 Склад речового майна 59-ї ОМБ горить у Гайсині Вінницької області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA: Вінниця із посиланням на власні джерела
Боєприпасів там немає. Площа займання - близько 200 кв.м. Травмованих, за попередньою інформацією, немає.
Речниця в/ч А1619 Оксана Кобець сказала, що офіційні коментарі з цього приводу будуть "трохи пізніше".
чё так кардинально мировоззрение поменял на 180 градусов ?
заметает с
Аристократия помойки !
Аристократия помойки Диктует моду на мораль
, Мне наплевать, а сердцу горько, И бьёт по печени печаль
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Когда жлобы на деньги коммунистов
Открыли банк "Американ Экспресс",
Чекисты дали волю аферистам, Имея свой бубновый интерес.
И в тот же час из общего болота
Попёрли, скинув лапти, господа,
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Для того, чтобы поджечь склад амуниции, нужно попасть вовнутрь закрытого помещения.
По армейской традиции, пока не потух склад, надо успеть наградить Министра обороны орденом Боди Хмельницкого.
Скоро вся Украина гореть будет......