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Все про:Герман (329) замах (288) прокуратура (1966) суд (5692) Бабченко Аркадій (173) Гайовська (1)

 Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа

Київський апеляційний суд у середу, 13 листопада, звільнив із в'язниці Бориса Германа, підозрюваного в організації спроби вбивства в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Інтерфакс-Україна" прессекретарка прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська, суд задовольнив апеляційну скаргу адвокатів Германа.

За її словами, раніше Герман звертався до суду Ірпеня з проханням звільнити його від відбування покарання за станом здоров'я, проте суд відмовив йому, після цього він подав апеляцію, яку апеляційний суд задовольнив.

При цьому прессекретарка зазначила, що поки не зрозуміло, чи буде прокуратура подаватиме касацію на це рішення, оскільки суд оголосив у середу тільки резолютивну частину рішення.

Читайте також: Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав"

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.

Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".

31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.

18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159598
 
 
 Топ коментарі
 
с каждым днём новости всё ахуительнее и ахуительнее...
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Сейчас зебильное шапито : коломойский торгуется с плешивым за цену , портнов предлагает амнистию беркутовцам и судить майдановцев
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Зато двух военных воевавших в аэропорту и одних из вытянувших армию из болота в котором она пребывала до 2014г. в контексте обеспечения, посадили в СИЗО с залогом по три миллиона американских гривен каждому. теперь собственно видно, кто для клоуна настоящие враги...
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Точно для Зе или для пророссийских бандитов в правоохранительных органах ?
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Отмороженный кацап ,твоя Моника ЗеБенски и есть предатель и бандит на высшем посту
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Еще одна "жертва хунты" на каналах мертвячука скоро будет
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ЧТО ПРОИСХОДИТ ?

боевых генералов сажают под миллионные заставы в дорларах за недоказанныую коррупцию на бронежилетах,
а явного заказчика убийства выпускают по состоянию здоровья.

Майдана зебобикам не миновать !
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А не нападет ли он на остальных 47 человек?
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Кто мог доверить этому чудику убить 47 человек?
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Не. Только на того,у которого день рождения 31 НОЯБРЯ. Был там такой в списке..
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Висновок: Не фейк, бо інакше б він нікому не був потрібен і його б засудили , а так зарубіжна спецслужба врятувала свого. Дивно що так пізно, бо вже всіх позвільнували, навіть гадю с гранатометами
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с каждым днём новости всё *********** и ***********...
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Хорошо что Бабченко уже сбежал в Израиль.
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он как чувствовал, а может и предепредили
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Евакуювався від рукотворного стихійного лиха.
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Да ладно - Цемоха освободили ...А этому чего сидеть?Был бы патриот-орденоносец - другое дело...
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Цирк Порошенко-Грицака-Бабченко выглядел смешным с самого начала.
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Это поэтому нарид решил растянуть его купол на всю страну.
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Сейчас зебильное шапито : коломойский торгуется с плешивым за цену , портнов предлагает амнистию беркутовцам и судить майдановцев
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Оце я розумію амністія для патріотів по-зебільному.
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Да здравствует Йолка пушистая,
Да здравствует Йолка душистая!
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Ещё одна иллюстрация того, насколько честной, прозрачной и справедливой может быть распродажа украинской земли. А вот разрешение на оружие - не на часі.
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Тепер в Україні замовлення вбивства не є злочином. О як !!!
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так, вальцмановські фейки поки не злочин, і даремно
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Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що сім-картки потрібно продавати за паспортом, що полегшить роботу із пошуку людей, які повідомляють про замінування об'єктів інфраструктури. Про це він сказав в інтервʼю Главкому. Це полегшить також роботу по виявленню і ліквідації порохоботів, яким повилазило і вони не бачать реформ, стрімкого росту ВВП і неймовірного підвищення зарплат і пенсій.
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Портнов же обещал,что некоторые активисты уедут,некоторые исчезнут,а сам Баканов рассказал главкому что он ходит в провославную русскую цепкву московского патриархаиа и делить людей не стоит,на Федину открыто и могут посадить а на Портнова и Мертвечука нет,во главе 5 колонна на ключевых должностях страны этих врагов Украины нужно гнать до Ростова оптом всех сразу,или очень скоро будет поздно
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Теперь загранпаспорт ему верните срочно! - поедет за Бабченко в Израиль доделывать то что недоделал!!!
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Походу все дела, состряпанные СБУ при соевом мародере (дело Савченко, дело Бабченко и т.д.), оказались тотальным пшиком.
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а убитые на даунбасе и окупированый крым тоже сплошной фейк...)))))))))))))))))))
приехали.....)))))))))))
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Что, правда не нравится, порохоскот? Все бесславное правление соевого ублюдка - сплошной пшик и вешание лапши на уши недалеким шоколадным бибизьянам вроде тебя Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа - Цензор.НЕТ 9562
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Шо ти так вазбуділся, ублюдок портновський.? Тобі шо з цього ? Шматочок 100 лярдів від бені чи дешевого тарифу від Зел вломиться?
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Скот - тот, кто выпустил тебя на свет из своей дупы. Украина благодаря Порошенко имеет ВСУ, которые никогда не выступят против своего народа и не дадут таким тварям, как ты, запустить в страну ********** зеленых человечков. СБУ, Томос, независимую ПЦУ, НАПК, НАБУ, антикоррупционный суд, ДБР, реформа полиции и децентрализации, закон о мове, усилиями Порошенко создана антихуйловская коалиция, решения Генасамблеи ООН о незаконном захвате Крыма, западные санкции душат "друзей путина", Украина стала мировым ньюсмейкером, но не так как сегодня, с позором, а в самом лучшем и уважительном смысле. Это так, навскидку, чтобы твое вонючее кацапское ипло заткнуть
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Да зебилы вы все сдали , беня хапнул уже 7.5б миллиардов (и это не фейк) , сейчас дает интервью и пугает запад парашкой (торгуется с пуйлом за сдачу Украины и то тоже не фейк)
портнов призывает к амнистии беркутовцев и садить майдановцев и это тоже не фейк и все из-за таких лохов и ублюдков как ты (73 % кондовое быдло) . И да я не порохобот , это тупо факты.
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Бабченко , при поддержке ФСБ естественно, провел мастерскую спецоперацию. Представим, что он просто пишет в мордокниге , что все это пшик был а СБУ повелось. Такой угрозой он держит на крючке массу людей в органах. Это козырь которым и ходить не надо а профит колосальный. Начиная от агентурной работы до бесконечности.
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это известный ментовской фейк - а сколько неизвестных
почему не освободили добровольцев? гуменюка? торнадо?
бедный аркадик - потому видимо и уехал
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Потому, что торнадовцы сидят за отмороженность и мародерство
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То есть, если кого-то убить, а потом заболеть ангиной, то ничего не будет?
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а если не убивать - а просто комбинашку менты намутят ))
по приказу его великоворовского ))
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А что тут плохого? Нашли коллаборанта-сепара, который ненавидит Украину (что-то вроде тебя) и дали ему возможность "реализоваться". Плохо, что судьи рыговские остались, отпустили. А что делать было Пороху? Убить всех, посадить? И получить Гражданскую войну? А у них еще по закону и неприкосновенность
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киборги в тюрьму
кремлевских на волю
зеленка вперде !!!!!!!!
)))))))))))))))))
вы за это голосовали, зебенята
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Черговий з тих восьми тищ патріотів,що Порошенко в тюрмах гноїв .
Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа - Цензор.НЕТ 2776
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персонажам будет бобо и не только этим двоим Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа - Цензор.НЕТ 8406 Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа - Цензор.НЕТ 8406
там будет спасай свинорыла - а то пойдет на окорок Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа - Цензор.НЕТ 8213 Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа - Цензор.НЕТ 8213 Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа - Цензор.НЕТ 8213
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Що станеться? В першу чергу викинуть зрадників, що зараз продають Україну за 100 лярдов кацяпам, бо вони хоча й не дуже розумні і порушили закон, але дійсно, патріоти Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа - Цензор.НЕТ 459 .
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Вопрос кто ему теперь компенсацию будет выплачивать ? Украина, или те кто придумал это "покушение". Бабченко уже понял что запахло жаренным и сдриснул
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меня просто умиляет твоя вера в наши суды.
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вот и место для АТОшника освободилось!((((
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господа атошники,
вы еще не поняли что за вами уже отправили арестные и ликвидационные команды?
они УЖЕ в пути
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аха - отстреливать петушков
а выйдет торнадо ментам будет повеселее чем в 14-м ))
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Тепер портнов, або хтось подібний будуть вимагати оголошення підозри АТОвцю, який повідомив до СБУ про отримання замовлення на Бабченка, за завідомо неправдиве повідомлення. Це реванш, у якому беруть участь або судді, або прокурори, або всі разом.
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не так, однако
соучастники все 73%
они за это голосовали
история повторяется..)))))))))
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Вони скажуть, якщо буде кому запитати, - мы ж не знали, не думали...!
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Ну компенсацию надо же кому-то вьіплачивать постраждалому, кто, по-твоему , должен ? Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа - Цензор.НЕТ 295
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великий рошений - как заказчик этого театра ))
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А це мабуть теж постановка.
"Підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман визнав свою провину й уклав угоду зі слідством. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на кілька джерел."
https://gordonua.com/ukr/news/localnews/-pidozrjuvanij-v-organizatsiji-zamahu-na-babchenko-viznav-provinu-i-spivpratsjuje-zi-slidstvom-zmi-316151.html
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В Украине корочки АТО имеет 300 тысяч человек. Пора наконец понять, что это обычные люди, со всеми, присущими людям слабостями и недостатками. Кто-то действительно герой, а кто-то, не найдя себе применение в обычной жизни, соглашался участвовать в фальсификациях (таких как дело Бабченко).
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І вам скажу - це мабуть теж кимось вигадано:
"Підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман визнав свою провину й уклав угоду зі слідством. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на кілька джерел."
https://gordonua.com/ukr/news/localnews/-pidozrjuvanij-v-organizatsiji-zamahu-na-babchenko-viznav-provinu-i-spivpratsjuje-zi-slidstvom-zmi-316151.html

Якщо так, тоді справи мають бути порушені не тільки щодо АТОвця а щодо слідчих і прокурорів, які "незаконним шляхом" отримали зізнання у скоєнні злочину".
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Как вариант. Прихватили чела на чем-нибудь серьезном - наркота, оружие и т.д. И говорят - скажешь, что российский шпион, хотел убить Бабченко и еще человек сто. И выйдешь на свободу через годик. Чего бы не согласиться? И вы абсолютно правы - уголовные дела должны быть открыты против всех участников этой аферы, в том числе и следователей.
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да и крым никто не анексировал. да и украины никогда не было.
КАК ВАРИАНТ...
)))))))))))))))))))))
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ФСБшно-порохоботская актриса Бабченко загодя от позора и расследования слиняла в Израиль. Сценка с убиением и свиной кровью для запугивания и контроля журналистов под победу Петра безальтернативного не собрала аншлаг - расходимся...
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Украина - самая гуманная страна. Организаторы "заказного убийства" выходят на свободу через год. Может хватит уже вешать людям лапшу на уши? И пора садить в СИЗО тех, кто фальсифицировал уголовные дела и им помогал. Я бы начал с Грицака и Бабченко.
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а що так можна??? Заказати резонансне вбивство і вийти за два роки!!!
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Ні. Можна дебілом народитись, дебілом прожити все життя і дебілом сканати. Ти молодець, Оресте
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С каждым днем новости озуитетльней предыдущец
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Как только Бабченко понял, что придется отвечать за организованный мародером фарс с его типа убийством, тут же сдрыснул в родной Израиль
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вас то дивує? мене ні! до влади риги вернулися
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А медальку "За особые заслуги перед Родиной" Ещё не вручили?
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За те, що підприємець налагодив виробництво ******** відчизняних снайперських комплексів калібру 12,5 на базі вже існуючих стволів, які робили існування іхтамнетів на Донбасі нестерпним, російський шпигун Порошенко дав команду свойому кишеньковому СБУ сфабрикувати проти Бориса Германа якийсь кримінал, бо отримав замовлення на Германа від пуйла. Ось, як виникло "вбивство Бабченка"
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З самого початку було очевидно, що все шито білими нитками. Ще одною причиною організації соєвою бандою справи Бабченка було залякування журналістів, які саме в цей час почали активно викривати злочини шпигуна Лоліти та його підручних
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