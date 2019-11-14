 Співробітник Держдепу США Кент заявив, що ймовірно Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це дипломат заявив під час відкритих свідчень у Конгресі у справі про імпічмент Трампа про тиск на Україну.
Кент, зокрема, посилається на розмови з колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і трьома міністрами, прізвищ та імен яких не називає. За словами дипломата, вони казали йому, що Луценко діє за згодою Порошенка.
"Кілька українців тоді розповіли мені, що Луценко намагався добитися, аби президент Трамп схвалив переобрання Порошенка. Це відбувалося в березні напередодні виборів. Цього не сталося. У будь-якому разі, це б не допомогло, тому що Зеленський переміг за підтримки 73% виборців", - наголосив Кент.
Крім того, дипломат додав, що інформаційну кампанію проти послині США Марі Йованович та американського посольства загалом розганяли так звані "порохоботи".
Нагадаємо, федеральна прокуратура в Нью-Йорку розпочала розслідування щодо адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані за підозрою в порушенні законів про запобігання іноземному впливу на американський уряд.
24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Пусть будет клоун.
Это не они выбрали зелю,это их Порох соблазнил. Тупые скоты,так не голосовали бы не за кого, дурацкие пустобрехи ,бояться ответственности ,нагадили Украине,теперь гадят в сми.
Зелю уже не оправдать ,но Пороха бояться аж ссутся , сепарня гребаная.
Так вот, поговаривают, шо пашинский увлекательнейшие песни петь начал, на лерку с рожковой накопали не хило, а там свинорыло торчит тоже, Штаты поняли, что начинается борьба с коррупцией и незамедлительно последовало заявление Кента.
Зебилы вечно пытаються тыкнуть в кого то вытряхивая свое дерьмо из штанов.
Тупые скоты,так не голосовали бы не за кого, дурацкие пустобрехи ,бояться ответственности ,нагадили Украине,теперь гадят в сми.
Зелю уже не оправдать ,но Пороха бояться аж ссутся , сепарня гребаная.
Браво Лилек,какая потетика,кокой текст,а эмоциональный "напор",хлещущий через край.
Честно скажу "я в восхищении",это нечто,тебе в актрисы пора,на экран,ну или в телеведущие пятого или прямого.Ты будешь там "звездой".Ганапольский-Вересень тебе и "в подметки" не годится.
🤔
🤣
https://poshtivka.org/sumnivnyj-petro-incognito-nimetskyj-spiegel-opublikuvav-stattyu-pro-koruptsionera-poroshenko-shkidnyka-lutsenko/
🤑