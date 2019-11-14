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 Політика України
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Все про:ВР (6070) держбюджет (265)

 Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні розглядає у другому читанні законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Також Рада розглядає законопроєкт 2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджетний комітет Ради затвердив зміни до проєкту Держбюджету-2020 до другого читання, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159609
 
 
 Топ коментарі
 
Політика нового уряду та Президента перетворюється на дешевий популізм та загравання з олігархами - немає головної лінії партії та уряду! Для чого продається земля, для чого скорочується фінансування медицини, освіти, науки? Де ми використовуємо ті гроші які зекономили на всій країні? На відбудову Донбасу, на 100 стадіонів? Нам накуй не потрібен відбудований Донбас і 100 нових стадіонів! Нам потрібна сильна та потужна армія України, яка буде стирати той Донбас та Крим з лиця землі разом з терористами та колаборантами! Жага високих результатів від реформ кидає нову владу в страшні афери, які вийдуть боком всім українцям! Виходить так нова влада зі всіх сил намагається знайти та зекономити гроші щоб їх бездарно просрати на ідіотських проектах, в той момент як головне завдання українського народу - оборона від ядерної терористичної росії, досі не вирішене!
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Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 3920
Чтобы продать что-нибудь ненужное - нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет...
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Генштаб просив виділити на оборону в бюджет міноборони 250 млрд грн, дають тільки 136 млрд грн! Це мало! Потрібно заміщати строковиків контрактниками, підвищувати рівень матеріального забезпечення військових, щоб усунути некомплект в армії! А де брати гроші?
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продать что-нибудь ненужное, классика же.
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Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 3920
Чтобы продать что-нибудь ненужное - нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет...
 показати весь коментар
 
 
Політика нового уряду та Президента перетворюється на дешевий популізм та загравання з олігархами - немає головної лінії партії та уряду! Для чого продається земля, для чого скорочується фінансування медицини, освіти, науки? Де ми використовуємо ті гроші які зекономили на всій країні? На відбудову Донбасу, на 100 стадіонів? Нам накуй не потрібен відбудований Донбас і 100 нових стадіонів! Нам потрібна сильна та потужна армія України, яка буде стирати той Донбас та Крим з лиця землі разом з терористами та колаборантами! Жага високих результатів від реформ кидає нову владу в страшні афери, які вийдуть боком всім українцям! Виходить так нова влада зі всіх сил намагається знайти та зекономити гроші щоб їх бездарно просрати на ідіотських проектах, в той момент як головне завдання українського народу - оборона від ядерної терористичної росії, досі не вирішене!
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А сколько на выплаты бенциону заложено? За приват, на компенсацию МАУ, компенсацию за тарифы на электрику, на уголек Ротердам++++++++?
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зробити 100500 "Оплотів" за 150 років і продати, а бабло - на церкву, бо без молитвочок попів - нікуди Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 6359
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Igor L А это что, проблема? Если не давят олигархов, не выводят экономику из тени, нет изменений на таможне - значит, как всегда, возьмут через коммуналку, повышения налогов для малого и среднего бизнеса.
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Цікаво хоч щось зі 100 лярдів баксів від продажу України включать до бюджету чи сивочолий ЗЄлєБЄня собі все загребе?
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Студента бы вышвырнули если бы он занимался тем же на занятиях, чем депутаты в Раде.
Так "радятся" что аж смартфоны дымятся. А у Кивы - не только смартфон дымится то Рада розглядає проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9882
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Ну шо, мудрый нарид!? Готовьте хлеб, там мазать не перемазать...
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Наріду подавай зрєліщ, а хліб то таке.
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Бюджет на 2020 год можно назвать просто - Прощай децентрализация !!!
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Итак, берем кусок хлеба. ФОПы мажут кассовыми аппаратами. Фермеры мажут землей. Учителя мажут надбавками. Посыпаем это все тарифами, субсидиями и льготами. И поливаем струей конца эпохи бідності .... ЗеСэндвич готов !!! Смачного....
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бугага : Нетфликс хотять нагнуть , а может Коламбию Пиктчерс нагнете -раклы
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А що ніхто не закидає Раду фаєрами і не кричать, що зрада? А де нацсуки і Свобода? Їх все задовольніє? Десь УНСОвців немає з гранатотемами, якими вони колись лякали весь світ, коли направляли на будівлі для кацапських ТВ? А куди всі подівалися? Страшно? То виходить при Порошенко вони колотили стадо баранів і показували картинку на ТВ, які вони борцуюн?. Колотили, колотили і наколотили і в стійло. Де ви, Ага??? Накінець добилися свого, що все в бюджеті і кожному є. Ото молодці!
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Прочитал просматривает скорее всего так и есть открыли закрыли проголосовали беньги (не стал исправлять ошибку беньги скоро точно будут беньги с такими марионетками) по карманам и насрать на ту страну
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