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Все про:Львівщина (985) опалювальний сезон (256) Гончарук_Олексій (263)

 Гончарук прибув на Львівщину через зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. ФОТО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав Львівську область з робочою поїздкою через неготовність до опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. Ці два міста виявилися не готовими до подачі тепла: в трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводилися, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже півроку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Гончарук прибув на Львівщину через зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі 01

"Чим займалась приватна-компанія управитель весь цей час — з цим мають розібратись відповідні правоохоронні органи. Я не залишу цю ситуацію без контролю та хочу нагадати, що у кожної неспроможності в рішенні проблеми – є ім’я та посада. Все це буде виявлено та отримає належну оцінку і належне покарання. Представники поліції вже цим займаються", - зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що зараз наше першочергове завдання — терміново забезпечити людей теплом і вирішити питання з виплатою заборгованості працівникам підприємств.

"Задля цього ми ініціюємо передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Це відбуватиметься протягом двох-трьох днів", - зазначив Олексій Гончарук. Паралельно спеціалісти перевірятимуть обладнання та усуватимуть технічні неполадки.

В Новояворівську люди будуть з теплом в домівках за декілька днів. Ситуація в Новому Роздолі трошки складніша. Там тепломережа не готова до старту. Глава уряду дав доручення протягом щонайбільше п’яти днів підготувати мережу до старту. У ДСНС готові у разі зниження температури забезпечити громадян усім необхідним.

Гончарук прибув на Львівщину через зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі 02

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"Це неприпустимо, коли десятки тисяч людей опинилися сам на сам з проблемою опалення напередодні заморозків, - зазначив Прем’єр-міністр. - Я не хочу чути пояснення, чому щось неможливо зробити. Хочу бачити результат! Кожен день чекаю від всіх учасників процесу письмову відповідь — що, як і ким зроблено щодо постачання тепла в ці міста".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159570
 
 
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Бездарь опять демонстрирует свою бездарность. Зелюки, они, знаете ли, такие.
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Трубы поменять при современной технике, ни вопрос.
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У меня теж отопления до сих пор нема . И не надо , в хате 16 градусов , в шортах хожу .
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а я всегда говорил: частный дом-более приспособлен к жизни,чем квартира!
у меня индивидуальное газовое отопление,я ни от кого не завишу,когда хочу-тогда и включаю!
а на случай отключения газа (не дай Бог),имеется печка,а в сарае уголь и дрова
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в Сев.Корее такая деятельность называется термином "руководство на местах". выезжает Ын на какую-нибудь фабрику по производству зубных щеток и там сотрудники ему жалуются как у них не получается щетки делать и просят совета и помощи, а он начинает руководить. рассказывает им, что надо работать усерднее и быть благодарными за заботу партии. руководство все это записывает (в блокноты!). слезы, радость трудового коллектива от посещения САМОГО, истерика. да... слез от посещения Гончарука еще нет, но мне уже смешно аж типает. он в самом деле собирается каждую котельную с толкача запускать или может правительство какую программу модернизации в стране профинансировать желает?

вопрос - риторический...
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