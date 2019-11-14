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 Розведення сил у Петрівському наближає нас до переговорів у нормандському форматі, - глава ОБСЄ Лайчак

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав завершення відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідну заяву опубліковано на сайті ОБСЄ.

"Я привітав сторони з виявленням реальної прихильності прокласти шлях до миру. Після позитивних кроків у Станиці Луганській та Золотому поновлення розведення сил у Петрівському наближає нас до саміту в Нормандському форматі", - сказав Лайчак.

Він додав, що ця очікувана зустріч на найвищому рівні – "це важливий крок у зусиллях щодо мирного та сталого вирішення конфлікту на сході України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ підтвердила розведення сил біля Петрівського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159582
 
 
 Топ коментарі
 
#Днепр В Оперном сегодня Успенская. Куча дорогих иномарок и толпа зрителей. Как быстро мы прошли путь от дежурства на блок-постах до вот этого... Это в городе, где зародились добробаты, где сильнейшее волонтерское движение. Где в руках у девочки всегда есть яблоко для воина.

Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 8409 Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 7456
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Вот дибилоиды, хоть сами себя спросите, чего вы ожидаете от очередных переговоров с Хуйлом? Ради чего вы отводите войска? К чему привели прошлые переговоры с Хуйлом хоть помните? А ведь тогда Украина была в разы в лучшем положении и на порядок больше поддерживалась мировой общественностью. Сейчас же просто еще с порога Зелупу поставят на колени и на его спине подпишут капитуляцию Украины.
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Ни к чему это не приближает. Потому что на "нормандском формате" ничего не будет кроме унижения унылого паяца.
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#Днепр В Оперном сегодня Успенская. Куча дорогих иномарок и толпа зрителей. Как быстро мы прошли путь от дежурства на блок-постах до вот этого... Это в городе, где зародились добробаты, где сильнейшее волонтерское движение. Где в руках у девочки всегда есть яблоко для воина.

Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 8409 Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 7456
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Это вот эти "в войне живут",кацап??? У вас там и без войны на засрашке ж@па.
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Яка ? Ота москалиха, що шансон по барах співала ?
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Любов Залманівна Успенська (рос. Любовь Залмановна Успенская, уроджена Сіцкер; нар. 24 лютого 1954, Київ, Українська РСР, СРСР) - радянська, російська і американська співачка українського походження, виконавиця міських романсів і російського шансону. Багаторазова володарка премії «Шансон року».[1]
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Якого-якого походження ???
От справжнього якраз і не написали.
Наблудили совєцкім, москальським і =українським= ...
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Эта ботоксная курва признавалась в любви к ху#лу и поддерживает войну на донбассе.
Малороси, бегите покупайте билеты, старая мумия садится в кабриолет и едет в тур по Украине.
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Что может двигать человеком,который платит деньги,чтобы посмотреть и послушать вытьё этой коровы? Только моральная деградация.
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Помню как Миша Шуфутинский пел как то " нейтрально" с Америки ..."ЗА МИЛЫХ ДАМ,ЗА МИЛЫХ ДАМ ВТОРУЮ РОДИНУ ПРОДАМ"... эти артисты умеют всех одурачить Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 7346,чтобы потом не выглядеть засранцами
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Угу. Отведение украинский войск с украинской земли приближает нас к капитуляции и окупации. И уже без разницы в какой позе Зелупу будут сношать на нормандских переговорах.
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Вот дибилоиды, хоть сами себя спросите, чего вы ожидаете от очередных переговоров с ******? Ради чего вы отводите войска? К чему привели прошлые переговоры с ****** хоть помните? А ведь тогда Украина была в разы в лучшем положении и на порядок больше поддерживалась мировой общественностью. Сейчас же просто еще с порога Зелупу поставят на колени и на его спине подпишут капитуляцию Украины.
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А х**ло чуло ?
То ви передайте, щоб воно посміялося.
Хоча воно й так щодня над потугами тлі заходиться.
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Вас ОБСЄ кудись наближують, а на цим розведенням ви затягнули у повну дупу.
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ага...може, зєлєчмоніка за здачу України виторгує більше , ніж бєня 100 лярдів баксів в рософашистів Згоріть у пеклі, виродки!
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А не пошли бы вы на><ер со своим форматом обээсе
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комментировать обсе ни желания ни смысла нет - oбщество слепоглухих инвалидов на кацдотации...
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Ни к чему это не приближает. Потому что на "нормандском формате" ничего не будет кроме унижения унылого паяца.
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Зеленський був би слабшим, якби США відкликали військову допомогу - Тейлор
(C)
@UKRINFORM
🤔
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Еще никогда "разведение" сил, оставление позиций и отступление не сдерживало агрессора. Сдавать территорию Украины ради встречи с ****** может только враг Украины.
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В Пентагоне отказываются расследовать причины задержки военной помощи Украине ...на фронте смотрят сериал Сваты на канале 1+1,Коломойський пропонує не «витрачати часу» на Захід, а відновлювати відносини з Росією, Медведчу и радистка Кэт информируют ежедневно настроение в Украине и подсказывают ,что в 15 февраля уже можно..,а СБУ думает как ? ...с цветами или как ветер подует...Интересно Украину шатает так может ось флюгера проломиться
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