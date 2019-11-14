 Можливі дати вже обговорюються, - Пристайко про зустріч у нормандському форматі (оновлено)

"Сподіваюся, що найближчим часом ми будемо знати дату. Деякі можливі дати вже обговорюються", - сказав він на спільній пресконференції з австрійським колегою Олександром Шалленбергом у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також Пристайко уточнив, що у нього є впевненість, що до кінця року така зустріч точно буде.

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Міністр також уточнив, що на порядку денному зустрічі буде стояти обмін утримуваними особами. "Принаймні така зустріч має стати каталізатором великого обміну", - розповів Пристайко.

За його словами, в ході такого обміну Україна розраховує отримати людей з окупованого Донбасу, анексованого Криму, а також з Росії.

Крім того, Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський розраховує в результаті зустрічі в нормандському форматі порушити питання з безпекою на Донбасі, а також відкрити шлях до врегулювання конфлікту.

За словами міністра, команда, яка веде переговори, була стурбована повідомленнями з Росії про якісь додаткові умови.

"Я думаю, що Росія таким чином намагається виграти собі додатковий час, оскільки не очікували, що Україна зможе виконати свої зобов'язання ... Ми не можемо дозволити, щоб Росія зіскочила з цієї зустрічі", - зазначив он

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