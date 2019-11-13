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 Політика України, Події
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Все про:Медведчук (521) СБУ (4887) Баканов Іван (83) ОП-За життя (7)

 У СБУ немає інформації про антидержавну діяльність ОПЗЖ, - Баканов

Президент Володимир Зеленський заявив, що фінал партії Віктора Медведчука "Опозиційний блок - За життя" буде сумним, але у СБУ в даний момент немає інформації про антидержавну діяльність цієї політсили.

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо у нас буде така інформація, то ми відповідним чином на неї зреагуємо. Станом на зараз я не можу оприлюднити цю інформацію", - повідомив Баканов.

Він також повідомив, що у справі Медведчука, який підозрюється у зраді і поваленні конституційного ладу, поки немає результатів лінгвістичної експертизи текстів виступу політика під час поїздок до Росії.

"Результатів експертизи поки немає. Я не буду говорити про цю справу більше", - підкреслив глава СБУ.

Читайте також: Історії про доплати в конвертах "Слугам народу" на сьогодні не підтверджено, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159560
 
 
 Топ коментарі
 
Призывы к нарушению суверенитета - этого недостаточно? Это я о федерализации, при котрой Украина станет Юго-Западным федеральным округом РФ.
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жрите зебобики. жрите.
эта власть пришла только с одной целью - уничтожить Украину как свободное независимое государство. Получится ли это у них? не уверен. не все леса продали и есть куда уйти. вы хотели гражданскую войну и 1933? будет... и "лесные братья" тоже будут.
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в исраэле не получится. у них своих мыролюбцев более чем достаточно.
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Это у того СБУ , которые сдали Крым и Донбасс ?
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Специально для порохоботов.
У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов - Цензор.НЕТ 8781
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Тебе там, козломорденький, понравилось? Санитарам ты нравился>))
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...мамедов, ты учти, что твои рецепты - дело строго индивидуальное, если тебе туда направление дали - не нужно рекламировать для всех подряд У СБУ немає інформації про антидержавну діяльність ОПЗЖ, - Баканов - Цензор.НЕТ 6232
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Почему Портнов на воле и Мертвечук,Луценко сабботировал так почему вы делаете тоже самое кто вам не дает ваша власть ведь?,почему Фединой открыто производство а Зеленскому который расстреливал раду ничего и Портнову за угрозы что патриоты будут исчезать, не открыто ему-Глава СБУ о скандале с Фединой: Если подтвердится угроза, речь пойдет о заключении-
Источник: интервью главы СБУ Ивана Баканова "Главкому"
Детали: Ранее Генпрокуратура определила подследственность за Госбюро расследований, но Баканов подтвердил, что Служба безопасности тоже занимается этим делом.
Прямая речь: "Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена.
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а ты шо думал? что у нас все чики-бомбони? ну ты наивный!!!! вспомни пословицы - яблоко от яблони.... каков поп таков и приход.... все питары.... нет это уже не из той оперы....
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...раз нет криминала антигосударственного, тогда сокращайтесь....а че тогда делать, раз нет?..и как и планировали-вдвое...
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Осліп-оглох му...ло ??? Бєня на весь світ заявив речі,які Медведчуку стрьомно було казати !
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Собственно, всё просто. Умная власть никогда не станет открыто прессовать сразу и армейских, и оппозицию, если только на это нет существенной причины. Поскольку нынешние - не дураки (просто шестёрки Хозяев Коломойского, но то такое), значит, у них ситуация аховая. В чём она заключается:
1) Покатился под откос дутый авторитет нью-гетмана.
2) У зелёных заканчиваются бабки, и грозит всплеск инфляции, который и похоронит режим.
По-видимому, им стало ясно что "земельная реформа" быстрых больших денег не даст. Беня озвучил нужную им цифру ($ 100 лярдов), в Москве сказали что помогут 8-й армией в "подавлении антигосударственного переворота", ежели такой начнётся. Зелёные взяли под козырёк, и сейчас пытаются раскрутить военных на переворот. Отсюда - аресты боевых генералов, и открытый наезд на ПЕС, зная что армию создавал Порошенко, и потому армейские за Пороха.
Во всей этой истории, важно помнить что режим с самого первого дня незаконен: регистрация кандидата в президенты была проведена без знания державной мовы.
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СН - приховані, а медведчукісти - відверті антиукраїнці. Вся різниця.
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...да, такие литинанты баклановы могут рулить службой безопасности страны только при приЗЕденте, который из злостного уклониста сразу прыгнул в гавнокомандующие... Афффигеть карьера у клоунов...
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Журналисты "1+1" - настоящие профессионалы. Так оболванили большинство населения. Из 100 млрд. им наверное тоже перепадёт.
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Навіщо нам узагалі таке СБУ, якщо все залежить від "лінгвістичної екпертизи"? Може хай замість них безпекою держави тоді займається Інститут української мови? У СБУ немає інформації про антидержавну діяльність ОПЗЖ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7720
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Зеблюдки, что скажете? Вы тоже не находите там ничего плохого? А сколько шуму было от вас, а теперь стухли и заткнулись. Вас обманули, а признать этот факт не особо хочется, хотя и придется.
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ВР ухвалила закон про заборону пластикових пакетів , УКРАИНЦЫ вот посмотрите как власть предыдущая и сегодняшняя нас за гавно считает, приняли сегодня закон о запрете пластиковых кульков,которые вредят окружающей среде и самое главное ГАВНО в том что этими пластиковыми МУСОРНЫМИ пакетам все украинцы пользовались полтора десятилетия,нам заворачивали колбасу,палённое сливочное масло и др продукты в то мусорное дерьмо .которое может вызывать рак пищевода и желудка с кишечником и это продолжалось 15 лет.Украинцы почему вы ленитесь управлять своим государством,чтобы подобных случаев не было?
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Хоть один петин поклонник(А значит по умолчанию-ультрапатриот)Может высказать своё мнение по поводу медведчука?Ну честно?Как он?Ну,наверно,нормальный персонаж,раз петя его его не трогал.Или нет?
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Вы бы для начала перечитали Конституцию Украины. Согласно ей, Президент не располагает правами судебной власти. Он не мог никого "трогать"; для этого у него нет полномочий.

Какую конкретно статью УК вы инкриминируете Медведчуку ? Если вы решили взяться за это дело всерьёз, назовите его конкретное преступление: дату совершения, в чём оно заключалось, и почему оно подпадает под конкретную статью.
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Та не надо отмазываться сразуЯ ж просто мнение спросил.Как он вам?Свой парень?Нет к нему претензий?
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Сынок, внимательно перечитай свой вопрос: ты спросил почему Порошенко не трогал Медведчука. То есть ты сам изначально перевёл разговор в юридические термины. Потому: либо ты ведёшь разговор в юридическом поле, либо тебе будет засчитан слиффф.
В Уголовном Кодексе нет понятий "свой парень" или "несвой парень".
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Причем тут петя, если зеблюдки сдают Украину? Он еще долго вам в штаны срать будет?
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ахметка не сдавал Украину?В 2014-ом.Ответь,соевое.ДА или НЕТ.Ответь.
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