 Рада сьогодні планує ухвалити Держбюджет-2020

Про це свідчить порядок денний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з порядком денним, розгляд бюджету в другому читанні заплановано на 12:30. Також має бути розглянутий законопроєкт 2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Крім того, порядок денний передбачає розгляд ще низки законопроєктів.

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту 0855 "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок" - він був ухвалений у першому читанні Верховною Радою попереднього, VIII, скликання.

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Депутати також мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" і 2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".

Також у першому читанні парламентарі планують розглянути законопроєкти 1209 і 1210 про внесення змін до деяких законів та до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту 2045-1 щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операці та 0887 щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх та посилення відповідальності за такі злочини.

Також у другому читанні передбачено розгляд 1208-2 про Бюро фінансових розслідувань.

До включення в порядок денний і ухвалення рішення заплановано президентський законопроєкт 2300 щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового. Серед іншого, до включення в порядок денний і ухвалення рішення стоять законопроєкти 2249 "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу", 2336 щодо запобігання і протидії політичній корупції, 1197 щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій, 2241 і 2242.

До включення до порядку денного і ухвалення рішення планується законопроєкт 2359 про внесення змін Перехідних положень Податкового кодексу щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

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На порядку денному також - розгляд у першому читанні законопроєктів 2043 "Про внесення змін до закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації)" , 1220 "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин".

У першому читанні також планується розглянути законопроєкт 2015 "Про внесення доповнення до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо мешканців тимчасово окупованих територій) та 2113 щодо оптимізації кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного судового рішення.

У другому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт 0897 про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, 0898 "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також 0942 про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні та 0945 щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення, зокрема, передбачено законопроєкти 2078 про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" та 2276 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства".

На порядку денному в четвер також - три проекти постанов 2197, 2401 і 2421 "Про визначення представника Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з визначення складу наглядової ради приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство".