 Справа бронежилетів: суд відправив під нічний домашній арешт чиновників Міноборони Капінус і Саковця, Почтаренко заарештували з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новинарня".

Таке рішення виніс у середу, 13 листопада, суддя Олег Білоцерківець.

Зазначається, що клопотання про обрання запобіжного заходу для четвертого фігуранта цієї ж справи розглянуть у четвер, 14 листопада.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом топчиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.