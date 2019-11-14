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 Політика України
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Все про:Міноборони (2930) Росія (20609) Загороднюк (77)

 Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк

Глава Міноборони Андрій Загороднюк заявив, що ще в 2014 році зрозумів, що ім'я ворога - Росія, і це означає, що з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Без зайвих слів: ще з 2014 року я чітко розумів, що ім'я ворога складається з п'яти букв - Росія. Це не "ополченці" або "місцева міліція", а кадрові військові з РФ, що стало ще більш зрозумілим під час моторошних подій в Іловайську", - написав він.

Загороднюк підкреслив, що якщо ж ворог - Росія, то:

1) з ворогом розмовляють лише або мовою зброї, або мовою досвідчених дипломатів
2) з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини
3) потрібно робити все, що від нас залежить, для повноцінної інтеграції з НАТО на всіх рівнях.

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"Як Міністр оборони, я не просто тримаю це на контролі. Я цим живу", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу і України найближчим часом перейти на новий формат відносин.

Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159607
 
   
 Топ коментарі
 
хоть и терпеть не могу весь этот придурошный ваЗЕлиновый сброд, пришедший к власти, но в данном конкретном случае не могу не согласиться))
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Да ты шо!
"Слуги" отменят свою поправку Геруса-Коломойского, разрешившую Бене покупать электроэнергию из балалайни?
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гарсон по обороне?
видимо не самый паскудный из етой зеленой своры...
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Гарсон, три по 100 в одну посуду и огурчик.
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Надеюсь что он православный и понимает что нельзя враждовать с православными братьями, ибо - "гореть вечно" Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 996
А то что напали, так это "проверкаверы" и "маловерили"(как высрал некто "Филарет" насчет войны)
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он не дьячок секты гундяя как некоторые кудрявые Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6805 Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6805 Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6805
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По сути он все правильно сказал. Но только есть одно "но". Он - представитель власти, которая в настоящая время всеми путями пытается продлить контракт на транзит газа с РФ. Поэтому его слова - это пшик, цена им - 0. А если он не согласен с более старшими товарищами из своей команды - должен уйти в отставку.
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А МОЖЕТ ЭТО ТВОИ ФАНТАЗИИ НАВЯЗАННЫЕ ТЕБЕ СТЕЦЬКОВСКИМИ, И ЛАХТИНСКИМИ ХОЛУЯМИ?????? 😂
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Схоже на одного дебіла стало більше)
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ну вот а свинам можно - они круче Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3793
и раечка не враг - а торговый партнер ))
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ігарьвалєрьіч сказал дружіть с рассеєей? занчіт дружіть! загороднюк скоро приєднається до данилюка.
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Все правильно сказав, але, що по цьому поводу думають пан Беня, пан Сівохо і ті сепаратисти Єрмак та інші радники президента, родичі, яких воюють з іншої сторони. Це не моя видумка, а свідчення американців у своєму Конгресі. А їх більше.
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Ну слава Богу, хоча би хтось з цієї шобли чітко висловив свої погляди. І тим приємніше, що вони співпадають з моїми
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на самом деле - я бы не спешил радоваться....
зеленые легко перекрашиваются в голубых, или там в красных, шо опаснее всего....
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неожиданно такое слышать от ЗЕленого Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 872 а Вовка и Беня с Шиферами и Сивохами знают что у них министр обороны идет в разрез с линией партии ?
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Янукович теж обіцяв підписати асоціацію з ЄС , а потім передумав і поїхав до Ростова
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Россия - враг, с этой страной невозможны финансово-экономические отношения, - Загороднюк

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Всё это хорошо, только это заявление идет в разрез с действиями зебубочек
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Коломойський не патріот України.
Він би всіх нас продав і навіть не моргнув.
Українці мали би краще думати, роблячи вибір на виборах.
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Ну так треба було ще в навесні 2014го обривати ВСІ відносини з Рашою, Загороднюк!!! І перекривати газову трубу. Влітку нічого з Європою без газу б не сталось, обійшлись би. І дипломатичні, і транспортні і будь які зв'язки з Рашою на замок. А всю п'яту колону - на вихід в Рашу, або по буцегарням, кому як приємніше. І військовий стан. Чому так не було зроблено?
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Ваня а де тут вина Порошенко? Чому Ви не вказали за Порошенко? А військовий стан? Так Ваша пані була проти і там щось верещала, шо нізя. Забули пан Ваньок? І щоб не один так не вийшов із боксу, забули Ваньок? Чия це керівник казала?
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Ну Юлькакремлівськаукраланащефсьо - це за визначенням.
А Турч був в/о і не мав таких повноважень на введення військового стану, як це мав Пєця. А Пєця назвав себе президентом миру, а не війни. А потім всі п'ять років нарощував торгівлю з Рашою ще швидшими темпами, ніж з заходом.
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Загороднюк, а кто завозит снаряды сепарам?
Против кого возбуждены уголовные дела по этому поводу?
- против сепаров?
- против РУЦКИХ пограничников , пропускающих орудие через границу?
-против руцкой полиции
- против хремля?
И посему интерпол их не ищет?
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"Имя врага состоит из пяти букв - Россия". Имя названо верно. Но печалька -Загороднюк только до 5 умеет? - в слове Россия- 6 букв. Ждем "арифметических ошибок" в дебет-кредит Минобороны.
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Он говорил по украински, а у нас как раз пять букв, хотя, да слово Параша - таки 6 Росія - ворог, з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4252
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Це твоя печалька, що не вмієш читати.

"Якщо ворог Росія, то..."
Вчи українську, мокша.
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Нет, Загороднюк! В третьем пункте ты обязан был сказать - "необходимо делать все, что от нас зависит, для сокрушительного отпора врагу и скорейшего изгнания его с нашей украинской земли"! Именно так должны звучать слова настоящего Министра обороны Украины и настоящего патриота своей страны!!!
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Та да) зешобла обосралась перед амерами, что пуйло не виновато в войне, теперь старается отмыться
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Пункт №2 опровергается реальным положением. Это самый крупный финансово-экономический партнер Украины. Пункты №№1,3 под сомнением. Итог: "Бла-бла-бла".
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Те, що росія ворог України і українців - зрозуміли ще наші прапрадіди. І боролися з цим ворогом не жаліючи живота свого, як могли. І ми лише зараз до цього повертаємося. Краще пізно, ніж ніколи: після знищення ворогом нашої Батьківщини. От тільки нашим баригам гроші застять все!
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Слова верные и хорошие, только они не должны расходится с делами, отношение к тем, кто говорит одно, а делает другое, мягко говоря, презрительные и брезгливые!
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Ти б це Сталіну сказав під час війни, чому він у Гітлера танки не купує?
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