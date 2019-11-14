 Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.

Стрілянина сталася в коледжі будівництва та житлово-комунального господарства Благовєщенська у четвер, 14 листопада.

За попередніми даними, студента усунули від заняття, після чого він повернувся в коледж із мисливською рушницею Іж-81 і розстріляв одногрупників, а потім вчинив самогубство. Повідомляється, що стрілець - 19-річний Данило Засорін.

Трьох студентів доставили до лікарні з численними вогнепальними пораненнями.

"Один - у важкому стані, у другого - стан середньої тяжкості, - сказали в пресслужбі російського МОЗ. - Третій поранений перебуває у Благовєщенській міській лікарні, стан компенсований".

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Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею "Вбивство двох осіб, вчинене з хуліганських спонукань" (п.п. "а", "і" ч. 2 ст. 105 КК РФ). Нині в місті скликано оперативну комісію, губернатор пообіцяв допомогти сім'ям загиблого і постраждалих.

Нагадаємо, 17 жовтня в керченському коледжі прогримів вибух. За останніми даними, загинуло 18 осіб, поранено - 40. Організатор атаки на коледж - 22-річний житель Керчі, він наклав на себе руки.

Співробітники Державної прикордонної служби України вжили низку заходів із посилення безпеки на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим у зв'язку з вибухом у Керчі. Прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом терористичного акту у зв'язку з вибухом у Керчі.