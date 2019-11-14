 Склад речового майна 59-ї ОМБ горить у Гайсині Вінницької області

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Боєприпасів там немає. Площа займання - близько 200 кв.м. Травмованих, за попередньою інформацією, немає.

Речниця в/ч А1619 Оксана Кобець сказала, що офіційні коментарі з цього приводу будуть "трохи пізніше".

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