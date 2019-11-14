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 Політика України, Економіка, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:газопровід (221) Німеччина (1319) Бундестаг (42) Північний потік (392) Гончарук_Олексій (263)

 У Кабміні вітають рішення німецького Бундестагу про введення нового газового законодавства

З оновленого газового законодавства, що було ухвалене в Бундестазі у середу ввечері, прибрали проблемні норми, які давали Німеччині можливість вивести з-під його дії Nord Stream-2.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповіли представники українського уряду, знайомі з ходом переговорів між Україною і Німеччиною з цього приводу.

З огляду на це, урядовці запевнили, що ухвалене законодавство не дає зеленого світла для добудови газопроводу Nord Stream-2 без виконання росіянами вимог "третього енегропакету", тобто спільного законодавства ЄС.

Також читайте: Німецький бундестаг ухвалив поправки до директиви Євросоюзу щодо "Північного потоку-2"

Про те, що ухвалений німецьким парламентом закон відповідає вимогам європейської директиви, заявив, зокрема, прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він написав у твітері: "Уряд України вітає імплементацію Бундестагом Газової директиви ЄС 1:1.

Ми очікуємо, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини також діятиме в суворій відповідності до Директиви. Цю позицію також підтримала Європейська комісія".

Як пояснила "Європейській правді" зовнішньополітична радниця прем’єра Світлана Заліщук, у середу, перед остаточним голосуванням, у Берліні перебувала з візитом делегація з представників Міненерго, РНБО та НАК "Нафтогаз", які обговорили з партнерами деталі імплементації директиви.

"У німецькому уряді нас запевнили, що жодних відхилень від європейських правил немає. Директива ЄС впроваджена без змін. А у разі, якщо німецький незалежний регулятор все ж надасть виняток для нового російського газопроводу, ми маємо всі шанси для оскарження цього рішення, зокрема в Суді ЄС, і ми маємо підтримку цієї позиції з боку Єврокомісії", - заявила Заліщук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159583
 
   
 Топ коментарі
 
Мені довелося трохи працювати для західних німців, яких я побачив порядними і дивними людьми. Вони чомусь вважають, що усі, особливо росіяни будуть дотримуватися законів та людської логіки. Через деякий час виявиться, що їх закони та застереження не працюють.
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Татышо??? А русговносми риа - не пропагандонский ресурс? Ты, кстати, правильный ник себе подобрал, для руспропагандона - вообще в точку.

Diarrhea, "Big Water", wet poop . По-русски - понос. В Кабмине приветствуют решение немецкого бундестага о введении нового газового законодательства - Цензор.НЕТ 4497
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А у них, на "Лахте", на подборе "ников", "бендеровец" сидит... "Стебётся", как только может... То "понос", то "куриная жопа"("куприк"), то ещё что-нибудь, из "говнячего"... Видно, пользуется тем, что кацапня думает, что "русский-украинский словарь", который в Гугл забит - это настоящий "украйонский язык". А этот "изык" создавался в сталинские времена, когда в словарях оставляли лишь слова, созвучные русским, чтобы нивелировать украинскую речь. Ещё тогда словарь этот называли "русско-русским"...
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Мені довелося трохи працювати для західних німців, яких я побачив порядними і дивними людьми. Вони чомусь вважають, що усі, особливо росіяни будуть дотримуватися законів та людської логіки. Через деякий час виявиться, що їх закони та застереження не працюють.
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врут все...
врет Германия с ее поправками - ей нужен кацгас,
кацапия всегда врала и будет по определению - им день без вранья передохнут же все с непривычки, а тут еще ета зеленая вата от имени Украины.
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Непонятно кто врет.)

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Процесс согласования решения бундестага по "Северному потоку - 2" с Еврокомиссией может быть непростым, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT.
В среду немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок строящегося трубопровода по российскому проекту из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
"На подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение. Еще придется согласовывать с Европейской комиссией", - пояснил Митрахович.
Однако, по его мнению, несмотря на возможные трудности, в среднесрочной перспективе затормозить этот процесс не получится благодаря позиции Берлина и его роли в ЕС.
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Правда у тому, що ви будете мати взаємні втрати.
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Це лише на перший погляд є така прибутковість, бо ви росіяни не враховуєте багато чинників. Так було з силою сибіру та іншими вашими проектами.
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Можно прикинуть - в СП-2 только 51% акций газпрема, а значит не 9 лярдов, а только 4,5 и потом сухопутная часть СП-2 проходит по РФ, а там другие цены и можно брать только ту часть, которую выполняли зарубежные компании. Во вторых через Украину прокачивали в 2018г. порядка 85 млрд. куб газа, а СП-2 может прокачать максимум 55, а с учетом запретов только 27,5 и еще 50%, то максимум сколько можно получит в год дополнительной прибыли это порядка 500 млн долл, но нужно еще учесть, что будут платить странам, через которые проложен СП-2, а это Финляндия, Швеция и Дания, так что даже с учетом всех ограничений срок окупаемости порядка 10 лет.
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Вся "труба" з Ямала до німецького берега обійдеться в 40млрд євро.
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ты лучше скажи почему на газопроводах ставят гозокомпрессорные станции через каждые 100 км а не как в СП-2 труба 1200 км и ни одного компрессора?
если качать без станций дешевле так зачем их понастраивали на наземной части?
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Чим коротша лінійна ділянка між 2-ма КС тим менші питомі дисипативні втрати енергії потоку (через тертя) і менше падіння тиску.
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русский, а "русофобия" - это как при совке был "антисоветизм", или еще круче?
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Татышо??? А русговносми риа - не пропагандонский ресурс? Ты, кстати, правильный ник себе подобрал, для руспропагандона - вообще в точку.

Diarrhea, "Big Water", wet poop . По-русски - понос. В Кабмине приветствуют решение немецкого бундестага о введении нового газового законодательства - Цензор.НЕТ 4497
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А у них, на "Лахте", на подборе "ников", "бендеровец" сидит... "Стебётся", как только может... То "понос", то "куриная жопа"("куприк"), то ещё что-нибудь, из "говнячего"... Видно, пользуется тем, что кацапня думает, что "русский-украинский словарь", который в Гугл забит - это настоящий "украйонский язык". А этот "изык" создавался в сталинские времена, когда в словарях оставляли лишь слова, созвучные русским, чтобы нивелировать украинскую речь. Ещё тогда словарь этот называли "русско-русским"...
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Ой, кацапский прапорщик, это еще фигня. Ты попробуй этого своего единомышленника и земляка с азиатской части кацапии мурзу, что-нибудь на украинском написать. Вообще обхохочешься. По сравнению с ним старик Азиров номинант на премию Шевченко
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"Чудо в пір"ї", я людей ділю не по обсягу знання мови, і не по прізвищах, а по напряму думок... Людина може носить російське, татарське, вірменське прізвище, не знать української мови, однак буть, по духу, УКРАЇНЦЕМ! Те, що ця людина не володіє українською мовою - не її вина, і, навіть, не "біда"... Це просто "недолік", який може буть, за якийсь проміжок часу, виправлений... Однак, вам, "кацапні" по духу, цього не зрозуміть... Тому "москалі" і "обламали зуби" на Україні, думаючи, що "російськомовний" - аналог росіянина... Мене з "Ак-Мурзою" об"єднує набагато більше, ніж з тобою, "манкуртом" (може буть, з "щирим українським прізвищем"). Медведчук з Шуфричем українці за національністю, прекрасно володіють українською мовою... І що з того?Наші, з "Ак-Мурзою", діди топтали одну й ту саму землю... Я бував у селі, де жив його дід. Як я, в подібних випадках кажу, "там відстані - два рази цеглиною докинуть...". Не вина Ак-Мурзи, а біда, що він народився на Сахаліні... Вина лежить на сталінському режимі... Головне - що дід і батьки його виховали УКРАЇНЦЕМ... А тебе - не змогли... (Тобі, до відома - гетьман Війська Запорізького, Тарас Федорович, був кримським татарином, по національності...).
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Це чудо не має вагомих аргументів у суперечках, тому починає чіплятись за прізвища, мову.
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Е, ні... Тут не просто "починає чіплятись за прізвища, мову". Тут все набагато серйозніше... Коли учився, старости кількох груп домовились з одним дідком, пенсіонером, про лекції з "риторики"... Майбутнім правознавцям красномовство повинно знадобиться - як на роботі юрисконсультом, так і прокурором, і адвокатом, і суддею... Однак, замість "риторики" ми прослухали курс лекцій з "пропаганди та контрпропаганди". Дідок нам так прямо і сказав - "основа цього курсу базується на курсі риторики, що викладається у духовних семінаріях..". І там ціла низка прийомів, що направлені на виведення опонента з рівноваги, що послаблює його позицію у суперечці та змушує не продумувать лінію захисту та атаки по суті суперечки, а змушує захищатись від нападок на нього самого... Оце "чіпляння" за особу опонента - один з характерних прийомів... Десь у мене у архіві є законспектовані ці "прийомчики", та не хочеться колупаться...
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Саме так. Проте все, що направлене на персональні образи, я абстрагую. Як можна всерйоз сприймати образи від анонімусів?
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Все правильно... Так само дію і я... Однак, це не заважає мені самому цими прийомами користуваться... Чи ти думаєш, що "батракам лахтінським" теж такий курс лекцій читають?... ПТУшники...Зверни увагу, як вони, в основній своїй масі, на моє "піджучування", реагують... Аж тіпаються в істериці... Тут різниця, як між вуличною бійкою і професійнм боксом - у першому випадку "удар" противника сприймається, як "особиста образа", а в другому - як "робота"...
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Все правильно ты написал, бывший офицер армии РФ. Тебя все обьединяет с козлорожими без уураинского флага, мовы и кстате виры. Полный комплект! Тебя обьединяет с ним гражданствое происхождение, рабский менталитет перед властью, паскудство. А еще знаешь шо? Вышеуказанный словесный понос. А ведь как писал великий украинский поэт ( как говаривал ваш прошлый истукан) "краткость - сестра таланта'
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Любишь "краткость"? Пошёл в жопу, "кацапское охвостье"!...Такая "краткость" тебя устраивает?
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Жопой ты называешь нынешнее место своей службы - конюшню Крыжрпольского нотариального округа? Или прошлое - славный Сябирский военный округ?
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Чучело, ты уже какой, по счёту, "ник" меняешь, с тех пор, как пытаешься меня "куснуть за пятки"? Кажется, третий... Или я ошибаюсь? Больше? Или ты думаешь, что поменял "погремуху", и тебя не узнают? Но ведь "нутро" - лексика, словесные обороты, остались те же...
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Спроси у Казаха Гопоты чы как там тебя стецьгав обозвал в прошлый раз
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"Юпитер, ты гневаешься, значит не прав". Дружище, дедушка плохо учил держать удар. Все таки поищи конспект.
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Ой, я такой "расстроенный"... "Жополиз кацапский", чтобы меня "разгневать", надо "ой как потрудиться"... Ты на это не способен... "Кишка тонка...".
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Да я и не пытался расстроить. Шел мимо, смотрю, тебя мучают. Решил помочь. Как ни как оба рыбаки.
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Зачем так далеко ходить? Все подробно описано современным классиком))

Жванецкий Стиль спора
http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/stili_spora/
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Кацапудало макеевское, все что ты можешь, как шавка гавкнуть из-за угла
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Ще один лахтоботський прийом- назвати опонента кацапом
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Ім'я кацапське, реєстрація - на кацапській, думки та менталітет також. Ще й бичиться
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Ахахах гарна спроба. І про цей лахтоботський прийом також написано трохи вище)
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Не для того Гітлер вкладав великі гроші у перемогу, а ще ваш Сталін йому допомагав. Чим закінчилася ДСВ відомо🧐
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У них альтернативна історія, ДСВ ніколи не було. А була ВВВ. І США ніколи срср не допомагали, і срср ніколи не був агресором. І близько 140млн. живуть у цій альтернативній реальності, все більше поринаючи у пітьму середньовіччя.
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Как это-"непонятно"? Дело касается кацапни,которая врёт по жизни. Поэтому вопрос риторический.
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Чухня все это и навороты только предлог для запудривание мозгов. Все вопросы в РФ могут решить одним махом и перенести торги газом в С-Петербург и тогда газ который будут гнать по СП-2 будет чей угодно, но не газпромовский. Второй вариант 50% трубы продадут другому оператору, например "Новатек" и опять обойдут законы 3 энергопакета, так что праздновать победу я бы не стал - это все так, сплошная показуха, В ЕС не будут ждать, когда Украина и РФ договорятся по транзиту, когда есть обходные варианты. И опять же есть еще такой варварский сценарий, если в Украине появится независимый оператор, то согласно директиве ЕС она обязана будет предоставлять свои мощности для транспортировки газа другим операторам, тогда гапрему не надо будет вообще договор на транзит, а просто фрахтовать мощности этого независимого оператора на определенный отрезок времени и объемом , при чем тарифы на транспортировку будут среднеевропейскими, вот тогда точно будет труба.
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Пацак, не выдумывай. Скажи прямо - обосралась балалайня, и все дела. В Кабмине приветствуют решение немецкого бундестага о введении нового газового законодательства - Цензор.НЕТ 6099
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моника со своей зеленой шоблой, да еще и с такой наротной поддержкой - долбаное позорище страны на весь мир.
на западе вывод у всех простой и понятный - они неисправимые идиоты - пусть разбираются сами.
даже у самых надежных союзников Украины уже сдают нервы - Канада, США...
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Добрий ранок. Ось вам свіженькі анекдот

Дубинский: я никогда не проголосую
Беня: я тебе квартиру куплю
Дубинский: у меня и так 24
Беня: тогда землю
Дубинский: договорились!
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Давайте дочекаємось висновків від А.Коболєва та Ю.Вітренка стосовно цієї проблеми. Їм, на відмінну від Гончарука, можна довіряти.
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Никогда не читайте с утра укр. новостей и не слушайте укр. политиков.
Поправки для того и приняли. чтобы что-то изменить. Временные рамки продлили на год. Теперь СП-2 вписывается также. как и СП-1 и третий пакет к нему не предусмотрен
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Парламент Германии принял закон, который фактически позволяет «Газпрому» обойти нормы газовой директивы ЕС и использовать газопровод «Северный поток-2» на полную мощность. Закон устраняет существовавшие в директиве временные рамки, которые позволяли выдать исключение только проектам, завершенным до 23 мая 2019 года. Теперь этот срок де-факто продлен на год, и «Северный поток-2», видимо, сможет претендовать на исключение. По мнению юристов, Еврокомиссия теоретически может оспорить подобную неоднозначную имплементацию газовой директивы в законодательство Германии в суде ЕС. Однако, учитывая вес этой страны в рамках союза, юристы считают такой шаг маловероятным.

Бундестаг 13 ноября принял изменения в национальный закон «Об энергетике», которые существенно смягчают условия применения газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток-2». Весной 2019 года ЕС одобрил поправки к этой директиве, которые требуют от приходящих в страны союза морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также по доступу третьих лиц. Поскольку владелец и оператор «Северного потока-2» - компания Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому», новое законодательство может привести к тому, что трубу нельзя будет загрузить более чем наполовину. Действие газовой директивы распространяется и на Германию, но каждая из стран-членов ЕС при этом обладает полномочиями по выбору способа применения этой директивы.
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Тем временем аналитики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) пришли к выводу, что России не удастся миновать территорию Украины для экспорта газа при сохранении спроса на «голубое топливо» в Европе к 2035 году, и полный отказ от транзита через украинскую территорию будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок.
При этом в своих расчетах эксперты ИПЕМ учли мощности уже действующих газопроводов - «Северного потока-1» по дну Балтийского моря, «Ямал-Европа» через Белоруссию и Польшу, «Голубого потока» по дну Черного моря в Турцию и трубопровода в Финляндию, а также построенного, но не запущенного «Турецкого потока» (как предполагается, поставки начнутся до конца нынешнего года) и еще строящегося «Северного потока-2» (старт экспорта ожидается не ранее 2020 года). https://www.rosbalt.ru/business/2019/11/07/1811986.html
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в етом зеленом кабмине еще не приветствовали воду в крым?
попреведствуют - дело времени...
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У Вас кабмин,и у нас кабмин (возможно будет).Вчера "наш" президент Додон,предложил на должность премьера "технократа" Ион Кику,который закончил наш экономический университет,потом стажировался в Бельгии,Голандии,Словении,Польше,Австрии и США! Старательный,такой,стажер...Заметили,-все страны НАТО (кроме одной)...И еще работал кем-то в Мировом Банке.Получается настоящий проевропеец? Получилось бы,если бы не недавние его высказывания (о том,что официальные европейские лидеры виноваты во всех несчастьях Молдовы),не перечеркнули бы его "проевропейство"! То есть,Европа,которая долгое время помогает деньгами Молдове,виновата в том,что ордынские "ошейники" все эти европейские деньги воруют! Во,какая логика у,возможно,будущего премьера правительства Молдовы! Ну а мы будем сидеть на берегу реки,и будем смотреть на то,кто будет за этого премьера голосовать. Это голосование будет настоящей лакмусовой бумажкой.
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Он такой же достойный,как и ты -в ошейнике. Тебя ведь ошейник не жмет?
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а скажите как ета вся зеленая-кацапская ботва обозначилась с моникой на булаве?
прям тепловизор заработал.... )))
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судя по тому. что этот законопроект выдвигала прокремлёвская "Альтернатива для Германии" я бы сильно не радовался.
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офф топ.....
беня за свою свободу (не екстрадикцию в США) - продаст всех, а в первую очередь Украину.
беню с нетерпением ждут квалифицированные и высокооплачиваемые американские лоеры... - беня! приезджай, поправишься на тюремной мороженке в дверь
боком тиснуться будешь - приезжай, беня, ждем...!
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А вчера педосрань зраду разгоняла интенсивно про выведенный поток.
А оно вот как .... Опять брехали) Педосвиньи) 😊
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это ты вчера воду мутил. Я оказался прав?
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Нет. ты не прав. Вчерашние поправки на год отодвигают третью поправку для Германии. А писанина на цензоре и говорильня наших политиков - до одного места
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Немцы на год отодвинули вступление в силу третьей директивы для Германии. СП-2 за это время введут в строй и директива на него не будет распространяться
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Не знаю..
Тут скоріш медвепут мав би вітати німців і себе.бю
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Ну и кому верить, в рашесми вчера радость была от этого закона.
https://vz.ru/news/2019/11/13/1008258.html
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Только не укр. политикам. Суть поправок в том. что время вступления третьей директивы откладывается на год для Германии
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Через пять лет по ГТСУ вполне можно будет поставлять на єкспорт 15-20 млрд.кубов украинского газа , вдобавок к транзитному. Нужно просто заняться собственной добьічей.
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15 млрд кубов нужно только для наполнения трубы и поддержания в ней давления
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Ну слава богу растолковали. А то мне вчера два ольгинских бота доказывали обратное, устал с ними бороться.
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Кто растолковал? Коболев или бездарная балаболка? Ьретья директива для Германии после вчерашних поправок вступает в силу не с мая 2019-го, а с мая 2020-го, когда СП-2 уже достроят
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