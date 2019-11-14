 Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Без зайвих слів: ще з 2014 року я чітко розумів, що ім'я ворога складається з п'яти букв - Росія. Це не "ополченці" або "місцева міліція", а кадрові військові з РФ, що стало ще більш зрозумілим під час моторошних подій в Іловайську", - написав він.
Загороднюк підкреслив, що якщо ж ворог - Росія, то:
1) з ворогом розмовляють лише або мовою зброї, або мовою досвідчених дипломатів
2) з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини
3) потрібно робити все, що від нас залежить, для повноцінної інтеграції з НАТО на всіх рівнях.
"Як Міністр оборони, я не просто тримаю це на контролі. Я цим живу", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу і України найближчим часом перейти на новий формат відносин.
видимо не самый паскудный из етой зеленой своры...
А то что напали, так это "проверкаверы" и "маловерили"(как высрал некто "Филарет" насчет войны)
и раечка не враг - а торговый партнер ))
зеленые легко перекрашиваются в голубых, или там в красных, шо опаснее всего....
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Всё это хорошо, только это заявление идет в разрез с действиями зебубочек
Він би всіх нас продав і навіть не моргнув.
Українці мали би краще думати, роблячи вибір на виборах.
А Турч був в/о і не мав таких повноважень на введення військового стану, як це мав Пєця. А Пєця назвав себе президентом миру, а не війни. А потім всі п'ять років нарощував торгівлю з Рашою ще швидшими темпами, ніж з заходом.
Против кого возбуждены уголовные дела по этому поводу?
- против сепаров?
- против РУЦКИХ пограничников , пропускающих орудие через границу?
-против руцкой полиции
- против хремля?
И посему интерпол их не ищет?
"Якщо ворог Росія, то..."
Вчи українську, мокша.