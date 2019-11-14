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 Події
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Все про:поранення (1563) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (51)

 Пораненого комбрига 128-ї ОГШБ Коростельова доставлено в госпіталь Харкова

Трьох поранених українських військовослужбовців, серед яких командир 128-ї гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростильов, 13 листопада доставлено до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Арміяinform.

За словами військових медиків, стан здоров’я командира бригади стабільно важкий. Офіцер зазнав множинних вогнепальних осколкових поранень кінцівок, у нього травматичний шок.

"Наразі триває медичне обстеження всіх бійців. Після чого їм буде надана кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні. ФОТО (оновлено)

Нагадаємо, 12 листопада комбриг 128-ї гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Повідомлялося, що, крім командира бригади, унаслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомета зазнали поранень ще троє офіцерів частини.

У штабі ООС уточнили, що під час вибуху в зоні ООС постраждали двоє військових 128-ї бригади.

Також читайте: Двох важкопоранених під Новотроїцьким воїнів 128-ї ОГШБр евакуюють вертольотом, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159581
 
 
 Топ коментарі
 
А наші вогонь у відповідь відкривали ?
Чи наказ зе-виродків =нє стрєлять= діє до цих пір ?

Так важко від безсилля ... Нічого не можеш зробити !!! Душа болить !
Ці скоти знищують країну. Я вже не можу читати новини. Але не читати теж не вихід ...
Просто жах, в усьому ... все летить у якусь прірву ...

Хлопці, воїни, офіцери, тримайтеся !!! З усіх сил ! Ви скалічені, але, будь ласка, живіть.
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Давайте вова продасть пам'ять про загиблих,про війну, про окупацію росіянам за 100млрд? І ми будемо знову дружити з братушками, цьомки бомки і всі діла?
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Беня сказал,что это забудется. Как и многое другое. Главное побольше бабла на карман.
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Скажи спасибо 🤡💩🤢,переставшим стрелять пид… гнусавым обдолбанным и рашистским убийцам -оккупантам
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А наші вогонь у відповідь відкривали ?
Чи наказ зе-виродків =нє стрєлять= діє до цих пір ?

Так важко від безсилля ... Нічого не можеш зробити !!! Душа болить !
Ці скоти знищують країну. Я вже не можу читати новини. Але не читати теж не вихід ...
Просто жах, в усьому ... все летить у якусь прірву ...

Хлопці, воїни, офіцери, тримайтеся !!! З усіх сил ! Ви скалічені, але, будь ласка, живіть.
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цензор писал, там вроде мина была, но не суть важно - мины тоже сами в землю не зарываются...
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Ну тут не до Уензора потрібно претензії ставити, а до прес-служби МО. Це вони п"петляють" і у засобі ураження, і у місці пригоди. Швидше за все це якось зв'язано з місцем розведення.
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нигде и не ставил притензии до Цензора.... - мина ****.....
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Давайте вова продасть пам'ять про загиблих,про війну, про окупацію росіянам за 100млрд? І ми будемо знову дружити з братушками, цьомки бомки і всі діла?
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Беня сказал,что это забудется. Как и многое другое. Главное побольше бабла на карман.
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Особисто йому. Хоча я не розумію, йому то за що? Йому пам'ятати нема що.
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Одужання воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
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В нього ампутація кінцівки..
Дуже тяжкий стан...
Ніяких прогнозів...
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Цілий комбріг підірвався на невідомому пристрої. О як! Мало на фронті "відомих" пристроїв, комусь було конче потрібно виготовити якусь саморобну матату. Щось від цієї справи дуже смердить...
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