 Зеленський був би значно слабшим, якби США відкликали військову допомогу, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив під час відкритих слухань у Конгресі у справі про імпічмент Дональда Трампа тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор.

"Президент Зеленський був дуже зацікавлений у підтримці США, це правда. І у військовій допомозі, і в політичній підтримці", - заявив дипломат.

Він також зазначив, що така ситуація могла б спровокувати Росію на нову агресію щодо України.

"Росія завжди шукає вразливих місць, і вона чудово знає, що Сполучені Штати підтримували Україну. Ледь РФ відчує, що підтримка скоротилась або зникла, вони скористаються таким вигідним становищем", - сказав Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заморожував військову допомогу Україні з політичних мотивів, - співробітниця Пентагону Купер

Нагадаємо, у США триває скандал навколо можливого тиску Трампа на Зеленського.

На початку вересня 2019 року інформатор з Білого дому подав скаргу до Конгресу, в якій зазначалося, що Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року нібито вимагав поновити розслідування у справі компанії Burisma, у раді директорів якої працював Гантер Байден, син конкурента Трампа на виборах 2020 року, демократа Джо Байдена.

У Конгресі США почали розслідування щодо можливих спроб Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані тиснути на українську владу.

24 вересня в Палаті представників США запустили процедуру імпічменту Трампа. Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневої розмови Трампа і Зеленського. У ній Трамп просить Зеленського "зробити йому послугу" і "розібратися зі справою", на що Зеленський каже, що наступний генпрокурор буде "повністю його людиною".

13 листопада розпочалися публічні слухання свідків у справі про імпічмент Трампа.