 Розведення сил у Петрівському наближає нас до переговорів у нормандському форматі, - глава ОБСЄ Лайчак

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідну заяву опубліковано на сайті ОБСЄ.

"Я привітав сторони з виявленням реальної прихильності прокласти шлях до миру. Після позитивних кроків у Станиці Луганській та Золотому поновлення розведення сил у Петрівському наближає нас до саміту в Нормандському форматі", - сказав Лайчак.

Він додав, що ця очікувана зустріч на найвищому рівні – "це важливий крок у зусиллях щодо мирного та сталого вирішення конфлікту на сході України".

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