 Іноземні інструктори вже підготували понад 350 військовослужбовців Служби правопорядку, - підполковник Потапов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в пресцентрі АрміяInform заявив начальник групи зі зв'язків із громадськістю Головного управління ВСП у ЗСУ підполковник Володимир Потапов.

"Завдяки продуктивній співпраці із міжнародними партнерами навчальний центр ВСП створює нові програми підготовки з використанням найкращих практик Військової поліції країн НАТО. Упродовж 2015‒2017 років до відкриття навчального центру міжнародні інструктори провели понад 40 тижнів навчальних занять і підготували більш як 350 фахівців Служби правопорядку на території України", ‒ зазначив підполковник Потапов.

Він подякував партнерам із Канади, Литви, Великої Британії, Данії, Італії, Центру вдосконалення Військової поліції НАТО. І додав, що наші військові безкоштовно навчаються на курсах за кордоном: у Данії, США, Канаді, Польщі, Італії, ФРН, Швеції.

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"Цінну підтримку Служба правопорядку отримує від партнерів у межах роботи підкомітету Військової поліції Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування. Кількість міжнародних партнерів Служби правопорядку в межах зазначеного підкомітету вдалося збільшити з одного партнера у 2015 році – військової поліції Канади – до восьми у 2018-му. Членами Підкомітету тепер є військові поліції Канади, Чехії, Данії, Литви, Польщі, Великої Британії, Національна гвардія Каліфорнії, Центр вдосконалення Військової поліції НАТО", ‒ повідомив офіцер.