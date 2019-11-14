 Рада розгляне Держбюджет-2020 за п'ять годин, - Арахамія

"Моє бачення, що ми розглянемо бюджет сьогодні десь за п'ять годин з того моменту, з якого ми почнемо", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, Верховна Рада вранці 14 листопада розпочала розгляд змін до Бюджетного кодексу, після чого депутати мають перейти до голосування за закон "Про державний бюджет України на 2020 рік".
Нефик традицию ломать!
🤑
Будем пассссматреть!
😁
Скажите им, что "зелёненькая".
"вгадай мелодію"прийми бюджет!
Ми приймемо бюджет за п'ять годин!
- А ми - за чотири!
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- А що там читать? давайте вже голосувати!
Тем более до внесения в ВР он уже принят где нужно....