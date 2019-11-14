EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2094  24
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2183) ГПУ (3348) Ситник (527) Приватбанк (343) Рябошапка Руслан (189)

 Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в НАБУ. У ній майже 1800 томів, - Ситник

Генпрокурор Руслан Рябошапка передав справу стосовно "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі 24 каналу заявив глава НАБУ Артем Ситник.

"У банківському секторі є великі проблеми... 400 мільярдів гривень – це сума проблемних кредитів державних банків або це сума неповернутого рефінансування. Із них 183 мільярди гривень – це якраз "Приватбанк"", - сказав він.

За словами Ситника, в НАБУ була справа щодо "Приватбанку", але вони досліджували її на предмет можливої причетності певних осіб до Нацбанку України, тому що це їхня зона відповідальності.

"Те, що відбувалося в "Приватбанку", коли кредити видавалися на прив'язаних осіб, це все-таки не зовсім компетенція НАБУ. Це розслідувала ГПУ, але 20 листопада повністю ліквідується наслідок в цьому органі", - пояснив Ситник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ"

"Коли генпрокурором став Рябошапка, то ми провели з ним нараду і вирішили, виходячи з інших дій правоохоронних органів, що і цю справу, а це майже 1800 томів, передати до НАБУ. Йдеться про справу щодо подій в "Приватбанку" ще до націоналізації, коли він комерційним", - додав він.

Нагадаємо, Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові спори (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

Дивіться також: Кейс "Приватбанку" є ключовим для макростабільності і знаковим для сприйняття країни інвесторами, - Гончарук. ВIДЕО

15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського: що це означає та що буде далі у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

Видання Financial Times раніше повідомило, що Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з олігархом Ігорем Коломойським щод "Приватбанку" в справі на $ 5,5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159617
 
 
 Топ коментарі
 
Беня скоро к себе вызовет и ГПУ и НАБУ.
Настала эпоха быдла, у которого в том месте, где должен находиться мозг, лежит кусок засохшего Зелёного говна и отпечаток мокшанского лаптя в нем.
 показати весь коментар
 
Как там дела Бриллиантовых прокуроров?
Вчера о них вспоминали в США на открытых слушаниях по импичменту Трампа...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как там дела Бриллиантовых прокуроров?
Вчера о них вспоминали в США на открытых слушаниях по импичменту Трампа...
 показати весь коментар
 
 
В своем роде - блестящие специалисты!
 показати весь коментар
 
 
Потенциальный пендель до Ростова ему мешает. То Зеля Яныку прислуживал, который хотел Украину продать то ЕС предлагал, то *****, с ***** даже денег успел срубить, а теперь Зеля служит Бене и тот тоже хочет ***** за 100 млрд продать.
 показати весь коментар
 
 
Беня скоро к себе вызовет и ГПУ и НАБУ.
Настала эпоха быдла, у которого в том месте, где должен находиться мозг, лежит кусок засохшего Зелёного говна и отпечаток мокшанского лаптя в нем.
 показати весь коментар
 
 
Ну что там такого можно настрочить аж 1800 томов.
 показати весь коментар
 
туда наверно еще и кирпичей насовали, для "весу-солидности"
ддос атака - хард, бумажная, в натуре удуб ялб
 показати весь коментар
 
Если сразу сдать в макулатуру, то все обнаруженные растраты покроет... Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник - Цензор.НЕТ 4023
 показати весь коментар
 
 
шанси у НАБУ мізерні, тому що зараз керує бабушка бєня, нахабна та безпринципна
 показати весь коментар
 
 
Коли в справі 1800 томів (як правило по 250 арк/том) то мізерними є шанси, що її взагалі хтось у НАБУ прочитає повністю...
 показати весь коментар
 
 
1800*250*250 (кількість слів на сторінці) = 112500000 слів...
 показати весь коментар
 
мы дети
быдлоылита - праффиссара спамисты
 показати весь коментар
 
1800 томів. Уявляєте яка економія буде на туалетному папері! Скільки зекономиться бюджетних коштів!!
 показати весь коментар
 
Рябе удалось свалить этот гембель на Сытника?.
 показати весь коментар
 
Ця чехарда з передаванням справ свідчить про те, що так зване "реформування" задумане зеленою компанією з метою успішно похоронити справи, томи, матткюеріали, папки.
 показати весь коментар
 
 
Ну так зачем берешь, если не твоя юрисдикция, чтоб развалить дело в суде. Шоколадные изделия НАБУ,САП,ВАКС - результат ноль .
 показати весь коментар
 
Нет войны - я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно - в июле, И желательно - в Крыму.
(с) Леонид Филатов Про Федота-стрельца, удалого молодца
 показати весь коментар
 
За Скока-скока енту "макулатуру"мона прродать???
Экс плокулол в ентом дока был!
🤑
 показати весь коментар
 
Ну,если тайно в полночь Сытник у Порошенко дома встречается до сих пор,как летом 18-го - делу-труба.
 показати весь коментар
 
Можно все решить очень просто, чтобы избавить Украину от этого дерьма - Бени КАЛомойского. Надо выдать его американцам, где Бене светит срок 85 лет.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору