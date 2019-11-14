 Пораненого комбрига 128-ї ОГШБ Коростельова доставлено в госпіталь Харкова

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Арміяinform.
За словами військових медиків, стан здоров’я командира бригади стабільно важкий. Офіцер зазнав множинних вогнепальних осколкових поранень кінцівок, у нього травматичний шок.
"Наразі триває медичне обстеження всіх бійців. Після чого їм буде надана кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 листопада комбриг 128-ї гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Повідомлялося, що, крім командира бригади, унаслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомета зазнали поранень ще троє офіцерів частини.
У штабі ООС уточнили, що під час вибуху в зоні ООС постраждали двоє військових 128-ї бригади.
Чи наказ зе-виродків =нє стрєлять= діє до цих пір ?
Так важко від безсилля ... Нічого не можеш зробити !!! Душа болить !
Ці скоти знищують країну. Я вже не можу читати новини. Але не читати теж не вихід ...
Просто жах, в усьому ... все летить у якусь прірву ...
Хлопці, воїни, офіцери, тримайтеся !!! З усіх сил ! Ви скалічені, але, будь ласка, живіть.
https://twitter.com/baraban088/status/1194753149413793795
шо та еще есть?
Дуже тяжкий стан...
Ніяких прогнозів...