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 Політика України
  1997  32
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3550) Крим (7725) політв'язні (1077) Приходько Олег (8)

 Заарештований в окупованому Криму активіст Приходько звернувся до Зеленського: "Наші страждання не мають бути марними, тому на коліна - тільки перед Богом!"

Заарештований у Криму за обвинуваченням у підготовці теракту український активіст Олег Приходько звернувся із СІЗО до українського народу і президента Володимира Зеленського.

"Я вже бачу, що нас, політв'язнів, підтримує наша рідна країна. За це я ще більше пишаюся нашою нацією. З великою повагою звертаюся до нашого президента Володимира Зеленського. На вас дивляться всі політв'язні Криму. Наші страждання не мають бути марними, тому на коліна - тільки перед Богом! Не має наша нація перетворитися на продажних манкуртів", - йдеться в заяві, текст якої має у своєму розпорядженні LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

У своєму листі Приходько зазначив, що його звинувачують у тероризмі за те, що він захищав честь і гідність українського прапора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму "суд" продовжив арешт проукраїнського активіста Приходька

"Брати і сестри! Мене звинувачують у тероризмі. За те, що я захищав в окупованому Криму честь і гідність нашого українського прапора! Ми не перші й не останні, хто продовжує боротьбу за існування нашої ідентичності, нашої нації. Від Запорізької Січі до Карпат, наші батьки воювали за своє існування. Дух Степана Бандери в наших серцях!" - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

Читайте також: Підкидання "доказів" залишається звичайною практикою для російських служб, - Україна в ОБСЄ зажадала від РФ звільнити активіста Приходька

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159599
 
   
 Топ коментарі
 
Для Моніки взагалі природньо стояти на колінах.
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мужик кремень, а шут врятли оценит, так как привык к двуликости......
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За адресою звернувся, правда зехло може ставати на коліна тільки перед хлом
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За адресою звернувся, правда зехло може ставати на коліна тільки перед хлом
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Для Моніки взагалі природньо стояти на колінах.
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моніка не знає, що таке опір.
віно задля грошей не тільки на коліна стане
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Кто-нибудь уже им объяснит, что Зеля и зебобики на подобные заявления реагируют только словами: "Ужосстокапафоса!!!"
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мужик кремень, а шут врятли оценит, так как привык к двуликости......
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Передусім, це звернення до народу, до тієї частини в якій теплится опір ганебній капітуляції перед мордором, "Борітеся, поборите!". Скоморох з зьо/****** таких речей зрозуміти нездатні.
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"на колени только перед Богом!"
Обережніше з такими заявами, шановний, ви ж не знаєте хто у блазєні бог. Раптом виявиться, що )(уйло. Арестованный в оккупированном Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому: "Наши страдания не должны быть бесполезны, поэтому на колени только перед Богом!" - Цензор.НЕТ 433
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Зеленский приказал озаботится о Беркуте, Портнов выполнил...
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вже всім зрозуміло, що в лютому 14 року треба було нищити усіх цих портнових?
бо ворог, якому пробачили, стає ще підступнішим та нахабніє, доки його не задвухсотять
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Уважаемый человек не должен себя унижать и обращаться к зелёному говну ! Я правильно излагаю свою мысль, зебилы
. ?
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Ну да, на колени только перед теМ перед кем не то что Путин - Сралин - как мопс перед "кавказской овчаркой".
Нахрен эти пещерные рудименты то? На колени встать можно перед помидорами, например, если так удобней работать в Польше на своей ферме Заарештований в окупованому Криму активіст Приходько звернувся до Зеленського: "Наші страждання не мають бути марними, тому на коліна - тільки перед Богом!" - Цензор.НЕТ 7191
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Перед Медведевым нельзя , холоп ты путинский
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вот зачем так уничижительно в сторону оппонента ... фамилия его - козлов. Указание на явную историческую принадлежность рода... Стало быть, холоп козла... а ты тут про путена...уважать надо...
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А че наши не завалят ЕСПЧ исками? Сто-двести тысяч дел, думаю, хватит шоб иметь какой-то "зазор", ведя переговоры? А, это же прошлая власть не сделала то...
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Зенелейсский , - или
.

ЛОХ..
.
Или .
.
ВРАГ ,, ??
,
Кто дастответ .
???.
.
??
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Пізно.

блаЗЄнський уже на колінах і смокче.
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Наивный активист, к кому он обращается...
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"...на колени только перед Богом!"
Ну так для блазня ***** і є богом.
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Так смело вещать из рос тюрьмы могут только Гади...
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Беня и ЗЕ уже мечтают как будут делить 100млрд. долларов которые им обещал ***** за сдачу Украины
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Зеленскому эти слова как об стенку горох. Какое отношение его национальность имеет к козакам? Или к Бандере? Заарештований в окупованому Криму активіст Приходько звернувся до Зеленського: "Наші страждання не мають бути марними, тому на коліна - тільки перед Богом!" - Цензор.НЕТ 4088
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Слава Герою !
Україні Слава !


поки є такі Люди як Приходько, Балух, Сєнцов..... буде і Україна
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