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 Політика України
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Все про:Польща (2008) Геращенко Антон (450) Мазур Ігор (24)

 Ветеран війни на Донбасі Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на запит РФ, повернувся в Україну, - Геращенко

Український доброволець, ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур, який був затриманий у Польщі на запит РФ, повернувся в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Завдяки чіткій і професійній роботі органів української влади - дипломатів, народних депутатів, МВС, Національної поліції - Ігор Мазур (Тополя) повернувся в Україну.

Це стало можливим зокрема і тому, що, ще ввечері в день затримання українське бюро Інтерполу за дорученням Міністра МВС Арсена Авакова надало пакет документів, які свідчать про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї організації", - написав Геращенко.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.

Ветеран війни на Донбасі Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на запит РФ, повернувся в Україну, - Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159568
 
   
 Топ коментарі
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Никогда не было, а тут злоупотребили. Штаб-квартира во Франции, а она ложится под кремль. Интерпол и ранее проявлял лояльность к кремлю
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а жабоед-геронтофил что, не у х.йла жопу вылизует вместе с меркельшей?
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Слава Україні !
Niech żyje Polska !

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...

Хай живе Межимор'є !
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щас фсбу его арестует на лингвистическую экспертизу
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СБУ может и арестовать:

"солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году",

"Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ Иван Баканов"

У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов
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отлично! на одну международную проблему меньше (не шутка!)
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Вам смішно?
А уявляєте як смішно путіну?
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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук замминистра МВД Антона Геращенко

От ждал , хтож на этом пропиарится ... Таки Антонина Геращенко . Маячит , шоб не забыли про него , лыжню себе готовит в наступну Раду .
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Шо , знов картинки з Твитора ? Чи з пейспука ? Ветеран війни на Донбасі Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на запит РФ, повернувся в Україну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 601
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Ватник чекаєш картинки з однокласників або з вконтакте?
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канешно . и стекломойчика пляшку было бы неплохо , бо пригожен вже 4 дня ничего не присылал Ветеран війни на Донбасі Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на запит РФ, повернувся в Україну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2992
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Я всё понимаю - тебе до усрачки обидно, что все твои соотечественники бухие в хлам, а тебе работать приходится.
Но ничего, денежек тут заработаешь - завтра накатишь.
Глядишь, еще и обрыгаться успеешь так, что твои мокшанские соседи-бомжи обзавидуются.
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нема сил уже терпеть , руки трусятся и трубы горят Ветеран війни на Донбасі Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на запит РФ, повернувся в Україну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2556
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Ломаченко прихильник Зє і «мір-дружба».
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Знаю. Але Рада заслуговує на "диню" по-справжньому від профі.
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Вітаємо на рідній землі достойний син українського народу!! Я дуже радий одним словом
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А він хотів в Україну вертатись, як би не інтерпол?! Дебіли!
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Бовдур, так шо він робив в Польщі!???
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Ти пальчьонок, патріоти дома сидять, їм Україна (дім) подобається, а не по Польшам їздять в пошуках кращого життя!
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Та яка тобі ніщеброд з зарплатою в 100 фунтів різниця що людина робила в Польщі?
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В Польшу Игорь Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек
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Так тоді це чиста підстава "братів" поляків!?
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і іх винити не можна, бо і з рашею (як і з Україною) в них є договір про співпрацю з Інтреполом, а от чому не знали про цей запит ані сам Тополя, ані запрошуюча його сторона... теж питаннячко
та хіба ж часто туди зазирають щоб прослідкувати всі рашкіни запити на наших Героїв?
тепер мабудь будуть ! )))) бо хай їй грець!
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Благодаря четкий и профессиональной работе органов украинской власти - дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину. Источник: https://censor.net.ua/n3159568
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За офіційною версією двоє бійців (з них комбриг 128 бригади) підірвалися на вибуховому пристрої. Мілітарний портал пише про 4 поранених від обстрілу АГС. На цьому прикладі добре видно як влада нам бреше і про к-ть поранених в ООС і про їх причини
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Та досить вже херню нести,він підірвався на міні і вже одну ступню ампутирували
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Треба більше розведення, бо їм вже нема де трупи ховати.
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Нормальным украинцам - радость.
Ненормальные же ******* заспамили твой репост!
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Шо патріот України робив в Польщі, жив ?!
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При пэтьке отдали бы *****, как обычно, а так дома
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українські вояки повертаються додому - "..прі Парашенке такого не було .." (с)
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Тепер на запрошення польских урядовців багато нормальних людей не захоче приїжджати.
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Власти Украины депортировали в Россию уроженца Чечни Умара Альбердова. Он более года проживал в Украине на законных основаниях.Ранее власти Украины отказали в убежище 33-летнему уроженцу Чечни Амхаду Илаеву, которого требует выдать банда ФСБ по грубо сфабрикованному делу.
Ах какие поляки нехарошие. А в Роиссю мы чеченов выдадим, не убью же их там. Ну или убьют.
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Да, прессуют наших ветеранов. Плохой пример другим подала Польша, что арестовала Тополю. Спасибо, что хоть отпустили.
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то есть, где ещё девять ветеранов задержанных пару лет назад в Польше, никого не интересует?
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Так разбирайся, выясняй. Потом нам расскажешь.
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рОзберетЬся - ой, глядь, исчезни ЗЕбилко.
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Пусть не расслабляется. Тут есть такой Баканов, со специфическими представлениями о врагах государства.
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В Україні йде громадянська війна, і,навіть, не та, що на Донбасі, і, навіть, не одна, і вона, навіть, не громадянська.
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только вопреки тому,что Польша ещё доверяет и надеется на благоразумие соседа.А не благодаря протоколам и фамилиём .....
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Полякам українці не страшні. Їх Європа з муслімами гнітить, а українців вони асимілюють. Ці трудяги їм геном не зіпсують. Бандерівщина вже не актуальна - ситуація сильно змінилася.
Навряд чи Степан Андрійович в теперішніх умовах хотів би Великої України. Ця ідею з'їли великий бардак і корупція.
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Даже когда в Риме воставали рабы их не боялись!
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Но вылитое дерьмо на Польшу типа патриотами Украины - осталось!
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