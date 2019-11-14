 Прокурора Бердянська затримано на хабарі в $10 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"У середу, 13 листопада 2019 року, під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України припинили протиправну діяльність прокурора Бердянської місцевої прокуратури, який вимагав та одержав через посередника хабар у розмірі 10 тис доларів США за непритягнення особи до кримінальної відповідальності та припинення чинення тиску на господарську діяльність останнього", - йдеться в повідомленні.



Проводяться невідкладні слідчі дії в межах досудового розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



"ГПУ попереджає про нульову толерантність до використання прокурорами свого службового становища в цілях, які не передбачені Конституцією і Законом України "Про прокуратуру"", - повідомили у відомстві.

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