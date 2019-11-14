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Все про:ОБСЄ (2317) розведення сил (79) Петрівське (25)

 ОБСЄ підтвердила розведення сил біля Петрівського

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні отримала повідомлення від МЗС України та російських збройних формувань на Донбасі про завершення відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

"12 листопада Місія отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. 13 листопада СММ отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці розведення у районі Петрівського невдовзі після 12:00 (за східноєвропейським часом) 9 листопада, "коли військовослужбовці Збройних сил України та члени збройних формувань разом зі своєю зброєю почали залишати свої позиції та виходити за межі ділянки розведення". Команди СММ були присутні впродовж усього процесу розведення в наступні дні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На місці розведення сил у Петрівському почалося розмінування території, - штаб ООС

"У другій вербальній ноті Міністерства закордонних справ України та в згаданому листі від збройних формувань також викладено повідомлення про готовність розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення, а також вихідну інформацію та географічні координати згаданих фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення" , - повідомили в СММ.

Ці повідомлення були надані Місії згідно з план-графіком, який був узгоджений Тристоронньою контактною групою 1 жовтня 2019 року та регламентує заходи з відведення сил і засобів, демонтажу фортифікаційних споруд і розмінування на ділянках розведення.

"У другій вербальній ноті та в згаданому листі також повідомляється про те, що демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення почнеться згідно з узгодженим план-графіком", - додали в Місії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес розведення сил у Петрівському завершено, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159577
 
 
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ХУХ! Теперь можно и поспать... а то сидел так нервничал все ждал когда это ОБСЕРе из кацапских шпионов подтвердит отступление украинцев с Укрианы!
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Виявляється брати Єрмака і Новікова живі здорові. Тобто вони збрехали ВО посла Тейлору який під присягою розповів цю брехню в Конгресі. Який **** пздц. І як США після цих всіх скандалів і підстав має ставитись до нас? Це свідома провокація за для знищення міжн. підтримки України!

ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского - Цензор.НЕТ 9503
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.
3 ч. ·
Смотрела все стримы с судебного заседания по Марченко и его пиратам. Сегодня были просто феерические выступления ребят. Как они на атомы и молекулы разложили ДБР и прокуроров, на мой взгляд хоть судье и было дано указание закрыть ребят, но и ему под конец уже стало все предельно понятно.
Дело не то что сшито белыми нитками, над делом можно ржать и показывать во всех юридических вузах как пособие « как делать не нужно».
ДБР просто, как бы так мягко сказать, очень глупы.
Дипломы явно или купили или им их подарили. Было местами даже смешно. Надеюсь ребят, которые задержаны под залог 76 миллионов в ближайшее время выпустят, дело закроют. Но вот уровень нашей следственной системы и судебной это адовый ад. И эти люди запрещают мне ковыряться в носу (с)

Вот вам добавка от Гліб Бабіч
Як ??? Як тут не арать (волати)?
Слідчий (бусічка) Алєксенко, автор мема про "ушльопков", виявляється, народив документ "Постанова про ПРИЗНАЧЕННЯ потерпілих! (Аааа!)
І призначив (Аааааааа)!
Потерпілим (Ааааааааааа)!
Міністерство Оборони (Аааааааааааааацууукаааааа)!
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То есть ОТСТУПИЛИ еще в одном нас.пункте...
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У Зеленского проблемы - Тэйлор на слушаниях по импичменту не уставал повторять ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ, РОССИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО УБИВАЕТ И РАНИТ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ ,..... и много раз в различных интерпритациях. Тэйлор не побоялся обидеть Путина перед норманнским , суд ООН не побоялся его разозлить началом рассмотрения дела по России как по спонсору терроризма . И что теперь Вовке, как его теперь целоввть обнимать, как смешить???
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Салют на Крещатике будет в связи с таким праздником отступления украинских войск? Притом ВСУ отступают с потерями. Хотя уже и так понятно что команда ЗЕ ведет Украину к капитуляции, возвращению в совок и разрыву отношений с Европой с железным занавесом. ***** давно мечтало закрыться за железным занавесом но ждет чтобы в него вошла Украина.
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О начавшемся процессе в Гааге промолчал , о том , что Ермак , его главный типа дипломат считает не Пуйла зачинщиком кровавой бойни в Украине Вовка не прокомментировал... А теперь надо еще и промолчать что в США по сто раз утверждают как солдаты Пуйла убивают украинцев ... Пора Пуйлу заставить его вслух осудить слова Тейлора, как повод для встречи в норманском.
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Америкосы для тебя первая инстанциЯ? Хватит им уже дупу вылизывать
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Скажений день був сьогодні на новини, виявляється, що це ще не все. Кляті зелені капітулянти 🤬
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