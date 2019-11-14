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 Суспільство, За кордоном
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Все про:журналістика (923) заробітна плата (586) Дубінський (35)

 Заступник редактора NYT отримує $145 тис. на рік. Щоб досягти заможності родини Дубінського, йому знадобиться працювати близько 20 років

Видання Bloomberg навело дані про зарплати західних журналістів, якими поділилися самі журналісти, заповнивши однакову форму із зазначенням назви свого видання, грошової винагороди, досвіду роботи, статі, національності та інших параметрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний матеріал Bloomberg.

Серед видань, журналісти яких поділилися інформацією, - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast та інші.

Так, зокрема, заступник редактора The New York Times заробляє $145 000 на рік, штатний співробітник Vice - $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонуси, співробітник газетної мережі Lee Enterprises Inc. в Айові - $33 000, редактор у Vox Media - $400 000 на рік за редагування, виробництво, розміщення підкастів і проведення конференцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость". ФОТО

Ця інформація становить особливий інтерес у світлі нещодавнього розслідування про статки сім'ї ексжурналіста, а нині - нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Згідно з даними журналістів проєкту Bihus.info, Дубінському, його дружині та мамі-пенсіонерці належать: 24 квартири (~2000 м² площі), 70 соток землі, 17 автомобілів, 2 будинки, а загальна вартість усіх цих статків становить близько 2,5 мільйона доларів.

Таким чином, можна припустити, що заступнику редактора The New York Times з його нинішньою зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня статків родини Дубінського. У штатного співробітника медіакомпанії Vice на це піде щонайменше 40 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159619
 
   
 Топ коментарі
 
Просто у замредактора NYT мама не любит скорость.... Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет - Цензор.НЕТ 186
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Дубинский это НОВОЕ ЛИЦО украинской коррупции
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Дубинский это НОВОЕ ЛИЦО украинской коррупции
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Не лицо.
На цензоре модерация такая интересная стала.
Даже со словом задница удаляют каменты.
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Нет.
Не так надо.
Это задница в которую нас завели оппозиционнык борцы с коррупцией порошенко.
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Меня уже заблокировали якобы за нарушение правил.
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Заступнику редактору Нью Йорк Таймс потім не відріжуть голову політичні опоненти, тому там немає за що сплачувати гроші - працюй собі журналістом і не парься куди потім тікати!
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І багатьом таким продажним як Дубинський відрізали голову в Україні.
Хіба що перекупали, бо це продажна мерзота.
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Відрізали непродажним - Гонгадзе наприклад! А повторити в Україні шлях Гонгадзе та сотень інших вбитих журналістів може кожен представник даної професії! Все залежить від того кому це буде вигідно і для чого!
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зебільна у тебе логіка, хоча й так великі сумніви в твоїй адекватності. Тобто треба бути продажним, шльондрою і таке інше, щоб голову не відрізали, отак і живеш.
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Этим нищебродам надо было приезжать к нам в 90-е и торговать на рынке чп-шником))) Были бы обеспечены на всю жисть... а то подкасты всякие там редактируют...
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Просто у замредактора NYT мама не любит скорость....
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и это только то что смогли найти здесь... а не здесь еще в 100 раз больше
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А петя порошенко сколько украл?
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Ты у нас такой дурак По субботам али как?
(с) Л. А. Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца.
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А сколько тебе раздали за полгода новые лица из того, что украл пэтя? Вот умнож ту полученную сумму, что тебе выдали, на количество жителей Украины и как раз узнаешь, сколько. Ты ж получил? Если нет, то срочно иди получай. Два...пожалуй даже три мешка бери. А лучше прицеп автомобильный.
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а скільки, і мені цікаво, ну скільки? давай збреши щось.
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Если догнать Педро по богатству , то и жизни не хватит, но то таке
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Так Дубинский как раз 20 лет и работает.
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Ага. І з 18 років заробляє не менше 149 тисяч доларв на рік
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Думаю что акционер и продюсер 1+1 зарабатывал даже больше.
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И за первый же год работы получил 145 тыс долларов?
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Энто как же, вашу мать, Извиняюсь, понимать?
(с) Леонид Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца
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Там якийсь зе-троляка, сьогодні, закликав жити чесно, як "слуги народу" Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет - Цензор.НЕТ 5167
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Он сирота, а у нашего мама есть, которая любит скорость
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...какой русскій нє любіт бистой єздьі... (с)
(украінскій, кстаті, тоже )
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Та який там Блумбєрг ! Тут бомба ! Ярошевич відкрито дає покази на Дубінського ,його схеми,прибутки ,мету створення організації євробляхерів.
https://www.youtube.com/watch?v=AMsnZdNWVFU&feature=youtu.be
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Та ты шо?
А говорили что кремль и порошенко создали организацию " порохоботы" и все время им платят деньги что бы они мешали честным евробляхерам и другим оппозиционерам бороться с коррупцией парашенки.
Дофига надо было ковычек поставить не хватило знаков даже...
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Походу рупоры демократической партии США объявили джихад Зеленой власти.
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Просто они не умеют так смачно сосать , как это делает дубинский . Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет - Цензор.НЕТ 9527 .
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Не исключено, что для дубинского даже табу не табу.
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И что нам это сравнение даёт? Мы и так всё понимаем, но пути выхода из жопы не нашли
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Как не нашли? Конфискация. Нетрудовые доходы - знакомое понятие? Это всё уже было, но повторить некому. Криминально-торговый синдикат 30 лет сам у власти. Они же сами себя сажать в тюрьму не будут.
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Ща кааак ломанут запоребриковыя журнашлюхи
на наши хлебныя СМИ поля...
🤗
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Бросайте свою Америку и переезжайте в Киев - хоть заработаете немного.
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тут за компіляцію "Opportunity Ukraine" можна стільки заробити, що нобеліантам навіть не снилося Заступник редактора NYT отримує $145 тис. на рік. Щоб досягти заможності родини Дубінського, йому знадобиться працювати близько 20 років - Цензор.НЕТ 8032
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Нищеброды - дорестайлинговый гелик 55. 211 ешка со слабой ходовой под амг мотор и купе мазерати даже не джити
Это все на американских аукционах стоит дешево так что даже разносчик газет может себе позволить
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Нищеброды это реакторы - NYT, The Wall Street Journal, CNN и т.д. . !! - Замредактору The New York Times с его нынешней зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня состояния семьи Дубинского. Заступник редактора NYT отримує $145 тис. на рік. Щоб досягти заможності родини Дубінського, йому знадобиться працювати близько 20 років - Цензор.НЕТ 2245 . Источник: https://censor.net.ua/n3159619
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Я ж и говорю нищеброды - 145 в год это после налогов нью-йорк сити не более 4000 раз в две недели
После всех е выплат и расходов у него ни копейки не остаётся
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на аукціонах в Америці може й дешево, але якщо привезти в Україну і розмитнити, то дуже навіть не дешево.
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У зебилов свои супергерои: Коломойский, Богдан, Портнов, Дубинский, Баканов, Пристайко, Ермак, Яременко, Бужанский... С ватным сердцем и скрепными душами.
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Зачем вы радуетесь тому, что Украину все время выставляют насквозь коррумпированной страной. Это же потом лет 50 не отмыться.
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Нужно вытаскивать на свет и наказывать истинных воров и коррупционеров, которые под личиной журналистов, активистов, антикоррупционеров не только грабят страну, но и захватывают власть с помощью лжи и клеветы.
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Другого народа нет. Что поделаешь. А когда откровенно издеваются, нельзя посыпать голову пеплом. Помните самобичевание и цинизм 90-х? Жуликам как раз это и нужно.
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То есть, пусть украинофоб Дубинский дальше лжет, ворует, а украинцы должны делать вид, что все Ок?
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Американское издание напечатало материал о зарплатах СВОИХ журналистов.
Бигус.инфо сравнило их с доходами Дубинского.

Это был краткий пересказ данной статьи ЦН для нечитающих.

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Даже не знаю, кто мне гаже: "Беня", который в интервью этой самой Нью-Йорк Таймс заявляет, что согласен продать Украину РФ за 100 миллиардов, или сама газетка, берущая интервью не просто у "Бени", проходящего по делу в США о самом крупном в истории отмывании денег.
Додумались, у кого интервью брать.
Лучше бы у людоеда взяли, все увлекательнее.
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Оно-то так, но это интервью стоило взять, чтобы увидеть то, что он наговорил.
На прозрение особо упоротых расчитывать не приходится, но некоторое просветление у отдельных личностей наблюдаю. Когда еще осенью 2018 я показывала им видео с Беней и Кошкиной, где он заявлял "При чем тут путин на Донбассе?!", они меня пытались убедить, что Беню не так поняли, что он не то имел в виду.
Правда, прозрение это запоздалое и я не уверена, что они изменили свое убеждение в независимости Зе от Бени.
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То есть когда "Беня" в интервью газетке Нью-Йорк Таймс говорит, что согласен продать Украину РФ за 100 миллиардов, то это нормально, а как Дубинского, за один, последний год в 90-х годах, когда он начал торговать радио-деталями на рынке и наторговал на столько квартир и машин - так сразу "не отмоетесь"?
Да на вас клейма ставить негде, а не то что отмыть!
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Тоді ще можно було заробити багато капіталу. Наприклад, людина яка я знаю - зараз також в США живе - привозив до СНД рації захищені та таке інше - продавав за $1000 - $10,000. Хтос купував за такі гроши. Люди авто возили продавали. А квартири були тоді дешеві. А потім прийшли комсомольці-бандюки і все під себе підм'яли. На тому вільний ринок і закінчився.
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Дубинский рассказывает Васе что очень талантлив и просто любит работать(получая "кэш" за "правильные материалы")
Вася согласно кивает (и получает "кэш" за украденные волонтерские продукты(либо за украденный люк, если Вася не прапорщик))
И все делают вид что очень бедные, но очень добрые, поэтому: ээээ, еврогеи, дайте кредит, чтобы потом можно было сделать дефолт и дружно поржать с вас, ну тупыыые.
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А параша (кацапстан) - фейл стэйт, недоразумение, которое нужно устранить ,верно?
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Нарассея для Украины - смертельный враг, "Московиа делендам ест", либо мы, либо они.
Вот только для Запада поражение Украины в этой схватке вполне себе приемлимо и допустимо, тогда как поражение Нарассеи ними даже в страшном сне себе не представляется.
Нарассея - эдакие сторож и кладовщик Всемирной кладовой под наименованием "Сайберия" от полного доминирования Китая в регионе. Никто не желает дальнейшего усиления Китая за счет ресурсов Сибири, вот и скармливают нас (Украину) кацапам по кусочку, соглашаясь на новые и новые их (кацапские) хотелки в отношении нас.
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ОТО НАКРАЛИ У НАРОДУ УКРАЇНИ!!!!! ВСЕ ЦЕ КРАДЕНЕ, І ЦЕ ВСЕ ЗЛОДІЇ. Всі великі ******* статки нажиті нечесним шляхом (c) К. Маркс
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А фсьо патамушта на Бєнігом "Г+Г" треба працювати журналістом, а на в вашій Америці, котра грошей Бєені не дає.
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Кто там верещал про дома Свинарчуков?
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Мне конечо крайне противен персонаж Дубинский, НО
а кто-то интересовался пруфом якобы расследования бигуса ?
или как обычно? гамномет насрал, а доказательства, а зачем они вам нужны...?
и Так, к слову, обстоит с бОльшентсвом его "расследований" этого "борца"
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"Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет "

Это та самая Нью-Йорк Таймс, которой "Беня" интервью дал, что согласен продать Украину за 100 миллиардов РФ?
А за что им больше платить то, если они интервью берут у человека, проходящему в суде США по самому крупному делу об отмывании денег?
У большего г... не додумались интервью взять, пресса "свободная"?

P.S. Дешево "Беня" Украину продает, мог бы в три раза больше запросить спокойно, и дали бы. Видать, совсем плохи дела у Квартала, ой, плохи.
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Дубинский - бородатая кончита, хорошо работает не только языком) Это животное давно и плотно сотрудничает со спецслужбами кацапстана.
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По сравнению с Соловьевым или Киселевым Дубинский - просто нищеброд Заступник редактора NYT отримує $145 тис. на рік. Щоб досягти заможності родини Дубінського, йому знадобиться працювати близько 20 років - Цензор.НЕТ 8095
А сравнивать нужно было как раз с этими уродами, потому что они - одного поля ягода.
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к состоянию Дубинского добавлены активы всей семьи... а здесь только з/п одного человека... и то - сумма вызывает вопрос... к примеру дальнобойщик в сша получает от/до 120 000 за год...
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Если хорошо попросить, можно устроится на г+г...
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Заробляють на такому рівні точно більше - perks. Ще в НЮТ окремо за статті отримують чимало. Їх там на рівні замредактора не ображать точно. А в 90х двокімнату на Хрешатику можно було купити за 10 000 долларів. Один іноземець штук 50 квартир тоді купив по Києву.
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Нищеброд. Иди уборщиком на г+г. Дела поправятся.
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