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 Бюджетний комітет Ради затвердив зміни до проєкту Держбюджету-2020 до другого читання, - Маркарова

Комітет Верховної Ради з питань бюджету затвердив до другого читання проєкт державного бюджету на 2020 рік, який сьогодні має розглянути парламент.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджетний комітет після активного обговорення схвалив зміни до Бюджетного кодексу та проєкт Державного бюджету на 2020 рік з рядом уточнень і правок до другого читання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 5 листопада передав до парламенту доопрацьований до другого читання проєкт держбюджету України на 2020 рік, який базується на оновленому прогнозі з ростом ВВП на 3,7%. Згідно з документом, доходи Держбюджету становитимуть 1,094 трлн грн, витрати - 1,180 трлн грн, граничний рівень дефіциту - 94 млрд грн, граничний показник держборгу - 2,364 трлн грн.

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Бюджетний комітет Ради затвердив зміни до проєкту Держбюджету-2020 до другого читання, - Маркарова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159606
 
   
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