 Справа бронежилетів: суд відправив під нічний домашній арешт чиновників Міноборони Капінус і Саковця, Почтаренко заарештували з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новинарня".
Таке рішення виніс у середу, 13 листопада, суддя Олег Білоцерківець.
Зазначається, що клопотання про обрання запобіжного заходу для четвертого фігуранта цієї ж справи розглянуть у четвер, 14 листопада.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом топчиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.
Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
2.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание в котором приняли участие командующие военными округами ВС РФ расположенных на европейской части России, командующие родов войск ВС РФ, начальники штабов и оперативных отделов соответствующих армейских формирований, а так же командиры отдельных служб и подразделений. . Общее количество присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.
Доклад Герасимова - классический анализ угроз с точки зрения задач и состояния ВС РФ на данный момент. Характерной особенностью доклада является классификация и четкое формулирование направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще и представители военных округов этой территории не присутствовали на совещании.
Север. Время в докладе - 16 минут. Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике. Военное прикрытие будущего торгового "северного пути", сопровождение работ по геологическому освоению территории. Новая тема - база постоянного присутствия ВС РФ в арктическом регионе с силами развертывания около 20 тысяч человек. Подробности не сообщались.Планы модернизации военной инфраструктуры по арктическому побережью.
Юг. Время в докладе 22 минуты. Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе. Защита и охрана структур энергетики на шельфе и транспортного трафика по черноморскому региону. Противодействие системе ПРО в регионе. Новая тема - модернизация военно-морской базы в Севастополе и ее расширение.
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности. Возможности прямого конфликта оцениваются как "низкого уровня вероятности"
Важный момент. В мягкой, завуалированной форме было высказан, что в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся, потому все планирование должно проводится с возможным учетом этого факта .
Важный момент "...мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной. Соответствующие правительственные решения уже существуют"
Важный момент "Мы не должны исключать возможности применения стратегической авиации США в случае конфликта в регионе"Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.
Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".
"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
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Усе логично.
Просто Беня бежит впереди Зебила...
Вы лучше Беню закройте.
Или лучше - отдайте его для разговора с Фронтовиками.
И утилизация не потребуется.
Разделят на молекулы...
Сегодня окончательно сбросились маски. И окончательно даже самым тупым у@банам должно стать понятно, почему Порох выгнал из страны старую седую бабушку взашей.
Или не понятно?
1. Существует ли в МО ВСУ структура, которая проводит лабораторные испытания на качество всего, что предлагается для использования? Допустим - есть. Существует ли порядок её работы? Обязательно. Если это есть, но не использовано, виноват тот кто не использовал. А если нет? То за все вопросы организации генерал от главного управления логистики, не создавший такую процедуру. А кто там сейчас правит? Ага... Иван Гаврилюк...
2. А вообще существует ли в структурах ВСУ открытое поле для принятия ЛЮБЫХ предложений и закупок? Достаточно проверить. Попытаться предложить чего-то... Не выйдет! Все связи налажены и чужих не пустят. Кому от этого хорошо? Армии? Народу?
3. Если армия покупает, то вопросы не только к покупателям. Я не заметил, что бы публиковали инфу про производителя!!! Есть велика вероятность того, что производитель и сейчас продолжает продавать в ВСУ свою продукцию.