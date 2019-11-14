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 Політика України
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Все про:ВР (6070) держбюджет (265) Арахамія (127)

 Рада розгляне Держбюджет-2020 за п'ять годин, - Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що на розгляд та ухвалення державного бюджету на 2020 рік у парламенту піде п'ять годин.

"Моє бачення, що ми розглянемо бюджет сьогодні десь за п'ять годин з того моменту, з якого ми почнемо", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Верховна Рада вранці 14 листопада розпочала розгляд змін до Бюджетного кодексу, після чого депутати мають перейти до голосування за закон "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бюджетний комітет Ради затвердив зміни до проєкту Держбюджету-2020 до другого читання, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159623
 
 
 Топ коментарі
 
За пять часов и обязательно ночью.
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все одно вкрадуть, та й пустопорожній він - нема чого розглядати. Та й думати нікому. Можна було й не розглядати взагалі.
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Да что-там, - за пять часов? За пять минут! Короче, - всё поделить...
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В 05:00 утра!
Нефик традицию ломать!
🤑
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Дык схематозников не допустили к распилу бюджета .
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Утро вечера мудренее!
Будем пассссматреть!
😁
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Это какой-то заторможенный принтер. Нахрена вы их столько учили в том Трускавецком ВУЗе, есои они 5 часов тратят на то, чтоб найти и нажать кнопку "за" на своих рабочих местах?

Скажите им, что "зелёненькая".
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А що так можно . А нам ежегодные представления устраивали, с внесением поправок с голоса, за которые потом США/ЕС пендель давали .
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це трускавецька версія "вгадай мелодію" прийми бюджет!
Ми приймемо бюджет за п'ять годин!
- А ми - за чотири!
.........
.........
- А що там читать? давайте вже голосувати!
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Хламидия играет в "Угадай мелодию" ? Попробуй за 5 минут! вытягивай бегемотов из буфета, они брюхом сразу за 10 человек проголосуют.
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Ну усьо , шабаш быдла и домработниц с бандюкамы , зебiли ми зробили це разом . Даже в иммиграции страшно
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І розбагатіють з того бюджету тільки Ара, Хам і Я.
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Да какие 5 часов? **** там того бюджета ?! и 5 минут хватит "зеленым кнопкам" !!!
Тем более до внесения в ВР он уже принят где нужно....
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