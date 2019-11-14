 Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020. ВIДЕО

Також Рада розглядає законопроєкт 2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджетний комітет Ради затвердив зміни до проєкту Держбюджету-2020 до другого читання, - Маркарова