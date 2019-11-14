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Все про:хабар (2809) ГПУ (3348) прокурор (384) ДБР (624)

 Прокурора Бердянська затримано на хабарі в $10 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - ГПУ

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили на хабарі в $10 тис. прокурора Бердянської місцевої прокуратури за непритягнення особи до кримінальної відповідальності та припинення чинення тиску на господарську діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"У середу, 13 листопада 2019 року, під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України припинили протиправну діяльність прокурора Бердянської місцевої прокуратури, який вимагав та одержав через посередника хабар у розмірі 10 тис доларів США за непритягнення особи до кримінальної відповідальності та припинення чинення тиску на господарську діяльність останнього", - йдеться в повідомленні.

Проводяться невідкладні слідчі дії в межах досудового розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

"ГПУ попереджає про нульову толерантність до використання прокурорами свого службового становища в цілях, які не передбачені Конституцією і Законом України "Про прокуратуру"", - повідомили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159608
 
   
 Топ коментарі
 
Не иначе как барыжный кадр, подписавший декларацію доброчесності у алкоголика.
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ЗЕкадр, напевне для Рябошапки брав
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Нада ему зряплату повысить на 10000$, ему ентого и не
хватало!
🤑
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Не иначе как барыжный кадр, подписавший декларацію доброчесності у алкоголика.
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Ну и что с того, что задержан! Они там все такие. Вот, перед этим тоже задерживали. И что? Абсолютно ничего, как задержали, так и отпустили...

https://stopcor.org/na-zaporizhzhi-prokuror-vimagav-u-fermera-175-tis-grn-habara/
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отправьте его на детектор и тот определит что ничего он не брал и переживает что не вполне хороший прокурор
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Нада ему зряплату повысить на 10000$, ему ентого и не
хватало!
🤑
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Вопиющий факт ! Раньше о таком и подумать было нельзя. Распоясались прокурорские , позорят кристально честную репутацию ГПУ.
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