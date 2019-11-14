EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2630  10
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2614) Закарпаття (836) Нацполіція (8504)

 Двоє людей загинуло, ще п'ятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Закарпатті, - поліція. ФОТО

Унаслідок зіткнення двох автомобілів, Audi таі Fiat Scudo, двоє людей загинуло, ще п'ятьох госпіталізовано до районної лікарні, серед них малолітня дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про автопригоду на автодорозі Мукачево-Рогатин поблизу села Мідяниця Іршавського району надійшло на лінію "102" о 17:40.

"Попередньо встановлено, що водій Audi, рухаючись у напрямку м.Мукачева, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із Fiat Scudo", - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії двоє людей загинуло та ще п‘ятьох травмовано.

Двоє людей загинуло, ще пятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Закарпатті, - поліція 01

"Загиблими виявились жителі с.Дерцен Мукачівського району: 41-річний водій авто Audi та його 32-річний пасажир. У салоні іномарки також перебував 25-річний односельчанин загиблих. Його доставлено до районної лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року в Києві за кермом зловили 10 тисяч п'яних, у середньому - 33 людини на день, - Патрульна поліція

37-річного водія, трьох пасажирів автомобіля Fiat Scudo, серед яких малолітня дитина, також госпіталізовано до Іршавської лікарні. Усі вони мешканці Виноградівщини", - повідомили в поліції.

Двоє людей загинуло, ще пятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Закарпатті, - поліція 02

Обставини та причини автопригоди з‘ясовуватимуть слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Закарпаття.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159585
 
 
 Топ коментарі
 
Та ты шо, выключатель?! Больше всего истерию с ДТП раздували перед потужным снижением скорости до 50-ти, но тогда ты вместе со своими колорадскими жуками только одобрительно кивали мордами ришучим инициативам верного свыносоратника Авакова. А тут ты посмотри, запел
 показати весь коментар
 
быстро ездишь - медленно понесут.....
 показати весь коментар
 
Вообще ничего непонятно, вы что уже выпили?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Война на Украинских дорогах продолжается .
Авто ЕС приспособлены для езды на хай -вэях ,
а в Украине надо ездить со скоростью не более 70 км,час .
Однако

все считают себя гонщиками , равными Шумахеру .
Однако от судьбы не уйдешь!
Шумахер - Мировой рекордсмен в гонках на " Лотосах" ни разу был не тавмован ,

а упал , катаясь на лыжах с горы головой на камень .
Вот такие дела -гонщики Шунахеры .
 показати весь коментар
 
Та не в гонщиках справи, а в дурості, дорваної до хорошого авто. Жигулятори ж так не вміють, бо там автівка навпіл розломиться ще до натискання акселератора в пол; особливо коли нафаршированого циганського обвісу більше ніж заліза.
 показати весь коментар
 
В ДТП погибает народу больше чем на передовой....
 показати весь коментар
 
Для этого сейчас и стараются побольше статей размещать, чтобы замаскировать гибель на передовой...
 показати весь коментар
 
Та ты шо, выключатель?! Больше всего истерию с ДТП раздували перед потужным снижением скорости до 50-ти, но тогда ты вместе со своими колорадскими жуками только одобрительно кивали мордами ришучим инициативам верного свыносоратника Авакова. А тут ты посмотри, запел
 показати весь коментар
 
 
Скажите у вас нет ДТП? Почему открываешь Цензор и здесь всегда вы? Вы что не спите, не едите, не работаете, а живете жизнью Украины? Точно как кацап тв- сплошная Украина. Вам что больше нечем заняться? Ваш Лукашенко уже перестал быть жлобом колхозным и тираном?
 показати весь коментар
 
 
Зебка, у нас давно есть то, что у вас сейчас началось - как только власть облажается, то мы знаем - что где-то и в чём-то ещё хуже и забываем, что власть облажалась и этим хуже заполнено всё информпространство...
 показати весь коментар
 
Вообще ничего непонятно, вы что уже выпили?
 показати весь коментар
 
 
Зебка, у тебя клавишу заела на фразу - "уже выпили", а то она у тебя под всеми статьями в качестве главного "аргумента"?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору