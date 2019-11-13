 У СБУ немає інформації про антидержавну діяльність ОПЗЖ, - Баканов

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо у нас буде така інформація, то ми відповідним чином на неї зреагуємо. Станом на зараз я не можу оприлюднити цю інформацію", - повідомив Баканов.
Він також повідомив, що у справі Медведчука, який підозрюється у зраді і поваленні конституційного ладу, поки немає результатів лінгвістичної експертизи текстів виступу політика під час поїздок до Росії.
"Результатів експертизи поки немає. Я не буду говорити про цю справу більше", - підкреслив глава СБУ.
Источник: интервью главы СБУ Ивана Баканова "Главкому"
Детали: Ранее Генпрокуратура определила подследственность за Госбюро расследований, но Баканов подтвердил, что Служба безопасности тоже занимается этим делом.
Прямая речь: "Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена.
1) Покатился под откос дутый авторитет нью-гетмана.
2) У зелёных заканчиваются бабки, и грозит всплеск инфляции, который и похоронит режим.
По-видимому, им стало ясно что "земельная реформа" быстрых больших денег не даст. Беня озвучил нужную им цифру ($ 100 лярдов), в Москве сказали что помогут 8-й армией в "подавлении антигосударственного переворота", ежели такой начнётся. Зелёные взяли под козырёк, и сейчас пытаются раскрутить военных на переворот. Отсюда - аресты боевых генералов, и открытый наезд на ПЕС, зная что армию создавал Порошенко, и потому армейские за Пороха.
Во всей этой истории, важно помнить что режим с самого первого дня незаконен: регистрация кандидата в президенты была проведена без знания державной мовы.
Какую конкретно статью УК вы инкриминируете Медведчуку ? Если вы решили взяться за это дело всерьёз, назовите его конкретное преступление: дату совершения, в чём оно заключалось, и почему оно подпадает под конкретную статью.
В Уголовном Кодексе нет понятий "свой парень" или "несвой парень".