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 Суспільство
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Все про:Арахамія (118) Баканов Іван (83) Формула Штайнмаєра (164)

 У СБУ немає достовірних відомостей, що акція "Ні - капітуляції" проплачена, - Баканов

Служба безпеки України не веде провадження щодо підкупу учасників акції "Ні - капітуляції".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави СБУ Івана Баканова Главкому.

За його словами, немає достовірних відомостей про підкуп учасників акцій "Ні - капітуляції".

"У нас немає достовірних відомостей, що підтверджують цей факт. Питаннями протестних акцій в СБУ займається Департамент захисту національної державності. Звичайно, ми за цим спостерігаємо.

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Знаєте, демократія - не найкраща форма правління, але кращої ще не придумали. Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші і витрачати їх - зокрема, на акції. Цей момент, можливо, потребує законодавчого врегулювання. Але якщо ми виступимо з такою ініціативою, то ви ж перші скажете, що це наступ на демократію в Україні", - зазначив глава СБУ.

На уточнююче запитання про те, чи надав обіцяні докази глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, Баканов зазначив: "На даний момент в СБУ немає такого провадження".

Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Lb.ua висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмаєра" вийшли з ідеологічних міркувань, проте не всі. "Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може, росіяни платять, може - Петро Олексійович чи хтось іще", - повідомив він, зазначивши, що ці 95% - "україноботи". Пізніше він вибачився за свої слова.

Також Арахамія заявляв, що передав до Служби безпеки України докази підкупу учасників акцій "Ні - капітуляції".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159565
 
 
 Топ коментарі
 
Также Арахамия заявлял, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций "Ні - капітуляції". Источник: https://censor.net.ua/n3159565
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Тобто Арахамія говорив, що передавав данні про підкуп, але їх нема. У цьому випадку я вірю Баканову, бо заперечити справжні данні неможливо. Відповідно - Арахамія брехав про підкуп учасників цієї акції. У таких випадках чесні політики йдуть у відставку, але чесність не для Арахамії.
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Нехай продовжить жарти у відставці. За зебільний "базар" треба відповідати.
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Тоже не ожидал такого от честнейшего депутата Слуги Урода..
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Хламидия пошутила. У лакеев пукнуть в воду это шутка на Оскар.
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Ничего Портнов поможет найти. Он щас вобще главный помошник у ЗЕбилов, или смотрящий от кремляди, не знаю как там правильно, ну вы меня поняли..Короче Портнов щас кумир и свой парень у ЗЕкоманды.
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Также Арахамия заявлял, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций "Ні - капітуляції". Источник: https://censor.net.ua/n3159565
-------------------
Тобто Арахамія говорив, що передавав данні про підкуп, але їх нема. У цьому випадку я вірю Баканову, бо заперечити справжні данні неможливо. Відповідно - Арахамія брехав про підкуп учасників цієї акції. У таких випадках чесні політики йдуть у відставку, але чесність не для Арахамії.
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Нехай продовжить жарти у відставці. За зебільний "базар" треба відповідати.
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Если каждого врунишку в отставку, так у них зепутаты очень быстро закончатся.
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А треба вимагати по кожному випадку, щоб зебільну брехню побачили в Україні та за її межами.
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На уточняющий вопрос о том, предоставил ли обещанные доказательства глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, Баканов отметил: "На данный момент в СБУ нет такого производства". Источник: https://censor.net.ua/n3159565
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Правильно, бо при наявності доказів воно би було. Відповідно: Арахамія брехло.
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Так і заява хитрозроблена: «Нєт достовєрних свєдєній», типу є, але нада перевірити...
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Не дуже хитра, бо це прямим текстом: чвідчення Арахамії недостовірні.
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Але перед тим Арахамія частково вибачався за свої слова. Тому вже нікому підтверджувати його зебільну брехню не хочеться.
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Вибачився він гидко, ложкою гімна в діжку меду.
«Я думаю, что там проплачєних било не болєє 5%»- оце «частково вибачився» ?
Нагидив не велику купу, а маленьку?
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О боже какая отставка , тут такой быдлам в стране происходит хуже чем при папиреЭдниках...тот дрочит, тот на миллионы квартир накупил ХЗ откуда бабло, прост у него мама любит скорость, тот на кипре, тот шлюх заказывает прямо в Раде...деребан земли, тут ещё с ФОПами надо разобраца..сепарам мосты построить, лугандонцам пенсии поднять, Даунбасек востановить...с мышебратьями помирица, сепарам амнистия -- дел не в проворот, ещё не всех охраников и уборщиц с Шапито 95 пристроили... кароче работа кипит...рехвормы тривають..некогда идти в отставку..не на часи.
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Бро, ти геній !!!
Ти ввів в обіг класне слово, яке ОДНЕ характеризує зміст всього того, що зараз твориться в Україні.
БИДЛАМ !!!!
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Таки гений. Бедлам не так правильно звучит, а вот бЫдлам - самый цимес.
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І процес, і учасники процесу, і результат !
ТРИ В ОДНОМУ !
Бінго !
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ну й четверта складова: коннотація Bethlem Royial Hospital ≡ Павлова !У СБУ немає достовірних відомостей, що акція "Ні - капітуляції" проплачена, - Баканов - Цензор.НЕТ 4731
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Пипец. Они чё реально даже задумывались об этом?
Зебилы...
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Та вони ж п'ять років, запевняли, що прихильники політичного курсу Порошенка:
Україна. Армія. Віра. Мова - проплачені.
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Хто? Садовий, Гройссман, радник Путіна Ілларіонов, Шарій, той же Арахамія і т.д. і т.д......
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..ну - просто у сбу никогда не было, нет, и не бывает "достоверных данных"..- какие бывают и откуда- догадайтесь без попыток............((((
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Достаточно проверить чьи были эти новенькие трактора.
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У нього на Лахтє-2 вікно в іншу сторону виходить...

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Сепарів купляв по 10000 доларів, щоб продати Україну за 100 млрд доларів. Це у нього нічого особистого, просто барижний та мародерний бізнес Коломойського.
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Голова СБУ Баканов, на відміну від волонтера Арахамії у якого $ 20 - 25 млн, зрозумів, що воїнів і добровольців - захисників України, краще не дратувати.
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