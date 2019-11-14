 Розведення сил у Петрівському наближає нас до переговорів у нормандському форматі, - глава ОБСЄ Лайчак

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідну заяву опубліковано на сайті ОБСЄ.
"Я привітав сторони з виявленням реальної прихильності прокласти шлях до миру. Після позитивних кроків у Станиці Луганській та Золотому поновлення розведення сил у Петрівському наближає нас до саміту в Нормандському форматі", - сказав Лайчак.
Він додав, що ця очікувана зустріч на найвищому рівні – "це важливий крок у зусиллях щодо мирного та сталого вирішення конфлікту на сході України".
От справжнього якраз і не написали.
Наблудили совєцкім, москальським і =українським= ...
Малороси, бегите покупайте билеты, старая мумия садится в кабриолет и едет в тур по Украине.
То ви передайте, щоб воно посміялося.
Хоча воно й так щодня над потугами тлі заходиться.
(C)
@UKRINFORM
🤔