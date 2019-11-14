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 Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності

Колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов закликав генпрокурора Руслана Рябошапку почати розслідування проти учасників Революції Гідності за нібито організацію масових вбивств співробітників правоохоронних органів.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі сам Андрій Портнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Друзі, в країні вже півтора місяця як призначений головний прокурор, але досі немає жодних його дії у справі Майдану. Думаю, не треба вдавати, що питання розсмокчеться саме собою. Досі в офісі прокуратури діє злочинна організація, метою якої була реабілітація осіб, причетних до розстрілів співробітників міліції і провокацій вбивств учасників Майдану, розкрадання зброї, захоплень військових частин і державних установ", – йдеться в повідомленні.

Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання, чому "не звільнені функціонери майданного підрозділу ГПУ та на якій підставі триває суд над співробітниками "Беркуту".

Він наголосив, що необхідно оголосити амністію співробітникам "Беркуту", яких звинувачують у вбивствах учасників Революції Гідності, або розпочати розслідування проти майданівців.

Андрія Портнова пов’язують з главою Офісу Президента України Андрієм Богданом, і він неодноразово демонстрував значну поінформованість у матеріалах розслідувань правоохоронних органів і публікував непублічні данні, які стосуються слідства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов оприлюднив персональні дані водія "Схем" через підготовлюване про нього розслідування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159573
 
 
 Топ коментарі
 
Это один из новых кумиров зебилов! Его низя трогать а то игорьвалеричь обидится!
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Когда его повесят уже? Полиция.. Этот персонаж провоцирует народ, или вы его закроете в обезьянник, или оно будет болтатся на киевском столбе.
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Как там Нацкорпус? Когда под дом Портнова поедут?
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Портнов-це продукт Порошенка. А якщо точношіе, то результат його договорняка з ригами. Але і теперішнії владі напевно пояснили, що цей договорняк мусить бути в силі. Лише цим можна пояснити, що така паскуда як Портнов може вільно ходити по території країни, яку він ненавидить.
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Ага з ліпецької фабрики де він переховувався всі п'ять років Пороха. Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3066
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А СБУ проводить лінгвістичну експертизу АТОшниць! Схоже всі ветерани ВСУ і добробатів підуть під суд за терористичну діяльність. Оце так здобули, пишаймося патріоти! Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6557
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это уже северный пушной зверек пришел или мне это только кажется?
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А почему портного до сих пор не расстреляли?А,забыл,мораторий на смертную казнь
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я теж вважаю, що пора зеленій дрисні відкритися у повній мірі
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Коломойський з портновим ( пуйлом) публічно дають команди велічайшему презЕденту миру. Ну і ..? Бубочка- нелох42роки відреагує на відверте скотство, чи, як слухняний підлеглий, промовчить і побіжить виконувати накази хазяїв?
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