демонструє певну відкритість.

"Важливо подивитися, як прокурори пройдуть перевірку на доброчесність, і проаналізувати в цілому результати їхньої роботи на посаді. Потрібно зважати не на те, скільки відкрито кримінальних проваджень, а скільки доведено до суду. І це стосується будь-якого правоохоронного органу", - вважає нардепка

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про реформу ГПУ в другому читанні і в цілому 19 вересня. Документ подав до Верховної Ради 29 серпня президент України, в першому читанні його затвердили 10 вересня.

Глава держави запропонував створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури; у глави офісу будуть перший заступник і заступники, серед яких - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також Зеленський ініціював ліквідацію військової прокуратури як самостійного структурного підрозділу.

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