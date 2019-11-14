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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (667) Пристайко (246)

 Можливі дати вже обговорюються, - Пристайко про зустріч у нормандському форматі (оновлено)

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що дати зустрічі лідерів нормандського формату як і раніше немає, проте висловив надію, що найближчим часом буде визначена дата.

"Сподіваюся, що найближчим часом ми будемо знати дату. Деякі можливі дати вже обговорюються", - сказав він на спільній пресконференції з австрійським колегою Олександром Шалленбергом у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також Пристайко уточнив, що у нього є впевненість, що до кінця року така зустріч точно буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ не планує двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, - Пристайко

Міністр також уточнив, що на порядку денному зустрічі буде стояти обмін утримуваними особами. "Принаймні така зустріч має стати каталізатором великого обміну", - розповів Пристайко.

За його словами, в ході такого обміну Україна розраховує отримати людей з окупованого Донбасу, анексованого Криму, а також з Росії.

Крім того, Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський розраховує в результаті зустрічі в нормандському форматі порушити питання з безпекою на Донбасі, а також відкрити шлях до врегулювання конфлікту.

За словами міністра, команда, яка веде переговори, була стурбована повідомленнями з Росії про якісь додаткові умови.

"Я думаю, що Росія таким чином намагається виграти собі додатковий час, оскільки не очікували, що Україна зможе виконати свої зобов'язання ... Ми не можемо дозволити, щоб Росія зіскочила з цієї зустрічі", - зазначив он

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159622
 
 
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Теперь главная работа МИДа Украины, это гадание на гнилой зеленой плесени, как экстрасенсы на кофейной гуще. "Дух Путина, мы тебя вызываем на селфи!"
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План Зеленского работает , видно по усилиям Макрона и Меркель , которьіе "за уши" вьітягивают из Кремля президента РФ , которая еще как "сторона конфликта" !
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Ты продолжаешь ванговать? Напомнить переписку о плане штанмаера?
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Ба , Марикуца обьявился ! "Ванговать"- не тот термин для министров иностранньіх дел и руководителей Украиньі , Франции и Германии. Имхо
А про " Штангенциркуля" напомни , в чем бьіл спор.
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20 год следующего столетия всех устроит?
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