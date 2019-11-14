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Все про:арешт (1026) Міноборони (2930) Бронежилет (24)

 Справа бронежилетів: суд відправив під нічний домашній арешт чиновників Міноборони Капінус і Саковця, Почтаренко заарештували з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн

Печерський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт чиновників Міноборони Ольгу Капінус і Василя Саковця, які підозрюються в закупівлі неякісних бронежилетів. А першому заступнику начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Почтаренку обрав запобіжний захід у вигляді арешту на гауптвахті з альтернативою в 76 млн 800 тис. грн застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новинарня".

Таке рішення виніс у середу, 13 листопада, суддя Олег Білоцерківець.

Зазначається, що клопотання про обрання запобіжного заходу для четвертого фігуранта цієї ж справи розглянуть у четвер, 14 листопада.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом топчиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159601
 
   
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Доклад начальника Генштаба паРашки Герасимова. Основные положения.

2.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание в котором приняли участие командующие военными округами ВС РФ расположенных на европейской части России, командующие родов войск ВС РФ, начальники штабов и оперативных отделов соответствующих армейских формирований, а так же командиры отдельных служб и подразделений. . Общее количество присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.

Доклад Герасимова - классический анализ угроз с точки зрения задач и состояния ВС РФ на данный момент. Характерной особенностью доклада является классификация и четкое формулирование направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще и представители военных округов этой территории не присутствовали на совещании.

Север. Время в докладе - 16 минут. Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике. Военное прикрытие будущего торгового "северного пути", сопровождение работ по геологическому освоению территории. Новая тема - база постоянного присутствия ВС РФ в арктическом регионе с силами развертывания около 20 тысяч человек. Подробности не сообщались.Планы модернизации военной инфраструктуры по арктическому побережью.

Юг. Время в докладе 22 минуты. Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе. Защита и охрана структур энергетики на шельфе и транспортного трафика по черноморскому региону. Противодействие системе ПРО в регионе. Новая тема - модернизация военно-морской базы в Севастополе и ее расширение.
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности. Возможности прямого конфликта оцениваются как "низкого уровня вероятности"
Важный момент. В мягкой, завуалированной форме было высказан, что в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся, потому все планирование должно проводится с возможным учетом этого факта .
Важный момент "...мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной. Соответствующие правительственные решения уже существуют"
Важный момент "Мы не должны исключать возможности применения стратегической авиации США в случае конфликта в регионе"Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.

Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".

"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"Наши краткие выводы из доклада

1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.

2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.

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Сподіваюсь що ЗЄшмарклю і його ЗЄплісняву в найближчому майбутньому теж судитимуть.
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Бред зебильной шоблы для маскировки многочисленных собственных подлостей.
Вы лучше Беню закройте.
Или лучше - отдайте его для разговора с Фронтовиками.
И утилизация не потребуется.
Разделят на молекулы...
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Доклад начальника Генштаба паРашки Герасимова. Основные положения.

2.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание в котором приняли участие командующие военными округами ВС РФ расположенных на европейской части России, командующие родов войск ВС РФ, начальники штабов и оперативных отделов соответствующих армейских формирований, а так же командиры отдельных служб и подразделений. . Общее количество присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.

Доклад Герасимова - классический анализ угроз с точки зрения задач и состояния ВС РФ на данный момент. Характерной особенностью доклада является классификация и четкое формулирование направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще и представители военных округов этой территории не присутствовали на совещании.

Север. Время в докладе - 16 минут. Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике. Военное прикрытие будущего торгового "северного пути", сопровождение работ по геологическому освоению территории. Новая тема - база постоянного присутствия ВС РФ в арктическом регионе с силами развертывания около 20 тысяч человек. Подробности не сообщались.Планы модернизации военной инфраструктуры по арктическому побережью.

Юг. Время в докладе 22 минуты. Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе. Защита и охрана структур энергетики на шельфе и транспортного трафика по черноморскому региону. Противодействие системе ПРО в регионе. Новая тема - модернизация военно-морской базы в Севастополе и ее расширение.
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности. Возможности прямого конфликта оцениваются как "низкого уровня вероятности"
Важный момент. В мягкой, завуалированной форме было высказан, что в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся, потому все планирование должно проводится с возможным учетом этого факта .
Важный момент "...мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной. Соответствующие правительственные решения уже существуют"
Важный момент "Мы не должны исключать возможности применения стратегической авиации США в случае конфликта в регионе"Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.

Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".

"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"Наши краткие выводы из доклада

1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.

2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.

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И знаете - ничего не удивляет.
Усе логично.
Просто Беня бежит впереди Зебила...
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У "не лоха в 42" бенина рука в анусе. Людые бенины забаганки исполняются мгновенно и на ура.
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Зато он так нежно щекочет ему гланды...
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Бред зебильной шоблы для маскировки многочисленных собственных подлостей.
Вы лучше Беню закройте.
Или лучше - отдайте его для разговора с Фронтовиками.
И утилизация не потребуется.
Разделят на молекулы...
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Сподіваюсь що ЗЄшмарклю і його ЗЄплісняву в найближчому майбутньому теж судитимуть.
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Досить каламутне розслідування: невже тодішні міністр оборони та його заступники не були посвячені у злочинні оборудки в оборонці?! Де вже тут персональна відповідальність державних посадовців?
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Печерский суд стесняется предоставить результаты экспертизы бронежилетов? Кем и в соответствии с каким ТУ она проводилась?
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По такому обвинению и ТАКОЙ залог!!! За яйца таких судей надо подвешивать, гниды продажные. Земародеры решили отомстить ненавистным своим новым кремлевским хозяевам защитникам Украины...
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Беня стоял у истоков ДАУ и его пальцем никто не тронет из фронтовиков. если бы не его личный интерес опирающийся на Это государство еще две восточные области тоже были бы под оккупацией.
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Громадянин Малорос‏ @nehovaysyatopol 13 ч.13 часов назад

Справа бронежилетів: суд відправив під нічний домашній арешт чиновників Міноборони Капінус і Саковця, Почтаренко заарештували з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн - Цензор.НЕТ 3925

Сегодня окончательно сбросились маски. И окончательно даже самым тупым у@банам должно стать понятно, почему Порох выгнал из страны старую седую бабушку взашей.
Или не понятно?
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А за Харків у складі України треба Кернесу з Добкіним дякувати?
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Нахрена вносити 76 лямів, якщо єдиною для тебе забороною є обов'язок ночувати вдома?
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Виноватые назначены или выявлены? Это большая разница. Итак, относительно степени вины:
1. Существует ли в МО ВСУ структура, которая проводит лабораторные испытания на качество всего, что предлагается для использования? Допустим - есть. Существует ли порядок её работы? Обязательно. Если это есть, но не использовано, виноват тот кто не использовал. А если нет? То за все вопросы организации генерал от главного управления логистики, не создавший такую процедуру. А кто там сейчас правит? Ага... Иван Гаврилюк...
2. А вообще существует ли в структурах ВСУ открытое поле для принятия ЛЮБЫХ предложений и закупок? Достаточно проверить. Попытаться предложить чего-то... Не выйдет! Все связи налажены и чужих не пустят. Кому от этого хорошо? Армии? Народу?
3. Если армия покупает, то вопросы не только к покупателям. Я не заметил, что бы публиковали инфу про производителя!!! Есть велика вероятность того, что производитель и сейчас продолжает продавать в ВСУ свою продукцию.
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Зелеплесень провоцирует армию на бунт.
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