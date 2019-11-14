 ОБСЄ підтвердила розведення сил біля Петрівського

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ОБСЄ.
"12 листопада Місія отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. 13 листопада СММ отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці розведення у районі Петрівського невдовзі після 12:00 (за східноєвропейським часом) 9 листопада, "коли військовослужбовці Збройних сил України та члени збройних формувань разом зі своєю зброєю почали залишати свої позиції та виходити за межі ділянки розведення". Команди СММ були присутні впродовж усього процесу розведення в наступні дні.
"У другій вербальній ноті Міністерства закордонних справ України та в згаданому листі від збройних формувань також викладено повідомлення про готовність розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення, а також вихідну інформацію та географічні координати згаданих фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення" , - повідомили в СММ.
Ці повідомлення були надані Місії згідно з план-графіком, який був узгоджений Тристоронньою контактною групою 1 жовтня 2019 року та регламентує заходи з відведення сил і засобів, демонтажу фортифікаційних споруд і розмінування на ділянках розведення.
"У другій вербальній ноті та в згаданому листі також повідомляється про те, що демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення почнеться згідно з узгодженим план-графіком", - додали в Місії.
3 ч. ·
Смотрела все стримы с судебного заседания по Марченко и его пиратам. Сегодня были просто феерические выступления ребят. Как они на атомы и молекулы разложили ДБР и прокуроров, на мой взгляд хоть судье и было дано указание закрыть ребят, но и ему под конец уже стало все предельно понятно.
Дело не то что сшито белыми нитками, над делом можно ржать и показывать во всех юридических вузах как пособие « как делать не нужно».
ДБР просто, как бы так мягко сказать, очень глупы.
Дипломы явно или купили или им их подарили. Было местами даже смешно. Надеюсь ребят, которые задержаны под залог 76 миллионов в ближайшее время выпустят, дело закроют. Но вот уровень нашей следственной системы и судебной это адовый ад. И эти люди запрещают мне ковыряться в носу (с)
Вот вам добавка от Гліб Бабіч
Як ??? Як тут не арать (волати)?
Слідчий (бусічка) Алєксенко, автор мема про "ушльопков", виявляється, народив документ "Постанова про ПРИЗНАЧЕННЯ потерпілих! (Аааа!)
І призначив (Аааааааа)!
Потерпілим (Ааааааааааа)!
Міністерство Оборони (Аааааааааааааацууукаааааа)!