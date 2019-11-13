 Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом. Кримінальний кодекс усе чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув’язнення. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите, я думаю, відповідна експертиза призначена", - повідомив він, зазначивши, що в Службі безпеки теж є таке провадження.
"Взагалі це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина у цьому питанні "засвітилась". Ми повинні поважати інститут президента, будь-який державний інститут. Ми зараз не говоримо про гумор – увесь світ жартує над політиками, у цьому нічого такого немає. Але, наприклад, у законодавстві Німеччини є чітка відповідальність за такі речі. В українському – немає. Якщо ми зараз ініціюватимемо відповідні зміни до законодавства, нас розкритикують", - підкреслив Баканов.
Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".
Під час спільної трансляції 27 жовтня нардеп Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
Мысли вслух
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
Як співав гурт ;ТІК;?
;І щоб не вийшло усім нам на зло-
З маленького Вови велике *****!;
Будет верёвка и фонарный столб.
А я его (президента) не смотрю не слушаю и не читаю....
1. Промосковская пятая колонна.
2. Олигархат.
3. Судебно-прокурорско-мусорская мафиозная Система.
Господи, услышь и сжалься над нашей многострадальной страной.
Дело не в мошенниках, а в быдлонароде.
А в кожного народу своя релігія, свої вожді, свої пахани, свій язик або мова і т. д. Спільними є тільки ті, що їх розважають або обкрадають - з них і обирають.
ушел зеленский навсегда, от горя он ушел.
ушел не глядя нам в глаза, не потянул, не потянул,
а кошевой не зря так ждал, и бaсню сочинил, он сочинил ту басню так,
как и зеленский тот мудак, народу показал елдак,
а тута с горя, ну как тут быть,жена хрипатого, грустит.
а кошевой не тратит даром, залез меж ног,к елене даром.
и начал ом своим мурлом, таки как на халяву,
месить промежность языком, а ленке того мало.
и тут зеленский вдруг воскрес, как в том кино, хрипатый бес
увидел он дружка своего,, та между ног той ************,
стянул штаны он со дружка, ну и пристроил елдака
а кошевой понял дружка,хотя и в жопе той елда,
та разве это горе, ну раз другой не *******,
народ поймет , и нас простит, ведь мыж Квартал
который бздит, смешит.и брещет
судь басни этой такова нельзя голосовать за мудака
. .
К тому же видосик смонтирован из отдельных фраз , вырванных из контекста . Топорная робота , какого нибудь Шарика .
власть которая в Українє нє визиваєт нікакова довєрія")) - это её личное мнение , на которое она имеет право . С чего ты вообще взял что она должна была поддерживать власть ?? Она уже сто раз подчёркивала , что воевала на Донбассе не за власть ,а страну ,, за Украину . Уймись ты со своей зрадой , чудик . Нету там её .
"Кому то свєрху пришло в голову нас поссорить "- тобто воно не каже прямо, що ***** наказало напасти на Україну . "нам надо находить общий язик"- я ж кажу майже "там же наши люди, адинарот". А сьогодні воно палка і безкомпромісна патріотка. Нудить від цього лицемірства. *****
"нам надо находить общий язик" - эту фразу произносят все , от политиков до рядовых граждан . При этом она нигде не говорит что это надо делать прям - любой ценой .!! О чём буквально молит сейчас х.йла , зюзя со своими слугами . .
фото сам знайдеш , чи допомогти ? ..
одразу видно , що кацапня працює на соєвих і проти українського президента - ти навіть не в курсі хто така Федина і що вона ніде не воювала !
Он подытожил: «На мой взгляд, следующим Президентом Украины должен стать боевой офицер Вооруженных Сил Украины. Главные критерии: Мудрый, Мужественный, Благородный. Приспособленцев, дезертиров, барыг - нахрен!»