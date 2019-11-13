 Україна обов’язково відреагує на відкриття РФ залізничного сполучення "Керченським мостом", - Кориневич

Про це у середу на брифінгу заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми відреагуємо на це (залізничне сполучення "Кримським мостом" — ред.), ми знаємо про ці ініціативи, про відповідну ціну так званих "квитків" і таке інше. Ми, безумовно, говоримо про те, що держава-окупант не має права робити те, що вона робить. Відповідно, сполучення і доступ на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь поза межами пунктів пропуску на українській території "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка" є протизаконними, незаконними і порушують Кримінальний кодекс України. Наша позиція однозначна, Крим — це Україна, це наша цінність, і все, що порушує територіальну цілісність, зокрема такі інциденти і кейси, то ми безумовно будемо на це реагувати", - зазначив Кориневич.

Він зауважив, що сам міст був побудований неправомірно та спричиняє екологічну шкоду Чорноморсько-азовському регіону. Також він зазначив, що в Україні були відкриті відповідні кримінальні провадження через його зведення.

На уточнююче питання журналіста про те, якою саме буде реакція української сторони, він відповів, що наразі не може сказати однозначно.

"Щодо питання санкційної політики, щодо питання санкцій, наш орган хоче брати активну участь у цьому питанні", - додав він.

Зазначимо, що російська окупаційна влада 8 листопада оголосила про початок продажу "квитків" на поїзди до анексованого Криму. За три дні після початку таких "продажів" було реалізовано більш ніж 12 тисяч таких "квитків".

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