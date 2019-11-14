 Двоє людей загинуло, ще п'ятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Закарпатті, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
За даними правоохоронців, повідомлення про автопригоду на автодорозі Мукачево-Рогатин поблизу села Мідяниця Іршавського району надійшло на лінію "102" о 17:40.
"Попередньо встановлено, що водій Audi, рухаючись у напрямку м.Мукачева, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із Fiat Scudo", - йдеться в повідомленні.
У результаті аварії двоє людей загинуло та ще п‘ятьох травмовано.
"Загиблими виявились жителі с.Дерцен Мукачівського району: 41-річний водій авто Audi та його 32-річний пасажир. У салоні іномарки також перебував 25-річний односельчанин загиблих. Його доставлено до районної лікарні.
37-річного водія, трьох пасажирів автомобіля Fiat Scudo, серед яких малолітня дитина, також госпіталізовано до Іршавської лікарні. Усі вони мешканці Виноградівщини", - повідомили в поліції.
Обставини та причини автопригоди з‘ясовуватимуть слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Закарпаття.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).
Авто ЕС приспособлены для езды на хай -вэях ,
а в Украине надо ездить со скоростью не более 70 км,час .
Однако
все считают себя гонщиками , равными Шумахеру .
Однако от судьбы не уйдешь!
Шумахер - Мировой рекордсмен в гонках на " Лотосах" ни разу был не тавмован ,
а упал , катаясь на лыжах с горы головой на камень .
Вот такие дела -гонщики Шунахеры .