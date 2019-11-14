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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3541) допомога (923) США (5812) Тейлор (67)

 Зеленський був би значно слабшим, якби США відкликали військову допомогу, - Тейлор

Президент України Володимир Зеленський видавався б значно слабшим у переговорах із Росією і на полі бою, якби Сполучені Штати Америки відкликали військову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив під час відкритих слухань у Конгресі у справі про імпічмент Дональда Трампа тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор.

"Президент Зеленський був дуже зацікавлений у підтримці США, це правда. І у військовій допомозі, і в політичній підтримці", - заявив дипломат.

Він також зазначив, що така ситуація могла б спровокувати Росію на нову агресію щодо України.

"Росія завжди шукає вразливих місць, і вона чудово знає, що Сполучені Штати підтримували Україну. Ледь РФ відчує, що підтримка скоротилась або зникла, вони скористаються таким вигідним становищем", - сказав Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заморожував військову допомогу Україні з політичних мотивів, - співробітниця Пентагону Купер

Нагадаємо, у США триває скандал навколо можливого тиску Трампа на Зеленського.

На початку вересня 2019 року інформатор з Білого дому подав скаргу до Конгресу, в якій зазначалося, що Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року нібито вимагав поновити розслідування у справі компанії Burisma, у раді директорів якої працював Гантер Байден, син конкурента Трампа на виборах 2020 року, демократа Джо Байдена.

У Конгресі США почали розслідування щодо можливих спроб Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані тиснути на українську владу.

24 вересня в Палаті представників США запустили процедуру імпічменту Трампа. Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневої розмови Трампа і Зеленського. У ній Трамп просить Зеленського "зробити йому послугу" і "розібратися зі справою", на що Зеленський каже, що наступний генпрокурор буде "повністю його людиною".

13 листопада розпочалися публічні слухання свідків у справі про імпічмент Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159587
 
   
 Топ коментарі
 
Да Вы хотя бы Беню отзовите и Украина станет сильнее. А Зеля пускай себе на рояле играет...
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Парашенко главный и бесспорный геморой страны
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Вы что прям с раннего утра начинаете бухать?
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Да Вы хотя бы Беню отзовите и Украина станет сильнее. А Зеля пускай себе на рояле играет...
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Та зеленський і так слабий став. Вчора як в тачці їхав і відео записував, то аж світло вимкнув і бубнів там щось, гляди ще, скоро почне від хліба кашляти Зеленский был бы значительно слабее, если бы США отозвали военную помощь, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7266
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Если бы Зе отправил вовремя петюшку к пашинскому,то небыло той смуты,которую творит барыга и Украина была бы сильнее это точно
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харэ играть в Украине как на рояле пусть лучше Криворожский нюхать валит с Украины !
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Вы что прям с раннего утра начинаете бухать?
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А хто кращий: зеленський чи Порошенко, по гемароїдальній шкалі?
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Парашенко главный и бесспорный геморой страны
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А ось і Дніпро виринув. Не забув своє місце? Зеленський був би значно слабшим, якби США відкликали військову допомогу, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9646 №68
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Из процедурного пишете? То-то медицинские термины в Ваших постах мелькают...
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Вляпались наші дебіли в штатівські розборки. І я зараз не стільки про Зе скільки про Луценка, який стільки наговорив/наробив.
Ця справа покаже справжню сутність наших політиків. Адже американці дають покази під присягою.
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та он бы шмарклей и был, кем он и есть, с помощью или без....
урод - ненавидящий Украину ее президент?
так тока Украина умеет...
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Мдя и какой вариант выбрать- просить США принять Украину , как штат или оставаться и дальше постсоветской республикой, с олигархами, коррупционерами и бандами во власти
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Так при Порошенко были олигархи, которые, как утверждал Герус, получали прибыль от Роттердам+, а теперь стала справедливая формула от Геруса - Бенедам+++.
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Наївні. Та він тільки і мріє про це. Цей покидьок, пахолок коломИйського. Ви, США, дивіться, щоб надана вами зброя цими коломИйськими потім не повернулася проти вас. Такі заяви вже є.
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Ніхрена ви не розумієте. Україна потрібна Штатам як кулак під носом у *******, незалежно хто сидить на табуретці.
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Скорее как фига під носом у *******. Вы же понимаете что им абсолютно на вас наплевать.
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Да и все это "Восточное партнерство" и вытекающая из него псевдоассоциация были придуманы поляками чтобы стравить бывших совков друг с другом. Неужели вы думали что поляки желают вам чего-то хорошего? Это же смешно. Все дело в кацапах.
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Москаль північний наш ворог вічний. Цій істині вже не одна сотня років.
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Вот таких как вы всегда и используют. Озлобленных, обиженных, угнетенных.
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Украина в этой ситуации выглядит как недалекий импульсивный селюк, которым все манипулируют.
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И думать нечего, конечно как штат (или хотя бы на правах Пуэрто-Рико). Хотя бы лет на 10-15, пока не пересажают наше ворьё, ну а дальше мы сможем и сами (наверное)
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Про Украину можете потихоньку забывать это богом проклятая территория населеная в основной своей массе сбродом
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С принятием на вооружение ВСУ украинских ракет средней дальности ситуация вокруг Украиньі кардинально оздоровится. Даже раньше , после первьіх испьітаний южмашевских ракет...
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О какой вообще военной помощи они все время там талдычат? Конкретно, кто пояснит? О проданных Джавелинах, которые на Востоке применять нельзя, или о чем речь?
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Яку допомогу, щось американці сильно перноцінюють 10 джавелінів раціїї і радари!?
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