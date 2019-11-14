EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  10628  352
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3541) земля (418)

 "Кожен із вас став автором підручника з історії", - Зеленський подякував депутатам "СН" за голосування за закон про ринок землі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував народним депутатам за те, що вони в першому читанні ухвалили законопроєкт про відкриття ринку землі.

Як передає Цензор.НЕТ, відео з'явилося в телеграмі Зе!Команди.

"Хочу подякувати кожному нашому депутату від "Слуги народу". Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви скасували дійсно економічне рабство", - сказав він.

За словами Зеленського, "кожен українець стане власником своєї землі".

"Я думаю, це обов'язково буде написано в підручниках з історії, кожен із вас сьогодні став його автором. Дякую", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Всіх мобілізуємо в зал", "Записуємось на виступи", "Дайте слово Заблоцькому - він її примочить", - як фракція "СН" ухвалювала закон про ринок землі. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159569
 
 
 Топ коментарі
 
И поэтому скоты урода срочно протягивают двойное гражданство
 показати весь коментар
 
Зеленский: Право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины

Та мы уже даже пофамильно предполагаем, ктоо будут эти граждане. Зеленский: Право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины - Цензор.НЕТ 7340
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
ты вофчег главное не забывай шо я тоже президент...............
 показати весь коментар
 
Щоб ви подохли, покидьки. Цю ганьбу Україна точно не змиє ніколи зі своєї історії.
 показати весь коментар
 
 
Зацените сеанс эротического гипноза. Рабам навіюють солодкі еротичні ілюзії про власність.
youtube.com/watch?v=AJrH1EEcKjc
 показати весь коментар
 
 
Не, ну граждане, которые в танке, если начался такой цирк, то представьте себе ставки, которые делают иуды на украинскую землю. Она им явно не для сельского хозяйства нужна и даже не для спекуляции, а чего-то большего.
 показати весь коментар
 
 
Для чєго-то большего, кажете? Так про це Жиріновський кілька років тому сказав: им там на Ближнєм Востокє нєкомфортно, і оні скоро сюда начнут перебираЦЦа.
 показати весь коментар
 
 
Отвечать ведь придется. А ведь придется, Гнусавая Гнида. Ты же не думаешь, что будешь вечно у власти?
 показати весь коментар
 
 
Без одобрения на Референдуме и голосования в Раде Конституционным большинством эти постановления являются превышением полномочий и криминальным преступлением. Потому Зеленский и Слуги народа должны быть признаны преступниками и пойти под суд и уголовное наказание. А сами продажи должны быть признаны незаконными и быть отменены следующим законным правительством даже если земля будет продаваться
 показати весь коментар
 
 
Які референдуми? Хочете референдуми? Ну це для них як два пальці об асфальт. Ніхто вже не кричить, що не так робиться, всіх переконали хвилюватися за референдум. Все пройшло так бистро і так "несподівано". Бо я думав, як вони провернуть таку махінацію, як в нас така велика сила нацсук? А виїхдить вони це змогли, все було утаємничено і ці, нацсуки, про це не знали. Прокинулась Юля, бо не побачили її старань. Так крутилася біля ніг, так терлася, щоб поставили прем*єром. А вони не благодарні, не оцінили цього. Не оцінили старань перед виборами, що значило для вух пустоголових слова "зубожілість" і сама бідна нація, що буде кінець бідності, як скинемо... і когоб ви будами? Виходить того, на кого вказав путін. Як це так могло статися? А сталося. Звідти попросив і Юлечка відшукала привід "зубожілості" народа не від путіна, який разом з нею продавали газ по 450 дол., а піндосам "не браттям" по 250, це не путін тут розв*язав війну, нє....Так старалася, вони не оцінили. Не чути ще одного патрійота Толяна ефрейтора, вічно не прохідного, його корифана садового, чи сміттєвого. Що, їх всіх це задовольняє? Виходить, що так.
 показати весь коментар
 
а твой хозяин рошен против - бедный холоп)))
 показати весь коментар
 
 
Мой Создатель Бог против этого иудейского отребья , и Холокост это показал.
 показати весь коментар
 
 
Христос , Сын Бога сказал четко иудеям - Ваш отец Дьявол. Но если иудей отходит от иудаизма, он может превратится в человека.
 показати весь коментар
 
еврей всегда остается евеем, иудей он или христианин.
 показати весь коментар
 
Это большая ошибка так считать. Среди образованных евреев нет ни одного иудея, они или христиане или атеисты. А вражда в среде евреев заложена еще при Моисее, когда одна часть народа поубивала другую часть. Такого нет ни в одной нации мира. Поэтому среди гитлеревских фашистов были токже евреи, которые убивали других евреев. По их писаниям, иудей , который отходит от иудаизма - подвержен смерти со всей семьей.
 показати весь коментар
 
Все уже и так стали преЗЕдентами. А в историю ты, Шмаркля, уже попал в компании с ******.
 показати весь коментар
 
 
Це вчора пану Бені суд віддав 7,5 млрд. держпавних коштів на купівлю земельки? Які в нас народні суди. А то піндоси заблокували всі грошики. Вони не народні. Тут закон на підході, а грошей не вистачає, щоб с патрохами забрати всю Україну. Приходиться просити у московитів 100 млрд. Довели бабусю. Ось і історія прикольних виборців.
 показати весь коментар
 
 
Зря он так накидался.. ща домой приедет, Ленка ему даст..
 показати весь коментар
 
Он хитрый. Когда придет ответка с видами и косами, он скажет , что в это время был в наркоотключке.
 показати весь коментар
 
 
Все уже и так стали преЗЕдентами. А в историю ты, Шмаркля, уже попал в компании с ******.
 показати весь коментар
 
Да это очень историческое событие распродажа земли украинской об этом будут долго вспоминатать наши потомки которым достанется табличка с надписью Украина вместо Украины
 показати весь коментар
 
 
В Конституции записано, что земля принадлежит НАРОДУ, а не чиновниккам - казнокрадам!
 показати весь коментар
 
Зеленский и Коломойский - это паразиты на теле Украины!
 показати весь коментар
 
 
Там папа преЗЕдента говорил что ***** даст 100 млрд долларов, так что купят через пятую колонну землю Украины с рабами, а хитрого КО поставят управлять через марионетку.
 показати весь коментар
 
 
Коломойский раскрыл Зеленского схему. Он сказал, что Зеленский говорит людям то, что они хотят слышать. То бишь искусный лжец!
 показати весь коментар
 
Зеленский - это шарлатан ручной Коломойского! жулик! они нас развели всех, как полных лопухов!!!
 показати весь коментар
 
Рынок земли в Грузии был создан еще при Саакашвили . Был в Абхазии в июне и Грузии вообще там инвестиционный бум. Грузия процветает , страхи про скупку дурость , землю будут иметь те кто ее обрабатывает .
 показати весь коментар
 
У хабатников на Грузию никаких планов. А на Украину очень большие. Мой друг, протестанский пастор из США приезжал в Украину и имел разговор на Западной Украине с представителями иудейского хабата. Они не скрывают, что хотят вернуться в Украину и создать свою отдельную хабатскую страну на обломках Украины.
 показати весь коментар
 
 
Моисей вывел евреев из рабства всего один раз и они свободны уже более двух тысяч лет, а украинцев каждый президент из рабства освобождает раз в месяц, и чем больше освобождают из рабства, тем глубже они погружаются в .опу...
 показати весь коментар
 
 
Это он поторопился, этот ваш Моисей. Выпускать аморальных представителей человечества до того, как к ним пришел Христос - стало большой ошибкой для цивилизации.
Генри Форд в свое время сказал, - уничтожте 100 самых богатых иудеев, и на Земле все войны прекратятся.
 показати весь коментар
 
 
"Но тот же алкаш мне сказал после дельца, Что пьют они кровь христианских младенцев; И как-то в пивной мне ребята сказали, Что очень давно они бога распяли! "
 показати весь коментар
 
 
Я смотрю Укры стали такими пофегистами , покрышки под Раду никто не тащит😂 Лохов развели в Золотом все довольны😂
 показати весь коментар
 
 
Они зомбируют народ продажей паев,что они станут богатыми,а кто купит пай, и за сколько,если он находится в середине поля,и к нему не подьедешь со стороны,а другие пайщики на этом участке не согласятся продавать,кадастра земли нет,делай,что хочешь риелторы уже на стартовой позиции.
 показати весь коментар
 
 
Свободны? Им несчастным даже в Израиле свободы нет, то ракета прилетит, то араб зарежет на улице. Не говоря уже сколько их угнетали в Европе, России, Германии. Даже сейчас антисемитизм в Европе зашкаливает.
Человек становится свободным тогда, когда Он живет честно. А когда на уме, как получить гешефт и обмануть ближнего своего - это называется Духовное рабство.
 показати весь коментар
 
"Им несчастным даже в Израиле свободы нет" -- "Кожен із вас став автором підручника з історії", - Зеленський подякував депутатам "СН" за голосування за закон про ринок землі - Цензор.НЕТ 2577 "Кожен із вас став автором підручника з історії", - Зеленський подякував депутатам "СН" за голосування за закон про ринок землі - Цензор.НЕТ 2577 "Кожен із вас став автором підручника з історії", - Зеленський подякував депутатам "СН" за голосування за закон про ринок землі - Цензор.НЕТ 2577
 показати весь коментар
 
"Гавно-вопрос"©
Это верно - влезшие в ЗЕмельный вопрос ЗЕ-паразиты в истории. Осталось уточнить - ЗЕ-паразиты в историю вошли или вляпались?
 показати весь коментар
 
 
Зеля с компанией клоунов жаждут войти в историю,но вместо этого вляпались в нее как худшие из правителей ,предатели и капитулянты.Распустил перья как глухарь на току и не слышит что ему уже плюют в след и проклинают.
 показати весь коментар
 
 
Дело майдана живет - Украина стала Европейской !!! Руски свинья петябот визжать!
 показати весь коментар
 
Для тих, хто заблукав і втратив зв'язок з реальним світом! -- https://www.youtube.com/watch?v=KBDnPsiZ7Ec
 показати весь коментар
 
Капец, комплекс Наполеона - что не пук, так все "историческое событие".
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору