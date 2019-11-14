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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (20609) Туск (219) Макрон Емманюель (319)

 Туск нагадав Макрону, що РФ не "партнер", а "стратегічна проблема", а без незалежної України не буде суверенної Європи

Голова Європейської ради Дональд Туск вважає Росію не "стратегічним партнером" Європи, а, навпаки, - її "стратегічною проблемою".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідну заяву він зробив, виступаючи перед студентами Європейського коледжу в бельгійському Брюгге. Витяги з його промови наводить у середу, 13 листопада, британська газета The Guardian.

З початком грудня Туск покине свій пост, тому зараз він підбиває своєрідні підсумки свого п'ятирічного перебування на цій посаді. Поляка Туска на чолі Європейської ради змінить експрем'єр Бельгії Шарль Мішель.

"Тепер про президента Франції, який є одним із беззаперечних лідерів Європейського Союзу, нашою надією на майбутнє, і моїм добрим другом. Я хотів сказати йому, що поділяю його мрію про дійсно суверенну Європу. Переконаний, що ми здатні зробити це, але лише за умови, що ми будемо діяти, як суверенні. Не так, як це було нещодавно у випадку із розширенням ЄС. Не буде ніякої суверенної Європи, без стабільних Балкан, інтегрованих з рештою континенту. Ви не маєте бути істориком, щоб зрозуміти це. І не буде суверенної Європи без незалежної України. Наша жорстка та змістовна позиція щодо Росії була першим висловленням, - так чітко і одностайно, - нашого суверенітету. Ми маємо продовжувати цей шлях", - наголосив Дональд Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон в іншому положенні, бо не відчуває гарячого дихання російського ведмедя на своїй шиї, - Моравецький відповів на слова президента Франції про "кому НАТО"

Як пише DW, Туск також піддав гострій критиці Макрона, який нещодавно в інтерв'ю виданню The Economist запропонував переосмислити відносини з РФ.

"Мені доводилося публічно нагадувати всім навколо майже щотижня, що Росія - не наш "стратегічний партнер", а наша "стратегічна проблема", - зазначив Туск.

"Мене навіть назвали "фанатиком однієї ідеї" за те, що я так зосередився на цьому предметі. Але, врешті-решт, підхід виправдав себе", - вважає він.

"Коли я чую слова Макрона, що "ми маємо переглянути нашу позицію щодо Росії, переосмислити наші стратегічні відносини", я можу лише висловити сподівання, що цього не станеться за рахунок наших спільних мрій про незалежну Європу", - підкреслив Туск.

"У тому ж інтерв'ю для The Economist президент Макрон каже, що розділяє погляди (прем'єра Угорщини. - Ред.) Віктора Орбана на цю проблему, і сподівається, що Орбан допоможе переконати поляків змінити свою позицію щодо Росії", - нагадав Туск. "Але не мене, Емманюелю", - додав він.

Як повідомлялося, раніше Президент Франції зробив публічні заяву про "європейську ідентичність" Росії і висловився за відновлення стратегічних відносин із цією країною. Також Франція була серед трьох країн, які під час нещодавнього саміту ЄС у Брюсселі заблокували ухвалення рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС двох країн Західних Балкан, Північної Македонії та Албанії, які виконали всі необхідні для цього умови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159589
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро вместо Туска придет Шарль Мишель и они вместе с Эманюэлью будут напару дуть в путлеровскую кожаную флейту.
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Скоро вместо Туска придет Шарль Мишель и они вместе с Эманюэлью будут напару дуть в путлеровскую кожаную флейту.
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Люди, треба визнати, що Франція після наполеонівських часів перетворилася на кацапську хвойду та лицемірну потвору. Не вимагайте від них иншого. Просто сприймайте це як факт і дійте відповідно.
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Схоже що Макрон і сам - стратегічна проблема.
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Мы имеем два разных макрона. Макрона в начале его президентства и теперешнее чмо. Плюс Трамп , явный ставленник путена, как бы мне не говорили обратное- одно его непризнание захвата рашкой наших кораблей чего стоит. И вот эти два жлоба якобы ещё и нас поддерживают. Очень сложно Украине быть среди этого лживого болота. Единственное, что радует, так это то, что Трамп единолично ничего решить не может, а микрона этого вряд ли опять изберут вновь.
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Та да, будапештские "гаранты", они такие.
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Макрон - малоросское чмо как и главзебил. Только торгует свободой чужой страны в угоду )(уйлу в отличие от держзрадника Зе.
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Якщо б усі на заході були такоі думки як пане Туск то все було б зовсім по іншому....
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Якби в Україні при владі були особистості хоч трохи подібні до пана Туска, то все було б зовсім інакше.
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Да тут не Макрону, тут нашему, типа преЗеденту, напомнить надо.
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Вспомните свою школу!
Там были: 1) "Отличники". 2) "Хулиганы". 3) "Изгои".
4) Не могли или не хотели быть "отличниками", но хотели быть в их компании. Их шпыняли и отличники и хулиганы. Хулиганы, что бы присоединялись к ним, отличники - что бы не подпускать.
Сейчас Украина - №4.
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После того как Макрон не стал Наполеоном и не достиг соглашения с Трампом он кинулся в объятия рашки. Следите внимательно за развитием событтий. И да даже приличный человек не назовет Украину занозой Европы а Макрон не стесняясь заявляет
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Предводитель евроарабов совсем историю не изучал. В Мюнхене Деладье с Чемберленом тоже думали, что "принесли мир целому поколению", пойдя на уступки идейному вдохновителю лапотных недофашиков - Адольфу Гитлеру. Меньше чем через два года немцы маршировали по Парижу.
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политики европы всегда были такими. уповать на какую-то мифическую справедливую добропорядочную европу, могут только идиоты в своих влажных мечтах.
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головне, щоб Дональд Туск частіше нагадував мІкрону, що пуцин - *****!
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