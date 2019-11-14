 Заступник редактора NYT отримує $145 тис. на рік. Щоб досягти заможності родини Дубінського, йому знадобиться працювати близько 20 років

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний матеріал Bloomberg.
Серед видань, журналісти яких поділилися інформацією, - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast та інші.
Так, зокрема, заступник редактора The New York Times заробляє $145 000 на рік, штатний співробітник Vice - $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонуси, співробітник газетної мережі Lee Enterprises Inc. в Айові - $33 000, редактор у Vox Media - $400 000 на рік за редагування, виробництво, розміщення підкастів і проведення конференцій.
Ця інформація становить особливий інтерес у світлі нещодавнього розслідування про статки сім'ї ексжурналіста, а нині - нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Згідно з даними журналістів проєкту Bihus.info, Дубінському, його дружині та мамі-пенсіонерці належать: 24 квартири (~2000 м² площі), 70 соток землі, 17 автомобілів, 2 будинки, а загальна вартість усіх цих статків становить близько 2,5 мільйона доларів.
Таким чином, можна припустити, що заступнику редактора The New York Times з його нинішньою зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня статків родини Дубінського. У штатного співробітника медіакомпанії Vice на це піде щонайменше 40 років.
На цензоре модерация такая интересная стала.
Даже со словом задница удаляют каменты.
Не так надо.
Это задница в которую нас завели оппозиционнык борцы с коррупцией порошенко.
Хіба що перекупали, бо це продажна мерзота.
(с) Л. А. Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца.
Не завидуйте.
(с) Леонид Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца
(украінскій, кстаті, тоже )
https://www.youtube.com/watch?v=AMsnZdNWVFU&feature=youtu.be
А говорили что кремль и порошенко создали организацию " порохоботы" и все время им платят деньги что бы они мешали честным евробляхерам и другим оппозиционерам бороться с коррупцией парашенки.
Дофига надо было ковычек поставить не хватило знаков даже...
на наши хлебныя СМИ поля...
🤗
.
Это все на американских аукционах стоит дешево так что даже разносчик газет может себе позволить
После всех е выплат и расходов у него ни копейки не остаётся
Бигус.инфо сравнило их с доходами Дубинского.
Это был краткий пересказ данной статьи ЦН для нечитающих.
Додумались, у кого интервью брать.
Лучше бы у людоеда взяли, все увлекательнее.
На прозрение особо упоротых расчитывать не приходится, но некоторое просветление у отдельных личностей наблюдаю. Когда еще осенью 2018 я показывала им видео с Беней и Кошкиной, где он заявлял "При чем тут путин на Донбассе?!", они меня пытались убедить, что Беню не так поняли, что он не то имел в виду.
Правда, прозрение это запоздалое и я не уверена, что они изменили свое убеждение в независимости Зе от Бени.
Да на вас клейма ставить негде, а не то что отмыть!
Вася согласно кивает (и получает "кэш" за украденные волонтерские продукты(либо за украденный люк, если Вася не прапорщик))
И все делают вид что очень бедные, но очень добрые, поэтому: ээээ, еврогеи, дайте кредит, чтобы потом можно было сделать дефолт и дружно поржать с вас, ну тупыыые.
Вот только для Запада поражение Украины в этой схватке вполне себе приемлимо и допустимо, тогда как поражение Нарассеи ними даже в страшном сне себе не представляется.
Нарассея - эдакие сторож и кладовщик Всемирной кладовой под наименованием "Сайберия" от полного доминирования Китая в регионе. Никто не желает дальнейшего усиления Китая за счет ресурсов Сибири, вот и скармливают нас (Украину) кацапам по кусочку, соглашаясь на новые и новые их (кацапские) хотелки в отношении нас.
ОТО НАКРАЛИ У НАРОДУ УКРАЇНИ!!!!! ВСЕ ЦЕ КРАДЕНЕ, І ЦЕ ВСЕ ЗЛОДІЇ. Всі великі ******* статки нажиті нечесним шляхом (c) К. Маркс
а кто-то интересовался пруфом якобы расследования бигуса ?
или как обычно? гамномет насрал, а доказательства, а зачем они вам нужны...?
и Так, к слову, обстоит с бОльшентсвом его "расследований" этого "борца"
Это та самая Нью-Йорк Таймс, которой "Беня" интервью дал, что согласен продать Украину за 100 миллиардов РФ?
А за что им больше платить то, если они интервью берут у человека, проходящему в суде США по самому крупному делу об отмывании денег?
У большего г... не додумались интервью взять, пресса "свободная"?
P.S. Дешево "Беня" Украину продает, мог бы в три раза больше запросить спокойно, и дали бы. Видать, совсем плохи дела у Квартала, ой, плохи.
"Дубинский организовал схему евроблях!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=Idqx4e268b4&fbclid=IwAR1_CNJ502oWMgl9al-kKpUvRksvz4GHOemkUCG6wukRJycmz76igf7MLdE
А сравнивать нужно было как раз с этими уродами, потому что они - одного поля ягода.