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 За кордоном
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Все про:паспорт (429) Росія (20596)

 Понад 170 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - губернатор Ростовської області РФ

Паспорти з російським громадянством з кінця квітня 2019 року видано понад 170 тис. жителів тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв в ефірі телеканалу "Дон 24" у середу.

"Якщо говорити про кількість людей, які отримали громадянство - на сьогодні їх більш ніж 170 тисяч осіб, звичайно, частина людей поїхала назад", - сказав Голубєв.

При цьому губернатор підкреслив, що не бачить у зв'язку з цим особливого навантаження на соціальну сферу регіону, зокрема, це не відбилося на роботі і завантаженні дитячих садків і шкіл Ростовської області, а також на ринку праці.

Президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.

Читайте також: Спецслужби РФ у 2014 році видали терористові Безлеру підроблений російський паспорт, - Bellingcat

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159564
 
 
 Топ коментарі
 
а сбу лингвистической экспертизой и подъемом зарплат занимается
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Владимир Александрович не зря говорил, что там такие же люди, как они.

У него полюбасу кацапская паспортина есть
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а сбу лингвистической экспертизой и подъемом зарплат занимается
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Владимир Александрович не зря говорил, что там такие же люди, как они.

У него полюбасу кацапская паспортина есть
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а губєрнатор ростовской області знає що вже час будувати табори для проживання расіянських бєжєнцев з Донбасу з расіянськими паспортами? Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ - Цензор.НЕТ 5435
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это не штейн говорил а свиновальц блеял - тамжынашилюди.
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Ну, дача в Криму переоформлена на Єлєну Зєлєнскую згідно російського законодавства. Дак що в першої б.... Ну, ;лєді; російський паспорт точно є.
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"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство - на сегодня их больше 170 тысяч человек

Это да. Можно о количестве. О качестве тут говорить нечего.
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....конечно, часть людей уехала назад", - сказал Голубев...Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ - Цензор.НЕТ 5201 (а с чего это? хреново что ли))))
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Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»

Степан Руданський
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спрячь своего путина - здесь приличное место...
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Это для тех,кто хочет войны.Это завезенное с параши не стоит жизней наших героев.Хогтите воевать.Военкоматы для вас открыты каждый день.
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Zebiloid, how did you get off the bottle?
russia is at war with Western civilization. These are campaigns of Putin's War:
- invading Ukraine
- decisively influencing elections to make TV performers Trump & Zelenskyy presidents
- the "dirt-on-Biden" active measure using Trump
- the Lavrov Formula surrender using Zelenskyy
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Where is british army?1939 year?Where is it 2014?
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Why did you decide that the British or Americans will fight for your land. And will you be surfing the Internet at this time and eating shit?
You look like your coward to Monica Zelensky.

Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ - Цензор.НЕТ 6566
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Аргумент петиного лайна,ну хоть не позорьтесь.5 лет было все для вас,теперь все ,что вы зеле предьявляете,все это 5 лет предьявляли пете.Ну будбте креативней.
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Как по русски будет «пошёл на..хуй»?
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Соберись тряпка,под чужими флагами пишешь и не знаешь
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Russia attacked Ukraine 15 times yesterday, November 12th. The Russian invaders are pounding the hell out of retreating Ukrainian defenders NE of Zolote and NW of Petrivske, two "disengagement zones" where Zelenskyy capitulated to Putin. 2 UA soldiers WIA

Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ - Цензор.НЕТ 8106
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Ну оно если отступать то конечно поможет сразу. Воюют не за идиотов получивших паспорта, а за землю своей страны зебилоид.
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The invading Russians are really making the Ukrainian army pay for President Volodymyr Zelenskyy's treason at Petrivske. For the second day in a row the Russian army has attacked Ukrainian soldiers while they were withdrawing by Zelenskyy's insane order. 6 soldier wounded so far.
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зеленский на стадионе орал, как порошенко зарабатывает на войне. И что мы имеем при зеленском: и войну, и отступление, капитуляцию, и раненых и убитых....
А рада развлекается с рынком земли. Они уже войну не видят.
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Карты за 2014 год говорят,что масимально территорий потеряли при пете.Так что порохосрани оставайтесь при себе.
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November 12th.
Two Ukrainian soldiers have been killed by the explosion of a mine planted by Russian armed forces invading Ukraine. Also, to the evening of November 12th, Russia attacked Ukraine at the Vil'nyi farmstead, Pivdenne, Verkhniotoretske, Pisky, and ********.

Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ - Цензор.НЕТ 6156
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мудило кацапское ты де падла знаешь что твои кацапы обстреливали градами наши войска со своей територрии и завели в тыл два регулярных корпуса своих ублюдков
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Кроме матов кацапских п..р от пети,есть ,что то. Понад 170 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - губернатор Ростовської області РФ - Цензор.НЕТ 6417
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они купят и русским продадут. И хопа - у нас такой весь донбас заселен легально людьми с кацапскими паспортами, у которых собственность - укр. земля!
и реально получим страну даунбас...
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они купят и русским продадут

а там шо , типо украинцы есть , чи шо Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ - Цензор.НЕТ 6342
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у них типа укр. паспорта есть. Только таки да, проблема в том, что они не украинцы.
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у них типа укр. паспорта есть

Ну так этож не показатель . Я тут в одиночку топил против Лугандонии еще с 2015 , потомушо знаю о чем говорю . А теперь тут на Цензор пару свежих видосов завезли о " наших согражданах " , так и другие уже подключились Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ - Цензор.НЕТ 4006
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нормальный электорат на выборы. угадайте каков будет результат?
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Плевать на них, хай едут на Кунашир, если там никогда не были.
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Мне интересно зачем кремлёвский гопник зашёл на своих танках открыто в Новоазовск потом .оккупировал его и завёз туда пьяных шахтёров на автобусах,сказал по дурости своей что это ваш шахтёрский юзовский край и держите оборону ,чтобы Украинская армия в Ростов не прорвалась
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Лиха беда---начало! Главное что процесс пошёл. Пора точки ставить всем нам. И там и тем более здесь. Тогда, в марте 14 года они уходили сами, по собственному желанию, придумав колоны танков, биндеров и прочее. И не нам их возвращать. Сами пусть возвращаются через выборы, очистку того общества и отъезда в РФ и куда ещё не согласных или по иным причинам. Что конечно правильно. Это надолго. А быстро можно--но крови море прольём. Слишком дорогая цена для всех. В бывшей Югославии так и идёт. Сложно и долго. Иначе не выйдет.
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170 тысяч будет депортированно из Украины после освобождения!
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Я так понимаю - что раздача паспортов в Лугандоне - это модель для последующей их раздачи по всей Украине. Т.к. Украина станет вновь частью "союзного государства" со столицей в Москве. Цена вопроса уже озвучена Коломойским
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..какой процесс то пошел?....отвода войск на свою же территорию?...зачем это и что дальше?...выборы под триколором и легитимизация дондурасса в нафаршированных армейскими кацапами городах и селах?...бл. ни один кацап домой не йдет, на крайняк в гражданку оденется и под ментя местного косить будет...
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Ну теперь нужно им пенсии раза в два поднять и будет супер, где Сивохо, должен выступить с инициативой !!!!
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Дело идет к тому,что в Лугандоне будут в основном российские граждане и никакой реакции со стороны Зеленского и его шпаны. О каких "наших людях" он говорил? Там уже не наши люди, президент Зеленский. там российские граждане, у которых другой президент - Путин. Но там наша земля по всем международным законам и все иностранные граждане, в том числе и новые,должны ее обязательно покинуть, потому что их пребывание там абсолютно незаконно.
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А ума не хватает понять "О каких "наших людях" он говорил?" и что это за "их люди".
Подскажу - это не об украинцах...
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Осталось им право дать выкупить себе землю, и прикупить еще территорий. 73 человека по этому закону смогут по 210 тысячь Га , выкупить територию Лнр и Днр. А остальную территорию прикупят по Украинским паспортам, денег Путен подкинет гривней. И курс обвалится вдвое, из за вливания необеспеченной макулатуры.
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Земля ведь, не может продаваться за иностранную валюту, только в национальной валюте!
Вот и скинут всю ненужную гривню, они ведь на рубли перешли! И по шухлядам , русским банкам пошуршат и насобирают, купить независимость от Киевской власти. Что сразу обвалит курс гривни, до уровня туалетной бумаги. 1000гр -рулон.
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Цифры нужно смотреть в сравнении
Донбасс 2013 года это 6,5 млн человек
из них 170 тыс
а Закарпатье 1,2 млн
из них 300 тыс венгерских паспортов
Вопрос. И где живут сепары?
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