Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв в ефірі телеканалу "Дон 24" у середу.
"Якщо говорити про кількість людей, які отримали громадянство - на сьогодні їх більш ніж 170 тисяч осіб, звичайно, частина людей поїхала назад", - сказав Голубєв.
При цьому губернатор підкреслив, що не бачить у зв'язку з цим особливого навантаження на соціальну сферу регіону, зокрема, це не відбилося на роботі і завантаженні дитячих садків і шкіл Ростовської області, а також на ринку праці.
Президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
У него полюбасу кацапская паспортина есть
Это да. Можно о количестве. О качестве тут говорить нечего.
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
Степан Руданський
russia is at war with Western civilization. These are campaigns of Putin's War:
- invading Ukraine
- decisively influencing elections to make TV performers Trump & Zelenskyy presidents
- the "dirt-on-Biden" active measure using Trump
- the Lavrov Formula surrender using Zelenskyy
You look like your coward to Monica Zelensky.
А рада развлекается с рынком земли. Они уже войну не видят.
Two Ukrainian soldiers have been killed by the explosion of a mine planted by Russian armed forces invading Ukraine. Also, to the evening of November 12th, Russia attacked Ukraine at the Vil'nyi farmstead, Pivdenne, Verkhniotoretske, Pisky, and ********.
и реально получим страну даунбас...
а там шо , типо украинцы есть , чи шо
Ну так этож не показатель . Я тут в одиночку топил против Лугандонии еще с 2015 , потомушо знаю о чем говорю . А теперь тут на Цензор пару свежих видосов завезли о " наших согражданах " , так и другие уже подключились
Подскажу - это не об украинцах...
Вот и скинут всю ненужную гривню, они ведь на рубли перешли! И по шухлядам , русским банкам пошуршат и насобирают, купить независимость от Киевской власти. Что сразу обвалит курс гривни, до уровня туалетной бумаги. 1000гр -рулон.
Донбасс 2013 года это 6,5 млн человек
из них 170 тыс
а Закарпатье 1,2 млн
из них 300 тыс венгерских паспортов
Вопрос. И где живут сепары?