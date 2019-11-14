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Все про:Вінницька область (390) пожежа (1851) 59 окрема мотопіхотна бригада (12)

 Склад речового майна 59-ї ОМБ горить у Гайсині Вінницької області

У військовій частині А1619 (59 мотопіхотна бригада) м. Гайсина Вінницької області горить склад речового майна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA: Вінниця із посиланням на власні джерела

Боєприпасів там немає. Площа займання - близько 200 кв.м. Травмованих, за попередньою інформацією, немає.

Речниця в/ч А1619 Оксана Кобець сказала, що офіційні коментарі з цього приводу будуть "трохи пізніше".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 59-ї ОМПБр удосконалюють навички наступу та оборони на навчаннях. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159571
 
 
 Топ коментарі
 
О, сейчас начнут следы заметать. Будет гореть, тонуть и взрываться....
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горит, значит ктото на этом складе немало нареформировал.
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Хтось дорвался до складов
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О, сейчас начнут следы заметать. Будет гореть, тонуть и взрываться....
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А по складам кто тогда заметал??? Горели в 2003, 5, 7, 8, 14. Леня, Леня, Витя, Витя ???
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Замыкание проводки, стандартная отмазка проворовавшихся вещевиков . Правда горит , почему-то, с четырех сторон .
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Хтось следы заметает .
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горит, значит ктото на этом складе немало нареформировал.
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Ставлю на Пашинского . Я канешно понимаю , шо это может и Поросенко , но таки в этот раз поставлю на Пашинского .
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раньше ты ставил на действующего президента.

чё так кардинально мировоззрение поменял на 180 градусов ?
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Чувак, ти в курсі де зараз Пашинський?
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не открываю ссылки, но подозреваю, что там. там не хор, там хорь.
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надо проверить сколько имущества у прапорщиков этих складов
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нормальна практика Склад вещевого имущества 59-й ОМБ горит в Гайсине Винницкой области - Цензор.НЕТ 5370. ограблєніє не організуєш -
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Погнали крысы с кораблей. подвалов, чердаков и складов. Славные наследники сов-прапоров-кусков. Что начинали с ПХЗ для рыбаков, а потом и ПМ-ы погнали в 90гг шелупони. Ну детки конечно ихние до небес дело довели по части стырить. Жаль что не ввели тогда в 14-15 гг военное положение---перестрелять бы тогда из того что продать не успели.
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1990 - 2019

Аристократия помойки !
Аристократия помойки Диктует моду на мораль
, Мне наплевать, а сердцу горько, И бьёт по печени печаль
******

Когда жлобы на деньги коммунистов
Открыли банк "Американ Экспресс",

Чекисты дали волю аферистам, Имея свой бубновый интерес.

И в тот же час из общего болота

Попёрли, скинув лапти, господа,

Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
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кажись начали "атрабатывать" 100лярдов ...с армии-шоб "деморализовав" отводами теперь "обескровить"... Склад вещевого имущества 59-й ОМБ горит в Гайсине Винницкой области - Цензор.НЕТ 6155 это же ДНО...!
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Я поражаюсь! Никогда такого не было и вот опять.
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Че то не вытавляется зебизяна с вопросом " А при чем тут Зеленский ? " .
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будкобудівники сліди мародерства замітають, після того як за фаберже взяли за фанерні броніки.

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То арт склади зараз майнові, все по плану. Замітають..сліди
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Хтось проворовався і випливає факт на поверхню. А тут самий простий спосіб вирішення проблеміи - КЗ і усе в вогні.
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Военная доктрина: все что создано народом должно быть надёжно защищено от прапорщиков.
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..мож и проворовался, а мож и коротнуло где...но по любому со складами полный кабздец!...уже и муженка в нычке где то затихарился, а все равно горит ведь...неуж прапора так оборзели, охотников одевать продолжают?...на рытье окопов пора давно отправлять в командировки месячные...уже в двери боком входят некоторые..
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Не дійшли орли труби і портнова. Так і все майно військові спалять, щоб їх не чіпали. А що будуть продавати "патрійоти"?
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Якщо горить речовий склад-там можлива недостача
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Ні, там були надлишки і дуже великі. Доказуйцте, що не так. Навіть накладні згоріли. Але там були дуже великі надлишки. Згоріло все те, що мали зелені продати.
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Это вам не склады с боеприпасами второй мировой войны, хранящиеся россыпью под открытым небом и которые легко поджечь.
Для того, чтобы поджечь склад амуниции, нужно попасть вовнутрь закрытого помещения.
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Электричество виновато, пролезла фаза с нулем по проводам, зацепили друг друга высекли искру, и вот результат... Склад речового майна 59-ї ОМБ горить у Гайсині Вінницької області - Цензор.НЕТ 9975
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Я понял - в закрытый склад пролезло электричество. Зебилы так всем и объяснят.
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"Загорілись в сраці гівна"©
По армейской традиции, пока не потух склад, надо успеть наградить Министра обороны орденом Боди Хмельницкого.
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Зебобики наворовали и теперь следы заметают.....
Скоро вся Украина гореть будет......
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