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 Політика України, Події
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Все про:Президент (616) погрози (263) Баканов Іван (83) Федина (13)

 Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ

СБУ реагуватиме на "тривожні прогнози", висловлені на адресу президента нардепом Софією Фединою та волонтеркою Марусею Звіробій, якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза.

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом. Кримінальний кодекс усе чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув’язнення. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите, я думаю, відповідна експертиза призначена", - повідомив він, зазначивши, що в Службі безпеки теж є таке провадження.

"Взагалі це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина у цьому питанні "засвітилась". Ми повинні поважати інститут президента, будь-який державний інститут. Ми зараз не говоримо про гумор – увесь світ жартує над політиками, у цьому нічого такого немає. Але, наприклад, у законодавстві Німеччини є чітка відповідальність за такі речі. В українському – немає. Якщо ми зараз ініціюватимемо відповідні зміни до законодавства, нас розкритикують", - підкреслив Баканов.

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

Під час спільної трансляції 27 жовтня нардеп Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159563
 
   
 Топ коментарі
 
В принципі, потрібно посадити Коломойського і Портнова і вся ця російська шобла при владі втече. Розсиплеться як картковий будиночок. Їм не вперше. Всі знайомі з байкою про «таргані і горобці»? Ці таргани вирішили, що вони африканські леви, а посади їх в СІЗО і памперсів на них не вистачить.
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А если лингвистическая экспертиза покажет, что слова про Украину, которая принимает и спереди и сзади - оскорбление Родины - Зеленский и автор текста тоже сядут ?
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Петр Петров‏ @Rooftop564 3 часа назад

Услышал фразу "ну а чего делать, они ж законная власть"
Любой первокурсник юрвуза докажет, что Зеленский, не проживавший в Украине 10 лет, просто не мог баллотироваться.
А ВРУ не могла быть распущена последние полгода работы.
Они законные до первого нормального суда.
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Скоро часи Сраліна здаватимуться нам дитячими забавками.
Як співав гурт ;ТІК;?

;І щоб не вийшло усім нам на зло-
З маленького Вови велике *****!;
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Хочу в очередной раз заявить, что теперь люстрации в мусорных баках больше не будет.
Будет верёвка и фонарный столб.
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А то что президент сейчас под наркотой какую то ересь несёт в twitter-это не является угрозой нац безопасности страны. Почему Бакланова как главы СБУ не интересует под какой наркотой сейчас находится глава государства?
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Что правда?
А я его (президента) не смотрю не слушаю и не читаю....
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Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
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не то что неприховане - а даже демонстративное!
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СБУ по заказу врага начала охоту на украинцев как уже было в 1918-1933
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к власти дорвалось проросийское быдло.
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Софьюшка тыж не забудь сказать этому ***** зеленскому, шо наши еще не могут жить там чем владеют.хотя наши были лутше чем эта вся новая клоунада, софья я про 1939 год,, мама мия за що вы проголосовали за какого гандона???? за путинского сершеля,я первый или другий кто призывает зеленского сложить полномочия ,,, клоун не тянет, и всяким клоунским сбушникам совет !!! вы все в курсе куда бежать?А бежать ***** или вы все будете в рашу к януковичу,///////ДЕВЧАТА ВЫ ЗДЕСь НИ причом, Это Я ПРИЗЫВАЛ И ПРИЗЫВАЮ СВЕРГНУТь ЗЕЛЕНСКОГО ЗА НЕ ИСПОЛНЕНИЕ СВОЕЙ ПРЕЗЕДЕНТСКОЙ КОМПАНИИ.КЛОУН ПОМРЕТ.
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Номер де є Сеньйор Голодомор появився вже після прийняття закону , про притягнення тих хто не визнає Голодомору і Голокосту . Ці слова на експертизу , разом з фразами про порноакторку .
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Мне вот интересно - учтет ли третий и последний Майдан роковые ошибки двух предыдущих? И сумеет ли попасть в 10-ку? А это:

1. Промосковская пятая колонна.
2. Олигархат.
3. Судебно-прокурорско-мусорская мафиозная Система.

Господи, услышь и сжалься над нашей многострадальной страной.
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а толку с Майдана? После каждого Майдана, через 4-5 лет "уставшее" быдло опять выбирает нового мошенника.
Дело не в мошенниках, а в быдлонароде.
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Порохобот, ну, невже тобі не відомо, що в Україні нема народу, а є народи, тобто, населення.
А в кожного народу своя релігія, свої вожді, свої пахани, свій язик або мова і т. д. Спільними є тільки ті, що їх розважають або обкрадають - з них і обирають.
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...на пожизненное потянут, бабенки эти симпатичные...жаль...а шо делать, спертиза, штука сурьезная, а еще и мимика, интонация, звук затворов пасталетов под столом угрожающий...наберется однако...
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посадять ці 2 овечки ... не надовго , але трохи полякають - аби іншим не повадно було ... Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 3547
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Приємно що ти припинив маскуватися. Ні, ти ніколи не приховував своїх симпатій до Януковича і ненависті до майданівців, але хоча б намагався здаватися українцем.
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Впевнений, якщо дівчат, не дай боже арештують , це буде останнє, що зєлєйоби зроблять. І ніякі баканови їм не допоможуть і зєйобу теж.
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Президент обкакався зі страху перед Фединою - три бригади гівно президентське вивозили з ОПи. Хтось має відповісти.
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Яке ж воно тільки бздливе, оте зелене непорозуміння...
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А не хочуть провести лінгвістичну експертизу фрази Вазеліна, про те, що в нас демократія, поки-що! Це поргоза зміни державного устрою. А, про те що кацапи не воюють а просто посувають державний кордон - заклик до зміни держ кордону. Пашинський -злочинець оголошений без суда - теж стаття. Практично будь яке висловлювання Вазеліна - порушення закону!
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А СБУ не хочет изучить слова каломойского из сегодняшнего интервью вместо занятия херней? Или Богдан команду не даёт?
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стихи к песне, поэт я, а композитор и режисер найдутся.

ушел зеленский навсегда, от горя он ушел.
ушел не глядя нам в глаза, не потянул, не потянул,

а кошевой не зря так ждал, и бaсню сочинил, он сочинил ту басню так,

как и зеленский тот мудак, народу показал елдак,
а тута с горя, ну как тут быть,жена хрипатого, грустит.
а кошевой не тратит даром, залез меж ног,к елене даром.
и начал ом своим мурлом, таки как на халяву,
месить промежность языком, а ленке того мало.

и тут зеленский вдруг воскрес, как в том кино, хрипатый бес

увидел он дружка своего,, та между ног той ************,
стянул штаны он со дружка, ну и пристроил елдака
а кошевой понял дружка,хотя и в жопе той елда,
та разве это горе, ну раз другой не *******,
народ поймет , и нас простит, ведь мыж Квартал

который бздит, смешит.и брещет

судь басни этой такова нельзя голосовать за мудака
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Запам'ятайте його! Слідчий ДБР Олексенко. Сепар. На судилищі над бойовим генералом, кіборгом з ДАП Дмитром Марченком він в переписці назвав «ушльопками» присутніх в залі суду ветеранів АТО, серед яких були два Героя України! Якщо промовчати, вони захисників України пересаджають по одному.

Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 8627 . .
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Ну глянул ,, и что она тут сказала такого крамольного . ? Аж ничего . Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 2187 .
К тому же видосик смонтирован из отдельных фраз , вырванных из контекста . Топорная робота , какого нибудь Шарика .
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це в тебе глюки, а між тим нічого дивного- "кому-то сверху захотєлось нас поссорить...власть которая в Українє нє визиваєт нікакова довєрія" а сьогодні воно раптом перетворилосяна палку, україномовну патріотку- в лицеміра парашенка можуть бути лише такі шанувальники "нічого крамльного"... ще сказала б "адіннарот мишебратя" ...
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кому-то сверху )) с верху какой страны Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 3295 .?? Может она имела виду х.йла ..

власть которая в Українє нє визиваєт нікакова довєрія")) - это её личное мнение , на которое она имеет право . С чего ты вообще взял что она должна была поддерживать власть ?? Она уже сто раз подчёркивала , что воевала на Донбассе не за власть ,а страну ,, за Украину . Уймись ты со своей зрадой , чудик . Нету там её .
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До чого тут зрада ? Не набрило ще за 5 років торочити про зраду ?
"Кому то свєрху пришло в голову нас поссорить "- тобто воно не каже прямо, що ***** наказало напасти на Україну . "нам надо находить общий язик"- я ж кажу майже "там же наши люди, адинарот". А сьогодні воно палка і безкомпромісна патріотка. Нудить від цього лицемірства. *****
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Так и на украинскую власть она прямо не указывает . Ещё раз говорю , видос сделан из отдельных фраз ,, это же видно . Невозможно утверждать о чём конкретно она говорила .
"нам надо находить общий язик" - эту фразу произносят все , от политиков до рядовых граждан . При этом она нигде не говорит что это надо делать прям - любой ценой .!! О чём буквально молит сейчас х.йла , зюзя со своими слугами . Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 6427 .
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аа две бабы угроза ЗЕбубачке..Срочьна, мамочка Рима обеспокоена ЗЕбубачка в апаснасти аааа...
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Да уж, эти две пустоголовых курвы - достойные представители соевой шоблы. Только за решетку!
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їх тупо підставили свої ж ... і вони це визнали - підставили , використали і зараз викинуть , як непотріб !
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в особистому листуванні Федини з Герасімовим ..))
фото сам знайдеш , чи допомогти ? ..
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Федина вже сама постібалась з того " листування"...
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Мій сусід за косяк намалює твоє листування з Кобзоном...😁
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Нанаец , ну шо там ,, пруф будет , доколе ждать Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 6840 .. ?? Или ты не успеваешь смонтировать . ? Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 971 .
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Ты зачем тараканов в своей черепушке запер, ирод?
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Если по делу: бубочке возвратится с лихвой все дерьмо, которым он старательно брызгал долгие годы и никакие бакановы ему не помогут... Упражнения баканова в этом направлении только усугубят процесс...
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Думаю необходимо положить начало правовому и демократичному государству, эти две дамочки должны быть осуждены на большие сроки - необходимо уважать всенародно избранного президента, тем более президенту уже 42 годика и он не лох.
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раз пошла реакция, то надо сажать, если не опровергнут.
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"Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом." - глядите не укакайтесь...
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Вместо посадок коррупционеров зебилы сажают двух воевавших баб)))
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...сажают двух воевавших баб)))

одразу видно , що кацапня працює на соєвих і проти українського президента - ти навіть не в курсі хто така Федина і що вона ніде не воювала ! Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 1300
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А где заключения для коломойского, который о смертной казни Порошенко говорит, где для портнова он смертью пугает патриотов Украины и журналистов, что же вы такие убогие зеленые гниды, и что же не доходит до вас что вас уже ненавидит народ Украины
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Овощ от яйца падал, а Моника от слов обосралась. Во, нарид понавыбирал хероев
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А пожелание, чтобы эта зеленая тварь здохла - это экстремизм или пока еще нет?
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Не є прихильником петі, але цю "прозрівшу" патріотку звіробій не завадило б посадити. Меньше б звизділо. Погляньте що воно несло у 2015 https://www.facebook.com/100000642931024/posts/2786953118002759/?app=fbl
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А давайте лучше Коломойского посадим или зебилам слабо?
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Коломоец зело живуч. Если его посадить, то он быстро прорастет, и много-много маленьких коломойцев сожрут порохатых петерастов под корень.
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Ну что ж, пусть посадят. Если Зесопля это сделает, то дамы станут национальными героинями, следующий Майдан будет их на руках носить.
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Ага... Спробуйте підори... ********* пилюку глотати... заждіть. Скоро.
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Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе - весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском - нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют", - подчеркнул Баканов. Источник: https://censor.net.ua/n3159563 Ставлю 100 долларов США что уже готов проект Закону про захист честі та гідності Президента. И Балкакнову вместе с Х..лом младшим грубоко плевать на критику.
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Тільки подививсь і зрозумів, що дівки під градусом, та навіть не слухав. А таких треба лікувати, а не судити. Що белькоче випивша дівка - не може бути криміналом в принципі. Це, як засудити бухаря, що лежить в калюжі. Пожаліти, хіба що
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Дмитрий Ярош подверг жесткой критике действия действующей власти Украины, заявив, что некоторые из них - «полный трэш». Согласно мнению Яроша, нужно создать движение, которое выдвинет лидера на новых выборах президента нашей страны. По мнению ветерана войны на Донбассе, такой процесс нужно начинать как можно раньше. Он написал: «Уже в настоящее время должно формироваться объединенное государственное движение, формулироваться государственная идеология и программа действий, готовиться команда патриотов-государственников, которые выведут Украину из процесса стагнации и политической дистрофии. Также, уже надо выбрать кандидатуру на пост следующего президента Украины. И наконец, определиться с лидером, который станет Вождем процесса возрождения Украины». Он добавил, что следующим президентом Украины должен стать боевой офицер ВСУ, который сможет возродить страну.
Он подытожил: «На мой взгляд, следующим Президентом Украины должен стать боевой офицер Вооруженных Сил Украины. Главные критерии: Мудрый, Мужественный, Благородный. Приспособленцев, дезертиров, барыг - нахрен!»
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