 Заарештований в окупованому Криму активіст Приходько звернувся до Зеленського: "Наші страждання не мають бути марними, тому на коліна - тільки перед Богом!"

"Я вже бачу, що нас, політв'язнів, підтримує наша рідна країна. За це я ще більше пишаюся нашою нацією. З великою повагою звертаюся до нашого президента Володимира Зеленського. На вас дивляться всі політв'язні Криму. Наші страждання не мають бути марними, тому на коліна - тільки перед Богом! Не має наша нація перетворитися на продажних манкуртів", - йдеться в заяві, текст якої має у своєму розпорядженні LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

У своєму листі Приходько зазначив, що його звинувачують у тероризмі за те, що він захищав честь і гідність українського прапора.

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"Брати і сестри! Мене звинувачують у тероризмі. За те, що я захищав в окупованому Криму честь і гідність нашого українського прапора! Ми не перші й не останні, хто продовжує боротьбу за існування нашої ідентичності, нашої нації. Від Запорізької Січі до Карпат, наші батьки воювали за своє існування. Дух Степана Бандери в наших серцях!" - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

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8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.