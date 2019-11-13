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 Політика України
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Все про:залізниця (347) Крим (7717) Росія (20596) Керченський міст (124) Кориневич Антон (21)

 Україна обов’язково відреагує на відкриття РФ залізничного сполучення "Керченським мостом", - Кориневич

Держава-окупант не має права відкривати сполучення з Кримом за межами пунктів пропуску на українській території "Чонгар" і "Каланчак".

Про це у середу на брифінгу заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми відреагуємо на це (залізничне сполучення "Кримським мостом" — ред.), ми знаємо про ці ініціативи, про відповідну ціну так званих "квитків" і таке інше. Ми, безумовно, говоримо про те, що держава-окупант не має права робити те, що вона робить. Відповідно, сполучення і доступ на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь поза межами пунктів пропуску на українській території "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка" є протизаконними, незаконними і порушують Кримінальний кодекс України. Наша позиція однозначна, Крим — це Україна, це наша цінність, і все, що порушує територіальну цілісність, зокрема такі інциденти і кейси, то ми безумовно будемо на це реагувати", - зазначив Кориневич.

Він зауважив, що сам міст був побудований неправомірно та спричиняє екологічну шкоду Чорноморсько-азовському регіону. Також він зазначив, що в Україні були відкриті відповідні кримінальні провадження через його зведення.

На уточнююче питання журналіста про те, якою саме буде реакція української сторони, він відповів, що наразі не може сказати однозначно.

"Щодо питання санкційної політики, щодо питання санкцій, наш орган хоче брати активну участь у цьому питанні", - додав він.

Зазначимо, що російська окупаційна влада 8 листопада оголосила про початок продажу "квитків" на поїзди до анексованого Криму. За три дні після початку таких "продажів" було реалізовано більш ніж 12 тисяч таких "квитків".

Читайте також: Окупанти випробували на Керченському мосту підсвітку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159567
 
 
 Топ коментарі
 
Обязательно ответит. Заносите рояль!
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"На уточняющий вопрос журналиста о том, какой именно будет реакция украинской стороны, он ответил, что пока не может сказать однозначно". Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 6346 Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 6346 Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 6346
весь секрет в том, что это его интервью и было той самой реакцией)))
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Обязательно ответит. Заносите рояль!
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водолазами? или бумажными корабликами (ну чтоб течение узнать? пригодиться)))
или просто "нотой" в никуда
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а я за что?
если отвечать - так солидно, не позорясь....
а если только для самоуспокоения - то хотя бы громко! чтоб услышали
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Старая Ванга предсказала, что именем самого быстрого снайпера назовут проспект в Киеве!
Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2830
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М-да, только бы хватило хлеба. А намазать ,по ходу будет што!
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Предлагаю скупить все билеты и не поехать. Был бы прикольный тролинг.
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если лично вы все билеты купите, мы не возражаем Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 9573
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А можно купить и раздать билеты кацапским бомжам.
Ну накидывайте ещё варианты реагирования. Я ж не могу креативить за весь форум.
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я предлагаю ничего у кацапов не покупать. Тем более билеты. Хакнуть их сайт и заблокировать им продажи - это дело.
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Тоже вариант. Но нужно будет ещё и кассы как-то хакнуть.
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А можно ещё подрядить кремлёвскую оппозицию, чтоб въехали в Керчь первым поездом с украинскими флагами и песней про Путин-*****. Представляю реакцию крысчан и кацапских СМИ
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Да не будет поезда, там куча недоделок. Билеты придется сдавать.
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"На уточняющий вопрос журналиста о том, какой именно будет реакция украинской стороны, он ответил, что пока не может сказать однозначно". Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 6346 Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 6346 Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 6346
весь секрет в том, что это его интервью и было той самой реакцией)))
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да-да, реакция будет жесткой, куча нот протеста, из которых можно будет целую симфонию составить Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 5944
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Потому что нечего сказать, а тем более внятно среагировать.
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ну так может тогда лучше вообще промолчать, если реально ничего сделать нельзя?
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Смолчать значит согласиться и уступить. И так одни уступки кацапам от нашей власти.
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Пусть сначала проедит, эксперты прогнозирует, что мост не выдержит.
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"эксперты" типа Богуцкой вообще прогнозировали, что мост не будет построен. Однако он построен, и это не мосфильм
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фирма посередник, придбала аккумулятори в українського виробника для вантажівок на будівництві...
І , «Порошенко участвовал»...

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"... сообщение и доступ на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и к городу Севастополь за пределами пунктов пропуска на украинской территории "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" являются противозаконными, незаконными и нарушают Уголовный кодекс Украины".
Я бы добавил для жёсткости ещё пару синонимов. Ну, например, антизаконными и преступными.
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Звичайно, що зевлада відреагує на початок залізнодорожнього сполучення по керченському мосту. Яка реакція вони ще не знають, але можливо буде привітання з подарунками у вигляді води до Криму.
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"янелох" первым купит билет на этот поезд.
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.."какой нах мост и поезда.. - мы землю дерибаним... "
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А чего цвет фона у вас синий? новая зеленая методичка должна быть на зеленом фоне.
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повесь эту простыню у себя над кроватью..
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оно так, только реформаторская хитрость в продаже земли состоит в другом.

Речь в этой штейноторе не идет о праве владельцев паев свободно распоряжаться своими участками а именно о разворовывании (мыролюбном реформировании) общенародной земли.
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...мамедов, тебя сегодня на побывку из отделения выпустили, что ли? Так проводи время с родными, а не на Цензоре "комменты" строчи Как поживает твой сосед по палате Игарешка Л? Україна обов’язково відреагує на відкриття РФ залізничного сполучення "Керченським мостом", - Кориневич - Цензор.НЕТ 1679
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У Бени и его слуг будет много российских денег, а значит много земли и слуг...
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Отреагируем чем и как? Отправим ноту протеста ? Да не позорьтесь уже.
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Бандуристов вместе с Кравчуком и Кучмой на Керченский мост отправить нужно,пусть песни поют про ядерные бомбы и тактическое оружие, которое просрали.
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Реагировать надо было после первой сваи в основание моста---началом строительства судоходного канала через Крымский перешеек. Тем самым открыть портам Мариуполь и Бердянск вольную дорогу во все стороны. И другие желающие бы нашлись сократить путь. Всё остальное слова. Доганять тяжело---но можно если нужно.
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А у Вас есть лишние пара лярдов долларов на такой канал? Займитесь.
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Деньги у Ахметова есть,пусть строит и по каналу свой металл катает за границу. Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 8098
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эти мордовские черти уже надоели с этим каналом. они настолько тупые что не понимают, что подобную бредовую идею даже кацап не поймет.
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этот кацап Во-Во всё поймёт - даже если его послать на путина...!
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Эти монголоиды так и не поняли , что поверить в ими же предуманую бредовую идею могут только они сами. Для окружающих это выглядет очень глупо, наивно , по азиатскому, по монголоидному.
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Сто раз печатал---повторю. Японцы за год своим Камацу прорыли второй Суэц. И канал стал двусторонним. И для смеху---и ровно в 2 раза увеличилась прибыль ****** за сбор прохождения. Саудовская Аравия сделала Катар островом к радости обоих стран по части заработать на канале. Турция второй Босфор скоро откроет---для газовозов и танкеров. Есть кстати проект и третьего канала, реальный. Есть кстати удивительный один канал в Греции---Коринфский. Копните в сети---увлекательно это место. Была часть жизни по многим каналам и не раз проходил. У нас уникальная возможность создать схему двух рек, Днепра и Дуная. Измаил это Гибралтар для Украины, ворота в Центральную Европу и обратно. Турки 300 лет назад не зря там крепость ставили. Тут круглоходичная навигация судов река-море. Бердянск и Мариуполь очень перспективны для нас. Лопухов только много выращиваем.
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Тунгус---в грязной жопке хрен загруз! Вятские мы, на хромках шпилим, ложками торохкаем. тюрю с квасом месим----ущучил характерник с подворотни?
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вяцкий это значит залесский или мокшанский?
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Так я не против, что можно прорыть канал за год-два, вот только с ценой ошибся. Вики пишет, что Суэц-2 стоил не 2, а $8,5 млрд. Канал через Крымский перешеек вместе с мелководными участками по длине не меньше будет, значит и стоимость будет примерно такой. Вот только объём перевозок будет смехотворным по отношению к затратам.
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Да ясно что только СП. И даже отдать 51%---но Японии или США, или кому из Персидского залива. Там ведь металлургия оттуда, а туда металлом. А Бердянск был перевалочным по зерну и не только. Керчь мы потеряли.
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Да мечты это всё. Возит и Ахметов металл и зерновозы ходят сейчас под мостом. И даже если теоретически русня закроет пролив, никто не будет вбахивать кучу бабла, если тот же металл и зерно можно грузить через Одессу, Херсон, Николаев.
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Чем меньше перевалки---тем прибыль больше. УЗ слабо работает по тяжёлым грузам особенно. Уже давно нет таких вагонов. У кацапов он б-у купили---хлам чистый. Тут техническая тема, сложно. Но работают ведь многие. Мы скоро попадём в изоляцию. Новаций нет ни в чём.
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Ну значит в УЗ и надо вбухивать бабло, а не в канал-мечты. Казахи вон тоже настаивают на рытье прямого канала из Каспия в Азов, но русня их вяло отшивает.

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Там чуть хитрее. То азеры казахов подсылают. Им РФ не даст железно выход на просторы морей и прочих океанов. А казахам возможно---ну как то так. Вбухивать бабло в УЗ чуть не логично. Тут дилемма. Если в НАТО и ЕС то менять стандарты рельсового пути. По старому не логично---новое пока не наступает. Водный транспорт самый дешёвый при любом раскладе.
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не только его строить, но и думать, как без транзита жить.
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Им щас некогда. Когда нибудь потом отреагируют. Скажут: Ой . 😬
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Ага отреагируют, поплачут, бульбу соплей надмут и все!??
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Пустим больше поездов на Маскву. Пусть там их пограничники потеют.
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Да пох России на это. И ничего мы не сможем сделать.
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Ага, відреагуємо, здамо на трофеї ще 3 корабля...
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...реакция будет решительной, "дякуюдужедякую..." Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 5980
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А я коллекционирую

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявляет о подготовке "нескольких ходов" в ответ на инициативы России о паспортизации жителей оккупированной части Донбасса. Источник: https://censor.net.ua/n3125412
"Мы отреагируем на это (начало железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту". - Ред.), мы знаем об этих инициативах, Источник: https://censor.net.ua/n3159567
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Україна обов'язково відреагує на відкриття РФ залізничного сполучення "Керченським мостом"


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чуваш. а при чем здесь твой боярин менахем мендель?
ты завязывай с ыркуцкой бояркой. а то до конца смены не доживешь.
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"а при чем здесь ... менахем мендель?" - та ваще нипричём - это внутренне дело Украины...
да и мост уже должен завалиться...
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Нехай там побiльше кацапнi буде ,на тому мосту , з потягами теж , от тодi i завалиться .
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Не знаю, я верю Сывочолому офшорному мудагению. Він казав, що міст скоро впаде. А що, не впав?
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это не плохая новость. путин садист и понимает сколько страданий он принес, но как и любой маньяк серийник он не может остановиться т.к. смерть людей приносит ему величайшее наслаждение, мост немного облегчит безисходное положение Крыма тем самым снимет остроту вопроса - как выжить? и как утвердить без санкций и шельмования по делу и нет.
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Государство-оккупант не вправе открывать сообщение с Крымом за пределами пунктов проп Источник: https://censor.net.ua/n3159567
Эээ, что??? Там что, кто то поуказывать хочет, что мы вправе, а что нет? Серьезно?
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