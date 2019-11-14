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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Луценко (2705) Порошенко (9889) США (5812) Яценюк (1599) Кент (10) Джуліані (66)

 Співробітник Держдепу США Кент заявив, що ймовірно Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенка

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент упевнений, що колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко співпрацював з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані за згодою п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це дипломат заявив під час відкритих свідчень у Конгресі у справі про імпічмент Трампа про тиск на Україну.

Кент, зокрема, посилається на розмови з колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і трьома міністрами, прізвищ та імен яких не називає. За словами дипломата, вони казали йому, що Луценко діє за згодою Порошенка.

"Кілька українців тоді розповіли мені, що Луценко намагався добитися, аби президент Трамп схвалив переобрання Порошенка. Це відбувалося в березні напередодні виборів. Цього не сталося. У будь-якому разі, це б не допомогло, тому що Зеленський переміг за підтримки 73% виборців", - наголосив Кент.

Крім того, дипломат додав, що інформаційну кампанію проти послині США Марі Йованович та американського посольства загалом розганяли так звані "порохоботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович

Нагадаємо, федеральна прокуратура в Нью-Йорку розпочала розслідування щодо адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані за підозрою в порушенні законів про запобігання іноземному впливу на американський уряд.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159590
 
 
 Топ коментарі
 
Луценко без своего шефа шагу ступить не можетю потому что круглый дурак.
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Больше вреда Украине чем Порошенко, никто не сдалал, даже Янукович.
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Срал он на вас с высокой колокольни
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ИМХО - кто против Петра алексеича тот агент кремля, а если вы не согласны с данным утверждением то вы агент кремля.
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Вот и сбываются предсказания , что Луценко будет"подгузником" .А главный кукловод будет наблюдать за всем этим из-за кулис и по итогу этому иуде нечего предъявить. Гены .....
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Великий сивочолый дипломат так нагадил Украине, что народ кинулся избирать кого угодно, даже клоуна, потму что хуже уже не будет.
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хорошая профессия, Заля сам ей гордится. Гораздо лучше чем соеавый мародер - казнокрад.
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Закінчилась ера *мальдіви *... почалась *буратіно * ! Співробітник Держдепу США Кент заявив, що ймовірно Луценко співпрацював з Джуліані за згодою Порошенка - Цензор.НЕТ 233 ?
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Обосрался порошенко по полной и страну в болото втянул... Это жесть!
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Порохоботы.У вас сегодня праздник должен быть,сотрудник Госдепа отметил вашу работу.Есть шанс премию у шехфа попросить,так сказать за перевыполненные показатели.Это же какая реклама для вас,есть шанс выйти на просторы американского рынка.Там платят намного больше.А скупердяя кучерявого послать под тры чорты.
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Слово "вероятно", произнесенное Кентом, нужно расценивать как утверждение, т.к. это гребаный дипломатический этикет, ну и за словоблудие и подобное обвинение в Штатах карают жестко. Так что сыньоносый таки сунул свой нос в дела Штатов, теперь на пороге помойки, а скооо и политтрупом станет
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Ненужно много ума понять, что до такой глупости, что натворил дурак Луценко он бы сам недодумлася. Поэтому его отприли в Лондон со своей шмарой, что бы опять ничего не сморозил.
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скорее всего алкаш понес какую то отсебятину, не по петькиной методичке. Вот пурга скандальная и получилась. А, если сказал все по инструкции кудряшкипью, то пэтя дурак еще тот
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Не для того петя его ставил на эту должность, что бы он нес остебятину. Все началось когда он увидел, что проигрывает Зеле выборы и стал шантожировать Госдеп, пытаясь лизнуть Трампу задницу, что бы тот ему помог.
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хз, мэй би. Но в таком случае пэтя вообще идиот
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корме тупых порохоботов, в этом никто не смоневается.
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саме таку лінію накидає кацапія. Тому, свиняче кацапське рило, йди до дупи.
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Зебилы вечно пытаються тыкнуть в кого то вытряхивая свое дерьмо из штанов.
Это не они выбрали зелю,это их Порох соблазнил. Тупые скоты,так не голосовали бы не за кого, дурацкие пустобрехи ,бояться ответственности ,нагадили Украине,теперь гадят в сми.
Зелю уже не оправдать ,но Пороха бояться аж ссутся , сепарня гребаная.
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Ну шо сказать, судя по тому из скольких коррупционных скандалов торчат уши шоколадного зайки и его окружения, то следователи НАБУ должны об них уже просто на каждом шагу спотыкаться.
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Я уже думаю, что пэтю посадят скорее Штаты, чем. наши.
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ты обратил внимание, шо только набу, гбр, сбу начали с низов щипать эту шайку соевую, как понеслось со всех соевых пастей "палитические преследования, наезд на демократию и прочая хрень"?
Так вот, поговаривают, шо пашинский увлекательнейшие песни петь начал, на лерку с рожковой накопали не хило, а там свинорыло торчит тоже, Штаты поняли, что начинается борьба с коррупцией и незамедлительно последовало заявление Кента.
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Лилия Стацкая.
Зебилы вечно пытаються тыкнуть в кого то вытряхивая свое дерьмо из штанов.

Тупые скоты,так не голосовали бы не за кого, дурацкие пустобрехи ,бояться ответственности ,нагадили Украине,теперь гадят в сми.
Зелю уже не оправдать ,но Пороха бояться аж ссутся , сепарня гребаная.



Браво Лилек,какая потетика,кокой текст,а эмоциональный "напор",хлещущий через край.
Честно скажу "я в восхищении",это нечто,тебе в актрисы пора,на экран,ну или в телеведущие пятого или прямого.Ты будешь там "звездой".Ганапольский-Вересень тебе и "в подметки" не годится.
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Наконец-то оценили масштаб пэтиного барыжного тупизма и в Штатах
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Последний козырь казнокрада рухнул, что он великий дипломат.
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***** Прошенко желаем терпения, скоро все закончится и можно спокойно будет отдохнуть в тюрьме…
🤣
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Нужно его просто пинками выгнать из Украины и выдать Штатам, чтоб не позорил и не ставил под удар Украину. А они уж пусть сами решают, какой срок ему дать.
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"Сумнівний Petro Incognito". Німецький Spiegel опублікував статтю про корупціонера-Порошенко і шкідника-Луценко
https://poshtivka.org/sumnivnyj-petro-incognito-nimetskyj-spiegel-opublikuvav-stattyu-pro-koruptsionera-poroshenko-shkidnyka-lutsenko/

🤑
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с согласия? шутники однако. юГик самостоятельно посрать не сходит, только по приказу свыше. самостоятельно это существо только бухло в аэропорту жрать может, да и не только в аэропорту.
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