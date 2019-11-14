 Заарештований в окупованому Криму активіст Приходько звернувся до Зеленського: "Наші страждання не мають бути марними, тому на коліна - тільки перед Богом!"

"Я вже бачу, що нас, політв'язнів, підтримує наша рідна країна. За це я ще більше пишаюся нашою нацією. З великою повагою звертаюся до нашого президента Володимира Зеленського. На вас дивляться всі політв'язні Криму. Наші страждання не мають бути марними, тому на коліна - тільки перед Богом! Не має наша нація перетворитися на продажних манкуртів", - йдеться в заяві, текст якої має у своєму розпорядженні LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
У своєму листі Приходько зазначив, що його звинувачують у тероризмі за те, що він захищав честь і гідність українського прапора.
"Брати і сестри! Мене звинувачують у тероризмі. За те, що я захищав в окупованому Криму честь і гідність нашого українського прапора! Ми не перші й не останні, хто продовжує боротьбу за існування нашої ідентичності, нашої нації. Від Запорізької Січі до Карпат, наші батьки воювали за своє існування. Дух Степана Бандери в наших серцях!" - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.
8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.
віно задля грошей не тільки на коліна стане
Обережніше з такими заявами, шановний, ви ж не знаєте хто у блазєні бог. Раптом виявиться, що )(уйло.
бо ворог, якому пробачили, стає ще підступнішим та нахабніє, доки його не задвухсотять
. ?
Нахрен эти пещерные рудименты то? На колени встать можно перед помидорами, например, если так удобней работать
в Польшена своей ферме
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ЛОХ..
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Или .
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ВРАГ ,, ??
,
Кто дастответ .
???.
.
??
блаЗЄнський уже на колінах і смокче.
Ну так для блазня ***** і є богом.
Україні Слава !
поки є такі Люди як Приходько, Балух, Сєнцов..... буде і Україна