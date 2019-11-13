 Гончарук прибув на Львівщину через зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Чим займалась приватна-компанія управитель весь цей час — з цим мають розібратись відповідні правоохоронні органи. Я не залишу цю ситуацію без контролю та хочу нагадати, що у кожної неспроможності в рішенні проблеми – є ім’я та посада. Все це буде виявлено та отримає належну оцінку і належне покарання. Представники поліції вже цим займаються", - зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що зараз наше першочергове завдання — терміново забезпечити людей теплом і вирішити питання з виплатою заборгованості працівникам підприємств.

"Задля цього ми ініціюємо передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Це відбуватиметься протягом двох-трьох днів", - зазначив Олексій Гончарук. Паралельно спеціалісти перевірятимуть обладнання та усуватимуть технічні неполадки.

В Новояворівську люди будуть з теплом в домівках за декілька днів. Ситуація в Новому Роздолі трошки складніша. Там тепломережа не готова до старту. Глава уряду дав доручення протягом щонайбільше п’яти днів підготувати мережу до старту. У ДСНС готові у разі зниження температури забезпечити громадян усім необхідним.

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"Це неприпустимо, коли десятки тисяч людей опинилися сам на сам з проблемою опалення напередодні заморозків, - зазначив Прем’єр-міністр. - Я не хочу чути пояснення, чому щось неможливо зробити. Хочу бачити результат! Кожен день чекаю від всіх учасників процесу письмову відповідь — що, як і ким зроблено щодо постачання тепла в ці міста".