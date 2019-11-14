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 Події, За кордоном
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Все про:Росія (20609) стрілянина (1083)

 Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство

Зранку в четвер, 14 листопада, студент коледжу будівництва та житлово-комунального господарства Благовєщенська відкрив стрілянину по одногрупниках. Загинула одна людина, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.

Стрілянина сталася в коледжі будівництва та житлово-комунального господарства Благовєщенська у четвер, 14 листопада.

За попередніми даними, студента усунули від заняття, після чого він повернувся в коледж із мисливською рушницею Іж-81 і розстріляв одногрупників, а потім вчинив самогубство. Повідомляється, що стрілець - 19-річний Данило Засорін.

Трьох студентів доставили до лікарні з численними вогнепальними пораненнями.

"Один - у важкому стані, у другого - стан середньої тяжкості, - сказали в пресслужбі російського МОЗ. - Третій поранений перебуває у Благовєщенській міській лікарні, стан компенсований".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14-річний підліток почав стріляти по відвідувачах супермаркету на Харківщині

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею "Вбивство двох осіб, вчинене з хуліганських спонукань" (п.п. "а", "і" ч. 2 ст. 105 КК РФ). Нині в місті скликано оперативну комісію, губернатор пообіцяв допомогти сім'ям загиблого і постраждалих.

Нагадаємо, 17 жовтня в керченському коледжі прогримів вибух. За останніми даними, загинуло 18 осіб, поранено - 40. Організатор атаки на коледж - 22-річний житель Керчі, він наклав на себе руки.

Співробітники Державної прикордонної служби України вжили низку заходів із посилення безпеки на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим у зв'язку з вибухом у Керчі. Прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом терористичного акту у зв'язку з вибухом у Керчі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159586
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы не он, то это сделали бы солдаты НАТО Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой - Цензор.НЕТ 3654
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Красавчик этот студент. Чем больше свинособак сдохнет - тем меньше их припрется в Украину
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Слабак потому, что так мало положил и не отстреливался до последнего как Владислав Росляков в Керчи? Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой - Цензор.НЕТ 2581
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Если бы не он, то это сделали бы солдаты НАТО Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой - Цензор.НЕТ 3654
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Шкода, що не так. Оце я вважаю діяння справжнього мужчини!!!

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Засорял Засорин мир... Больше не будет.
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Якось спілкувався з директором моєї школи. Так каже зараз, на дітей і крикнути не можна. Не те, що раніше.
Але, "Это Раисся, детка". Тут зовсім все по іншому.
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та бо бувають такі шо їх бабки ведуть до попів, бо "сотона гадить"
правильно, кричати не треба, а відразу в диню
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Перезрелый путинизм... Глубинный народ пробивает дно.
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Красавчик этот студент. Чем больше свинособак сдохнет - тем меньше их припрется в Украину
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Слабак потому, что так мало положил и не отстреливался до последнего как Владислав Росляков в Керчи? Российский студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска: один человек погиб, трое пострадали, стрелок покончил с собой - Цензор.НЕТ 2581
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На россии слабаков множество,только когда бухнут то могут с под стола немного потявкать на хозяина,а потом все венить на Боярку, а у этого пацана видать нервы сдали терпеть унижения и он решил ещё обидчиков с собой забрать,чтобы в другом мире разобраться с ними
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Та там таке... Коротше, після бухалова просто в ПТУ його шмару відкохали по колу просто на парті. Дівчині сподобалося і заяву вона писати не стала. От він і вирішив розібратися сам.
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Блин...Да шо ж им так мало патронов выдают??????
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Сапоги не комильфо, вот когда двууголку Наполеона будут продавать, то Зе! должен подсуетиться Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 5143
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Но по рос тв это не покажут, соловьино скабеевский помет будет в уши лить как пиндосы загнивают
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то ж сливной бачок - что путятишна залила - то и фонтанирует
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Ответ рос. источников заранее очевиден: виноваты одно из трёх: США, Украина, Интернет... или все вместе. 🤪🤯🙉
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То белая смерть. Негоже народу-бедоносцу мало мучиться.
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СкрЭпно. Православненько так. Чи, не доведи путлєр, це - диверсія укропів у синіх шльопанцях?
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Единственное что поддерживает патриотов в этот трудный час новости из России.
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И взорваные пуканы у экземпляров вроде тебя.
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У члена "юнармии" практические занятия по стрельбе прошли на удовлетворительно.
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Слабак! Вот Брейвик, например, уложил 77 человек.
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Вангую вонь ********** и ко о том, что он был из ПС и часто ночами бегал в Харьков...
У него найдут визитку Яроша, символику АЗОВа, и схрон....
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Видите, к чему приводит легализация оружия в США!!! Wait, o shi...
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Такие случаи бывают во всем мире , и рашка здесь как раз не показатель. Нам нужно делать выводы и анализировать,чтобы у нас такого не было, а не радоваться тому, что погибли или ранены дети. Мы не можем уподобляться рассеянам, мы христиане , мы другие. Прочла комментарии, это чистый позор.
Одно дело, когда на форуме приветствуется гибель расейский военных. Но в данном конкретном случае лучше вообще помолчать , чем радоваться гибели нескольких подростков
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прочла комментарии,
но так ни хрена и не поняла... - перечитывай стока раз,
шо бы уже до твоей ватной башки дошло...)))
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некоторый опыт подсказывает что эти подростки свою пулю ( точнее дробь ) получили не просто так . вряд ли у них возник спор во время решения дифференциального уравнения . скорее всего пострадавшие безбожно тиранили этого стрелка за что и поплатились . пострадавшими их не считаю Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 5369
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Это не выход , согласитесь. Буллинг и в Украине есть, при чем и преподаватели в нем принимают участие
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соглашусь . и буллинг и боулинг в Украине есть . у нас все заканчивается разборками с родителями учащихся . а в России в следствии их естественной дикости выливается в такие дикие эксцесы . и дедовщина в армии у нас раньше была . про нынешнюю ситуацию сказать не могу ( не владею информацией ) но о таком что творится в российской армии у нас не слыхал . страна варваров . повторюсь . дикие москали сперва нарываются а потом огребают . не жалко ни капельки
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Жаль

\\\\\\\\\\\\\Всех троих студентов доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями. Источник: https://censor.net.ua/n3159586\\\\\\\\\\\\\\

Дурак стрелял дробью..... мдааа, лучше бы затаил обиду и годик потренировался с нормальным оружием, либо патроны нормальные купил бы.
Эти уроды же гыгыкали когда их твари тут убивали, и продолжают? минус два потенциальных ихтамнета или "вагнеровца"
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"По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников"
Тяга к знаниям в параше впечатляет. Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 871
Російський студент розстріляв одногрупників у коледжі Благовєщенська: одна людина загинула, троє постраждали, стрілець вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 8016
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на раше становиться уже скрепной традицией, так, по доброму, отстреливать в колледжах минимум парочку "бабаминарожавших" )
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Завтра может такое быть и у нас.
Люди с "мутными" мозгами, особенно в межсезонье, на полную Луну идут на повторение действий получивших максимальную огласку и обсуждение. Психиатры против огласки, но разве журналюг это останавливает, им важны "жареные" факты.
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а если бы пошел служить в армию РФ то смог бы расстреливать земляков из автомата . удобно . качественно и результативно
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"Нізабудєм, ніпрастім" в дії? Якщо так, то рекомендую кацам продовжити за формулою "Можєм павтаріть!"
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нада шамсудиновым спецом пулеметов намутить - шоб полчасти ложили разом ))
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Это все от того, что на раисси скрепы и экономический рывок, а не такая бездуховность как на загнивающем Западе с его постоянным кризисом.
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да рывок с батутным за скрепами - на новую вновьоткрытую помойку ))
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Хорошая, позитивная утренняя новость. Самооптимизация населения Орды.
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"Хороший мальчик" (с), ДАЙТЕ ему мороженку. Погибших конечно жаль, но не сильно. Они официально грязными соплями плюются в сторону Украины, и им это вбито в "башню" (голова идиотов на сленге).
Цапики, пипец не за горами. Фокус с "клоуном" и его расстановками в правительстве Украины, до конца не прошел. Сожрете сами себя (что героически и началось раньше прогнозируемого срока).
Аминь.
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