 Екснардеп-утікач Онищенко вже у грудні має повернутися в Україну, - Ситник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "24 каналу" заявив глава НАБУ Артем Ситник.

"Онищенко повертається, ну, майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем", – сказав Ситник.

Тому, за словами голови НАБУ, політика-втікача примусово повернуть в Україну. Найімовірніше, це відбудеться ще до кінця цього року.

"Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію", – наголосив Ситник.

Також глава НАБУ прокоментував імовірність, що Онищенко з Іспанії може втекти в Німеччину, де має підприємства. За словами Ситника, у цій ситуації все залежатиме від "оперативності закордонних колег".

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Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

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