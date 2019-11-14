 У Кабміні вітають рішення німецького Бундестагу про введення нового газового законодавства

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповіли представники українського уряду, знайомі з ходом переговорів між Україною і Німеччиною з цього приводу.
З огляду на це, урядовці запевнили, що ухвалене законодавство не дає зеленого світла для добудови газопроводу Nord Stream-2 без виконання росіянами вимог "третього енегропакету", тобто спільного законодавства ЄС.
Про те, що ухвалений німецьким парламентом закон відповідає вимогам європейської директиви, заявив, зокрема, прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Він написав у твітері: "Уряд України вітає імплементацію Бундестагом Газової директиви ЄС 1:1.
Ми очікуємо, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини також діятиме в суворій відповідності до Директиви. Цю позицію також підтримала Європейська комісія".
Як пояснила "Європейській правді" зовнішньополітична радниця прем’єра Світлана Заліщук, у середу, перед остаточним голосуванням, у Берліні перебувала з візитом делегація з представників Міненерго, РНБО та НАК "Нафтогаз", які обговорили з партнерами деталі імплементації директиви.
"У німецькому уряді нас запевнили, що жодних відхилень від європейських правил немає. Директива ЄС впроваджена без змін. А у разі, якщо німецький незалежний регулятор все ж надасть виняток для нового російського газопроводу, ми маємо всі шанси для оскарження цього рішення, зокрема в Суді ЄС, і ми маємо підтримку цієї позиції з боку Єврокомісії", - заявила Заліщук.
врет Германия с ее поправками - ей нужен кацгас,
кацапия всегда врала и будет по определению - им день без вранья передохнут же все с непривычки, а тут еще ета зеленая вата от имени Украины.
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Процесс согласования решения бундестага по "Северному потоку - 2" с Еврокомиссией может быть непростым, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT.
В среду немецкий парламент принял законопроект, выводящий отрезок строящегося трубопровода по российскому проекту из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
"На подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение. Еще придется согласовывать с Европейской комиссией", - пояснил Митрахович.
Однако, по его мнению, несмотря на возможные трудности, в среднесрочной перспективе затормозить этот процесс не получится благодаря позиции Берлина и его роли в ЕС.
если качать без станций дешевле так зачем их понастраивали на наземной части?
Diarrhea, "Big Water", wet poop . По-русски - понос.
Жванецкий Стиль спора
http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/stili_spora/
на западе вывод у всех простой и понятный - они неисправимые идиоты - пусть разбираются сами.
даже у самых надежных союзников Украины уже сдают нервы - Канада, США...
Дубинский: я никогда не проголосую
Беня: я тебе квартиру куплю
Дубинский: у меня и так 24
Беня: тогда землю
Дубинский: договорились!
Поправки для того и приняли. чтобы что-то изменить. Временные рамки продлили на год. Теперь СП-2 вписывается также. как и СП-1 и третий пакет к нему не предусмотрен
Бундестаг 13 ноября принял изменения в национальный закон «Об энергетике», которые существенно смягчают условия применения газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток-2». Весной 2019 года ЕС одобрил поправки к этой директиве, которые требуют от приходящих в страны союза морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также по доступу третьих лиц. Поскольку владелец и оператор «Северного потока-2» - компания Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому», новое законодательство может привести к тому, что трубу нельзя будет загрузить более чем наполовину. Действие газовой директивы распространяется и на Германию, но каждая из стран-членов ЕС при этом обладает полномочиями по выбору способа применения этой директивы.
При этом в своих расчетах эксперты ИПЕМ учли мощности уже действующих газопроводов - «Северного потока-1» по дну Балтийского моря, «Ямал-Европа» через Белоруссию и Польшу, «Голубого потока» по дну Черного моря в Турцию и трубопровода в Финляндию, а также построенного, но не запущенного «Турецкого потока» (как предполагается, поставки начнутся до конца нынешнего года) и еще строящегося «Северного потока-2» (старт экспорта ожидается не ранее 2020 года). https://www.rosbalt.ru/business/2019/11/07/1811986.html
попреведствуют - дело времени...
прям тепловизор заработал.... )))
беня за свою свободу (не екстрадикцию в США) - продаст всех, а в первую очередь Украину.
беню с нетерпением ждут квалифицированные и высокооплачиваемые американские лоеры... - беня! приезджай, поправишься на тюремной мороженке в дверь
боком тиснуться будешь - приезжай, беня, ждем...!
А оно вот как .... Опять брехали) Педосвиньи) 😊
https://www.rbc.ua/rus/news/bundestag-prinyal-zakonoproekt-implementatsii-1573668506.html
Тут скоріш медвепут мав би вітати німців і себе.бю
https://vz.ru/news/2019/11/13/1008258.html