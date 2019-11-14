 "Кожен із вас став автором підручника з історії", - Зеленський подякував депутатам "СН" за голосування за закон про ринок землі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео з'явилося в телеграмі Зе!Команди.
"Хочу подякувати кожному нашому депутату від "Слуги народу". Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви скасували дійсно економічне рабство", - сказав він.
За словами Зеленського, "кожен українець стане власником своєї землі".
"Я думаю, це обов'язково буде написано в підручниках з історії, кожен із вас сьогодні став його автором. Дякую", - сказав він.
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Генри Форд в свое время сказал, - уничтожте 100 самых богатых иудеев, и на Земле все войны прекратятся.
Человек становится свободным тогда, когда Он живет честно. А когда на уме, как получить гешефт и обмануть ближнего своего - это называется Духовное рабство.
Это верно - влезшие в ЗЕмельный вопрос ЗЕ-паразиты в истории. Осталось уточнить - ЗЕ-паразиты в историю вошли или вляпались?