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 Політика України
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Все про:недоторканність (479) Слуга народу (465) Голос партія (93) Устінова (3)

 СН у законопроєкті про зняття недоторканності прописали процедуру затримання так, що затримати нардепа було б неможливо, - Устінова

У законопроєкті про зняття недоторканності, який пропонує фракція "Слуга народу", затримати нардепа відразу не можна. Потрібно просити генпрокурора, щоб він вніс відомості до ЄРДР, вручити підозру, і тільки після цього можна буде затримати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

За її словами, є два законопроєкти про зняття недоторканності: від "Слуги народу" і від "Голосу".

"Вони (фракція СН. - Ред.) так прописали процедуру затримання, що затримати народного депутата було б неможливо. Тобто, ти приїжджаєш, стоїть людина в крові з ножем – затримати не можна, бо треба їхати до генпрокурора, просити, щоб він вніс відомості до ЄРДР, вручити підозру, і лише після цього можна буде затримати. Ми запропонували зробити так: якщо йдеться про насильницький злочин, який призвів до смерті людини, то народного депутата можна затримати на місці", - розповіла Устінова.

Крім того, в законопроєкті СН прописали, що розглядати всі питання щодо народного депутата буде лише апеляційний суд. Устінова переконала "слуг", що потрібно це передати місцевим судам.

"Водночас є один момент, за який вони стоять горою і за який ми теж стоятимемо горою. Ми казали про те, що знімаємо недоторканність, відповідно, всі мають бути рівними перед законом. У нас зараз за законом відкрити провадження проти народного депутата може будь-який орган і передати за підслідністю. Як це було з Пашинським. Відкривала кримінальне провадження поліція, тепер слідство веде ДБР. Зараз у нас єдиною людиною (навіть не органом!), яка може відкрити кримінальне провадження щодо народного депутата, є генпрокурор. Ну, ви собі уявляєте, щоб Луценко дозволив розслідувати справу стосовно Дубневича? Ні. Це розслідувало НАБУ. Коли вже дійшли до підозри, прийшли до Луценка", - заявила нардепка.

Повний текст інтерв'ю з членом Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександрою Устіновою  читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет рекомендував Раді сформувати конкурсну комісію при ДБР з представників монобільшості, що може привести до політичного призначення директора, - Устінова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159616
 
 
 Топ коментарі
 
Зняття недоторканності- без зняття, закон про імпічмент- без імпічменту. Шедевральне розведення зелених лохів. Не виконано жодної передвиборної обісцянки СН в законопроекте о снятии неприкосновенности прописали процедуру задержания так, что задержать нардепа было бы невозможно, - Устинова - Цензор.НЕТ 9592
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Серіал від студії "Бєня пролакшин" "Сцювамвочі" сезон1 серія 100500?
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Уже не просто ссут в глаза. Хер@чат с душа Шарко и с пожарных брандспойтов.
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В демократических государствах именно так - через прокурора.
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Лена, что "именно так"?
То есть если ваш Маурицио станет лепутатом и придушит вас, то даде щастав его додимающим вашу шею карабинёры попросят его подождать, пока они сгоняют за санкцией прокурора?
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Не по сути ответ,Лена.
Ну пусть не ваш э'итальяно Маурицио, а отой Джованни впомянутой вами Веры. Не суть. Карабинеры его арестуют или побегут сначала к прокурору?
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Зняття недоторканності- без зняття, закон про імпічмент- без імпічменту. Шедевральне розведення зелених лохів. Не виконано жодної передвиборної обісцянки СН в законопроекте о снятии неприкосновенности прописали процедуру задержания так, что задержать нардепа было бы невозможно, - Устинова - Цензор.НЕТ 9592
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Закон про землю , яким Україну позбавлять землі . І буде вам Аргентина з Мадагаскаром . 73% дупоголових ви вже щасливі , чи ще ?
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Серіал від студії "Бєня пролакшин" "Сцювамвочі" сезон1 серія 100500?
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Уже не просто ссут в глаза. Хер@чат с душа Шарко и с пожарных брандспойтов.
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Зєббіли починайте традиційне : " А ***** соєва за 5 років .... " Погодьтесь що на тих виборах ви виставили себе ідіотами . Упоротим зєбілам прохання не турбуватися .
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а де ви бачили, щоб бджоли були проти меду, а собаки - проти ковбаси?
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Хотите что бы участковый депутата в обезьянник садил ? Нормальная процедура .
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да ви шо?! Серйозно?! А я і не знав ))) Та любій думаючій людині все було ясно з самого початку.
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