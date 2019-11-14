 Рада розгляне Держбюджет-2020 за п'ять годин, - Арахамія

"Моє бачення, що ми розглянемо бюджет сьогодні десь за п'ять годин з того моменту, з якого ми почнемо", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Верховна Рада вранці 14 листопада розпочала розгляд змін до Бюджетного кодексу, після чого депутати мають перейти до голосування за закон "Про державний бюджет України на 2020 рік".

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