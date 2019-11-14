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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3541) перемовини (1410) Трамп (2233)

 Трамп пообіцяв сьогодні оприлюднити стенограму першої розмови із Зеленським

Президент Дональд Трамп заявив, що в четвер він виконає свою обіцянку і опублікує стенограму своєї телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка набула розголосу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив на спільній пресконференції з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я збираюся оприлюднити, думаю, в четвер, стенограму іншого дзвінка, який, насправді був першим з двох, ви зможете вирішити, що ви про це думаєте", - сказав Трамп.

Американський лідер також зазначив, що хотів би дізнатися, хто є інформатором, який написав на нього скаргу за другу - липневу - телефонну розмову із Зеленським.

Також читайте: Зеленський був би значно слабшим, якби США відкликали військову допомогу, - Тейлор

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв на цьому тижні оприлюднити стенограму своєї першої, квітневої, телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

Стенограма телефонної розмови, яка відбулася між президентами США і України в липні цього року, стала причиною розслідування Палати представників про можливий імпічмент Трампа. Судячи за свідченнями, під час цієї бесіди президент США попросив свого українського колегу ініціювати розслідування щодо Джо Байдена, свого потенційного конкурента на виборах в 2020 році, і його сина Гантера, тоді - пов'язаного з великим українським бізнесом.

Опоненти президента США звинувачують його в навмисному утриманні військової допомоги Україні, в розмірі майже 400 мільйонів доларів, з метою спершу добитися від українського керівництва допомоги в зборі компромату на його, Трампа, політичних конкурентів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159593
 
 
 Топ коментарі
 
Оба оказались агендами куйла.
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Якщо чавкання та хлюпання моніки прибрати, то видно не буде чого і слухати.
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Кому это уже интересно, что один оказался идиотом, что другой...
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Скорее всего в начале дебилами, а потом уже использованными презервативами...
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с трампа обещалки слетают не успев на него упасть.
еще раз - вони, шороха на импичмент будет до ху... многа - сам импичмент? - не просматривается...
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Не гони - он свои главные предвыборные обещания выполняет как никто другой
Налоги на бизнес уменьшил, участие в ненужных войнах прекратил, Китай тарифами нагнул, безработицу поборол
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ты ерунду гоняешь - рыжий не стену строит, ее нет и не будет, он себе новый срок строит...
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да...
не одобрил зеленый геопалитик,
именно потому етот весь и замес и непонятка в Штатах....
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Достаточно того разговора, о котором уже знаем...
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Даже на встрече с турко ************** Трамп не забывает вспомнить Украину
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На кой черт нужны бредни двух косноязычных дурачков?
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Якщо чавкання та хлюпання моніки прибрати, то видно не буде чого і слухати.
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А "Моника" опубликует фотографии своего заляпаного Трампом платья или опять будет от анализов по фонтанами бегать?

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...пєрвьій сон вєри_павловньі... (с)
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to be continued Трамп пообіцяв сьогодні оприлюднити стенограму першої розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 7787
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Видно добряче взяли Трампа за дупу, коли апелює до таких малозначущих речей Трамп пообіцяв сьогодні оприлюднити стенограму першої розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 7787
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"сочинение на свободную тему" ...чи "аудіо" ?
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