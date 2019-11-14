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 Політика України
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Все про:екстрадиція (241) Онищенко Олександр (436) Ситник (527)

 Екснардеп-утікач Онищенко вже у грудні має повернутися в Україну, - Ситник

Екснардеп Олександр Онищенко, який утік з України і переховується від слідства, вже у грудні має повернутися. Політика мають екстрадувати з Іспанії, де він програв усі суди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "24 каналу" заявив глава НАБУ Артем Ситник.

"Онищенко повертається, ну, майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем", – сказав Ситник.

Тому, за словами голови НАБУ, політика-втікача примусово повернуть в Україну. Найімовірніше, це відбудеться ще до кінця цього року.

"Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію", – наголосив Ситник.

Також глава НАБУ прокоментував імовірність, що Онищенко з Іспанії може втекти в Німеччину, де має підприємства. За словами Ситника, у цій ситуації все залежатиме від "оперативності закордонних колег".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування проти матері нардепа-втікача Онищенка завершено, - НАБУ

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Дивіться: Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір. ВIДЕО

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

Читайте: "Газову справу" екснардепа-втікача Онищенка передано до Антикорупційного суду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159594
 
 
 Топ коментарі
 
будет ещё пополнение в Зе команду..
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Опа! Вся нечисть повертається. А яник коли?
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пофиг, у зе-тыпилов все равно будет "виноват порох".
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ещё и бесплатно вернут на родину, в дороге три раза бесплатно покормят, вся шваль возвращается, мразота, витёк растовский вроде тоже на чемоданах сидит.
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...свій справжній Кадиров, щоправда, з гнізда Юліного.
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пофиг, у зе-тыпилов все равно будет "виноват порох".
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Ты весь текст читал, или только заголовок?
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Ну дааа!
Фонтаны, шаурма, ПАСЕ, наркотический тремол, "феня", ... - это конечно не позор, а " гениальнейший политик мира"!!!
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Онищенко уже не интересно--ждём Бандюковича. Даёшь Бандюковича и всю его банду убийц!!!! Бан-дю-ко-вич!!! Зебил, ждём от тебя такого подарка. Беглый экс-нардеп Онищенко уже в декабре должен вернуться в Украину, - Сытник - Цензор.НЕТ 2775
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Вплавь в Алжир брассом поплывет, Африка больша, легко там раствориться узбеку среди берберов.
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Громадянин Малорос‏ @nehovaysyatopol 13 ч.13 часов назад

Екснардеп-утікач Онищенко вже у грудні має повернутися в Україну, - Ситник - Цензор.НЕТ 4566

Сегодня окончательно сбросились маски. И окончательно даже самым тупым у@банам должно стать понятно, почему Порох выгнал из страны старую седую бабушку взашей.
Или не понятно?
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Она уже не вернется, осталось только дверь закрыть (с)
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ай-я-яй а кто-же это ему протекцию гарантировал?..... неужели новые люди во власти..........
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Янык с азировым - скоро, уже совсем скоро... И никто ничего им тут не сделает. Страну проиграли. Кремлевская тварь Украину уже не выпустит из своих клыков. Мы про.али свой шанс на свободу.
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Коновод Аноніщенко почув що його друг Каломойша Україну кацапам продає і поспішає відхватити свою частку.
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Зачем он нам?Расстреляйте его на месте, в Испании
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