 Трампу було недостатньо особистої обіцянки, він хотів публічної заяви Зеленського про початок розслідувань щодо Burisma, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час публічних слухань щодо імпічменту президента Дональда Трампа в середу в Палаті представників Конгресу США.

"Я зрозумів, що президент Трамп через посла Сондленда (посла США в ЄС Гордона Сондланда. - Ред.) просив президента Зеленського публічно розпорядитися провести ці розслідування, недостатньо було лише пообіцяти це особисто, йому потрібна була публічна заява", - сказав Тейлор.

Посол назвав тривожним використання необхідності розслідувань взамін на військову допомогу.

"Одна справа - це використовувати важіль тиску для зустрічі в Білому домі. Інша річ, думаю, це використовувати важіль для надання допомоги у сфері безпеки - країні, яка перебуває в стані війни, яка залежить від допомоги та демонстрації підтримки. Це набагато тривожніше", - зазначив Тейлор.

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Також дипломат розповів, що дізнався, що 26 липня, наступного дня після дзвінка Трампа й Зеленського, посол Сондленд був присутній на зустрічі з "високим українським чиновником у Києві".

Так, зокрема, співробітник посольства супроводжував Сондленда в ресторан після цієї зустрічі, де останній зателефонував президентові США.

"Посол Сондленд сказав президенту Трампу, що українці готові рухатися вперед", - розповів Тейлор.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні також дізнався від свого співробітника, що той запитав Сондленда про розмову.

"Посол Сондленд відповів, що президент Трамп більше турбується про розслідування стосовно Байдена, на якому наполягав Джуліані", - зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи справді, за словами Сондленда, Трамп більше турбується про розслідування стосовно Байдена, ніж про Україну, Тейлор додав: "Так, і щодо Бурісми".

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Нагадаємо, Гантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України висунула Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma до НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

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У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, у якій раніше працював Гантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Гантер не порушував жодних українських законів.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.