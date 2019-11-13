 Ветеран війни на Донбасі Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на запит РФ, повернувся в Україну, - Геращенко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук заступник міністра МВС Антон Геращенко.
"Завдяки чіткій і професійній роботі органів української влади - дипломатів, народних депутатів, МВС, Національної поліції - Ігор Мазур (Тополя) повернувся в Україну.
Це стало можливим зокрема і тому, що, ще ввечері в день затримання українське бюро Інтерполу за дорученням Міністра МВС Арсена Авакова надало пакет документів, які свідчать про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї організації", - написав Геращенко.
Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.
Niech żyje Polska !
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Хай живе Межимор'є !
"солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году",
"Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ Иван Баканов"
У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов
А уявляєте як смішно путіну?
От ждал , хтож на этом пропиарится ... Таки Антонина Геращенко . Маячит , шоб не забыли про него , лыжню себе готовит в наступну Раду .
Но ничего, денежек тут заработаешь - завтра накатишь.
Глядишь, еще и обрыгаться успеешь так, что твои мокшанские соседи-бомжи обзавидуются.
та хіба ж часто туди зазирають щоб прослідкувати всі рашкіни запити на наших Героїв?
тепер мабудь будуть ! )))) бо хай їй грець!
Ненормальные же
*******заспамили твой репост!
Ах какие поляки нехарошие. А в Роиссю мы чеченов выдадим, не убью же их там. Ну или убьют.
Навряд чи Степан Андрійович в теперішніх умовах хотів би Великої України. Ця ідею з'їли великий бардак і корупція.