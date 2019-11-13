 Україна обов’язково відреагує на відкриття РФ залізничного сполучення "Керченським мостом", - Кориневич

Про це у середу на брифінгу заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ми відреагуємо на це (залізничне сполучення "Кримським мостом" — ред.), ми знаємо про ці ініціативи, про відповідну ціну так званих "квитків" і таке інше. Ми, безумовно, говоримо про те, що держава-окупант не має права робити те, що вона робить. Відповідно, сполучення і доступ на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь поза межами пунктів пропуску на українській території "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка" є протизаконними, незаконними і порушують Кримінальний кодекс України. Наша позиція однозначна, Крим — це Україна, це наша цінність, і все, що порушує територіальну цілісність, зокрема такі інциденти і кейси, то ми безумовно будемо на це реагувати", - зазначив Кориневич.
Він зауважив, що сам міст був побудований неправомірно та спричиняє екологічну шкоду Чорноморсько-азовському регіону. Також він зазначив, що в Україні були відкриті відповідні кримінальні провадження через його зведення.
На уточнююче питання журналіста про те, якою саме буде реакція української сторони, він відповів, що наразі не може сказати однозначно.
"Щодо питання санкційної політики, щодо питання санкцій, наш орган хоче брати активну участь у цьому питанні", - додав він.
Зазначимо, що російська окупаційна влада 8 листопада оголосила про початок продажу "квитків" на поїзди до анексованого Криму. За три дні після початку таких "продажів" було реалізовано більш ніж 12 тисяч таких "квитків".
или просто "нотой" в никуда
если отвечать - так солидно, не позорясь....
а если только для самоуспокоения - то хотя бы громко! чтоб услышали
Ну накидывайте ещё варианты реагирования. Я ж не могу креативить за весь форум.
весь секрет в том, что это его интервью и было той самой реакцией)))
І , «Порошенко участвовал»...
Я бы добавил для жёсткости ещё пару синонимов. Ну, например, антизаконными и преступными.
Речь в этой штейноторе не идет о праве владельцев паев свободно распоряжаться своими участками а именно о разворовывании (мыролюбном реформировании) общенародной земли.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявляет о подготовке "нескольких ходов" в ответ на инициативы России о паспортизации жителей оккупированной части Донбасса. Источник: https://censor.net.ua/n3125412
"Мы отреагируем на это (начало железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту". - Ред.), мы знаем об этих инициативах, Источник: https://censor.net.ua/n3159567
ты завязывай с ыркуцкой бояркой. а то до конца смены не доживешь.
да и мост уже должен завалиться...
Эээ, что??? Там что, кто то поуказывать хочет, что мы вправе, а что нет? Серьезно?