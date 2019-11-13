 У СБУ немає достовірних відомостей, що акція "Ні - капітуляції" проплачена, - Баканов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави СБУ Івана Баканова Главкому.

За його словами, немає достовірних відомостей про підкуп учасників акцій "Ні - капітуляції".

"У нас немає достовірних відомостей, що підтверджують цей факт. Питаннями протестних акцій в СБУ займається Департамент захисту національної державності. Звичайно, ми за цим спостерігаємо.

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Знаєте, демократія - не найкраща форма правління, але кращої ще не придумали. Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші і витрачати їх - зокрема, на акції. Цей момент, можливо, потребує законодавчого врегулювання. Але якщо ми виступимо з такою ініціативою, то ви ж перші скажете, що це наступ на демократію в Україні", - зазначив глава СБУ.

На уточнююче запитання про те, чи надав обіцяні докази глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, Баканов зазначив: "На даний момент в СБУ немає такого провадження".

Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Lb.ua висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмаєра" вийшли з ідеологічних міркувань, проте не всі. "Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може, росіяни платять, може - Петро Олексійович чи хтось іще", - повідомив він, зазначивши, що ці 95% - "україноботи". Пізніше він вибачився за свої слова.

Також Арахамія заявляв, що передав до Служби безпеки України докази підкупу учасників акцій "Ні - капітуляції".