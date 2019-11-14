 Туск нагадав Макрону, що РФ не "партнер", а "стратегічна проблема", а без незалежної України не буде суверенної Європи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідну заяву він зробив, виступаючи перед студентами Європейського коледжу в бельгійському Брюгге. Витяги з його промови наводить у середу, 13 листопада, британська газета The Guardian.

З початком грудня Туск покине свій пост, тому зараз він підбиває своєрідні підсумки свого п'ятирічного перебування на цій посаді. Поляка Туска на чолі Європейської ради змінить експрем'єр Бельгії Шарль Мішель.

"Тепер про президента Франції, який є одним із беззаперечних лідерів Європейського Союзу, нашою надією на майбутнє, і моїм добрим другом. Я хотів сказати йому, що поділяю його мрію про дійсно суверенну Європу. Переконаний, що ми здатні зробити це, але лише за умови, що ми будемо діяти, як суверенні. Не так, як це було нещодавно у випадку із розширенням ЄС. Не буде ніякої суверенної Європи, без стабільних Балкан, інтегрованих з рештою континенту. Ви не маєте бути істориком, щоб зрозуміти це. І не буде суверенної Європи без незалежної України. Наша жорстка та змістовна позиція щодо Росії була першим висловленням, - так чітко і одностайно, - нашого суверенітету. Ми маємо продовжувати цей шлях", - наголосив Дональд Туск.

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Як пише DW, Туск також піддав гострій критиці Макрона, який нещодавно в інтерв'ю виданню The Economist запропонував переосмислити відносини з РФ.

"Мені доводилося публічно нагадувати всім навколо майже щотижня, що Росія - не наш "стратегічний партнер", а наша "стратегічна проблема", - зазначив Туск.

"Мене навіть назвали "фанатиком однієї ідеї" за те, що я так зосередився на цьому предметі. Але, врешті-решт, підхід виправдав себе", - вважає він.

"Коли я чую слова Макрона, що "ми маємо переглянути нашу позицію щодо Росії, переосмислити наші стратегічні відносини", я можу лише висловити сподівання, що цього не станеться за рахунок наших спільних мрій про незалежну Європу", - підкреслив Туск.

"У тому ж інтерв'ю для The Economist президент Макрон каже, що розділяє погляди (прем'єра Угорщини. - Ред.) Віктора Орбана на цю проблему, і сподівається, що Орбан допоможе переконати поляків змінити свою позицію щодо Росії", - нагадав Туск. "Але не мене, Емманюелю", - додав він.

Як повідомлялося, раніше Президент Франції зробив публічні заяву про "європейську ідентичність" Росії і висловився за відновлення стратегічних відносин із цією країною. Також Франція була серед трьох країн, які під час нещодавнього саміту ЄС у Брюсселі заблокували ухвалення рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС двох країн Західних Балкан, Північної Македонії та Албанії, які виконали всі необхідні для цього умови.